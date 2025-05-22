Set TP and SL by Price
- Experts
- Antonio Franco
- Version: 2.1
- Mise à jour: 2 juin 2025
- Activations: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position
⚙️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number
Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number.
🔧 Caractéristiques principales :
-
🧮 Modification instantanée des TP/SL avec des valeurs précises
-
📍 Application à tous les ordres, symbole en cours ou magic numbers spécifiques
-
♻️ Utilisez 0 pour supprimer TP ou SL
-
⚡ Fonctionne automatiquement une fois ajouté au graphique
-
🧩 Compatible avec tous les instruments de trading
✅ Idéal pour :
-
📌 Traders manuels voulant contrôler rapidement TP/SL
-
🤖 Utilisateurs de robots EAs voulant modifier leur logique de sortie
-
🔁 Gestionnaires de portefeuilles avec plusieurs ordres
