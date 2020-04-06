Set TP and SL by Price
- エキスパート
- Antonio Franco
- バージョン: 2.1
- アップデート済み: 2 6月 2025
- アクティベーション: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 任意の注文に正確なTPおよびSL価格を自動設定
⚙️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能
このエキスパートアドバイザーは、Take Profit（TP）およびStop Loss（SL）を正確な価格で設定できます（例：EURUSDの 1.12345 ）。ポイントやpipsではなく、価格による明確なコントロール。すべての注文、またはチャート/マジックナンバーによってフィルタリングされた注文に適用可能です。
🔧 主な機能:
-
🧮 正確な価格でTPとSLを即時変更
-
📍 全注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用
-
♻️ 0を使用してTPやSLを削除
-
⚡ グラフに追加するだけで自動的に作動
-
🧩 すべての取引商品と互換性あり
✅ こんな人におすすめ:
-
📌 TP/SLを迅速に制御したい裁量トレーダー
-
🤖 出口戦略を変更したいEAユーザー
-
🔁 多くの注文を管理している人
💬 質問や提案はありますか？
コメント欄でお気軽にご連絡ください。
皆様のフィードバックが改善につながります！
Keywords: TP SL価格指定, MT4自動TP SL, EA注文管理, MT4注文変更, FX管理ツール, MT4ユーティリティ, 精密TP SL設定, トレード管理EA