Set TP and SL by Price
- 专家
- Antonio Franco
- 版本: 2.1
- 更新: 2 六月 2025
- 激活: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格
⚙️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选
此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。
🔧 主要功能：
-
🧮 按精确价格即时修改TP和SL
-
📍 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号
-
♻️ 使用0移除TP或SL
-
⚡ 一旦附加图表即可自动运行
-
🧩 兼容所有交易品种
✅ 适用于：
-
📌 需要快速管理TP/SL的手动交易者
-
🤖 需要自定义退出逻辑的EA用户
-
🔁 管理多订单的交易者
💬 有问题或建议？
欢迎留言反馈。
你的建议会推动插件的持续改进！
