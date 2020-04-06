Set TP and SL by Price

✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格

⚙️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选

此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。

🔧 主要功能：

🧮 按精确价格即时修改TP和SL

📍 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号

♻️ 使用0移除TP或SL

⚡ 一旦附加图表即可自动运行

🧩 兼容所有交易品种

✅ 适用于：

📌 需要快速管理TP/SL的手动交易者

🤖 需要自定义退出逻辑的EA用户

🔁 管理多订单的交易者

💬 有问题或建议？

欢迎留言反馈。

你的建议会推动插件的持续改进！

