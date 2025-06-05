NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 GBPJPY 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 ICT FVG FAIR VALUE GAP 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정 목표가 및 고정 손절매가 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (GBPJPY) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (GBPJPY) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (GBPJPY) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - ICT FVG 공정 가치 격차 - 마이클 J. 허들스턴





ICT FVG(공정 가치 격차) 기술은 Inner Circle Trader(ICT) 방법론 내에서 개발된 기술적 분석에서 널리 사용되는 접근 방식으로, 금융 시장의 유동성 불균형을 기반으로 진입 기회를 식별하는 데 사용됩니다. 공정 가치 격차(Fair Value Gap) 개념은 차트상에서 매수자와 매도자 간의 불균형이 발생하는 영역을 의미하며, 일반적으로 급격한 가격 변동 이후에 나타나며, 기관 투자자의 관심 지역이나 추세 반전 또는 지속 가능성을 암시합니다.





공정 가치 격차(FVG) 식별

FVG는 세 개의 연속된 캔들 시퀀스에서 한 캔들의 고점과 다음 캔들의 저점 사이에 '갭'이 발생하고 중첩이 없는 경우 식별됩니다. 이 갭은 매수자와 매도자 간의 충분한 거래 없이 가격이 급격히 움직인 유동성 불균형을 나타냅니다. 이러한 영역은 금융 기관과 같은 대형 플레이어가 유동성을 찾기 위해 돌아올 수 있는 구역으로 간주되어 분석과 전략적 진입에 있어 중요합니다.





기관 역할과 가격 반전

ICT 기술의 핵심 원칙 중 하나는 시장이 특정 유동성 영역(예: 공정 가치 격차)을 목표로 하는 기관들에 의해 주도된다는 것입니다. 강한 움직임 후 가격은 종종 이 격차로 되돌아가기 전에 계속된 움직임을 이어갑니다. 이는 초기 움직임 동안 기관 주문이 완전히 실행되지 않았기 때문입니다. FVG로의 복귀는 이러한 주문을 ‘채우려는’ 시도이며, 시장 상황에 따라 반전 또는 지속 기회로 이어질 수 있습니다.





다른 ICT 분석 요소와의 결합

FVG를 기반으로 한 진입의 정확성을 높이기 위해 이 기술은 유동성, 브레이커 블록, 주문 블록, 시장 구조 등 다른 ICT 개념과 결합하여 사용됩니다. 유동성 구역 내 또는 주문 블록 근처에 FVG가 존재하면 의미 있는 가격 반응의 가능성이 크게 높아집니다. 또한 다중 시간대 분석(상위에서 하위로)은 갭의 중요성을 검증하는 데 필수적이며, 진입이 현재 추세와 기관 투자자의 관심 구역과 일치하도록 보장합니다.





이 전문가는 지표 세트(바스켓)를 기반으로 하며, 그 중 주요 지표는 개발자가 생성하고 최적화한 독특하고 독점적인 지표입니다.



