Set TP and SL by Price

✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position

⚙️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number

Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number.

🔧 Caractéristiques principales :

🧮 Modification instantanée des TP/SL avec des valeurs précises

📍 Application à tous les ordres, symbole en cours ou magic numbers spécifiques

♻️ Utilisez 0 pour supprimer TP ou SL

⚡ Fonctionne automatiquement une fois ajouté au graphique

🧩 Compatible avec tous les instruments de trading

✅ Idéal pour :

📌 Traders manuels voulant contrôler rapidement TP/SL

🤖 Utilisateurs de robots EAs voulant modifier leur logique de sortie

🔁 Gestionnaires de portefeuilles avec plusieurs ordres

