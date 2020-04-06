Set TP and SL by Price

Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 모든 주문에 정확한 TP 및 SL 가격 자동 설정
⚙️ 모든 심볼 및 EA와 호환되며, 심볼 또는 매직 넘버로 필터링 가능

이 EA는 EURUSD에서 1.12345 와 같은 정확한 가격값을 사용하여 TP 및 SL을 설정할 수 있게 해줍니다. 핍이나 포인트가 아닌 정확한 가격 기준으로 주문을 관리하며, 모든 주문 또는 필터링된 주문(차트 또는 매직 넘버)을 대상으로 적용할 수 있습니다.

🔧 주요 기능:

  • 🧮 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 설정

  • 📍 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직 넘버에 적용 가능

  • ♻️ TP 또는 SL을 제거하려면 0 사용

  • ⚡ 차트에 붙이기만 하면 자동으로 작동

  • 🧩 모든 거래 상품과 호환 가능

✅ 이런 트레이더에게 추천:

  • 📌 TP/SL을 빠르게 제어하고 싶은 수동 트레이더

  • 🤖 출구 전략을 바꾸고 싶은 EA 사용자

  • 🔁 다수의 주문을 동시에 관리하는 트레이더

💬 질문이나 제안이 있으신가요?

댓글을 남겨주세요.
여러분의 피드백은 도구 개선에 큰 도움이 됩니다!

Keywords: 가격으로 TP SL 설정, MT4 주문 관리자, 자동 TP SL 설정, MT4 주문 수정, EA TP SL 툴, MT4 거래 유틸리티, TP SL 정확한 설정, MT4 주문 제어 EA


