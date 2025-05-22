Set TP and SL by Price

Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position
⚙️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number

Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number.

🔧 Caractéristiques principales :

  • 🧮 Modification instantanée des TP/SL avec des valeurs précises

  • 📍 Application à tous les ordres, symbole en cours ou magic numbers spécifiques

  • ♻️ Utilisez 0 pour supprimer TP ou SL

  • ⚡ Fonctionne automatiquement une fois ajouté au graphique

  • 🧩 Compatible avec tous les instruments de trading

✅ Idéal pour :

  • 📌 Traders manuels voulant contrôler rapidement TP/SL

  • 🤖 Utilisateurs de robots EAs voulant modifier leur logique de sortie

  • 🔁 Gestionnaires de portefeuilles avec plusieurs ordres

💬 Des questions ou suggestions ?

Laissez un commentaire ci-dessous.
Votre retour est essentiel pour améliorer l’outil !

