Set TP and SL by Price
- Experts
- Antonio Franco
- Versão: 2.1
- Atualizado: 2 junho 2025
- Ativações: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 Define automaticamente níveis exactos de TP e SL em qualquer ordem
⚙️ Funciona com todos os pares e EAs, com filtro por símbolo ou magic number
Este Expert Advisor permite-te definir níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) usando valores de preço directos (ex: 1.12345 no EURUSD). Sem pips ou pontos — apenas gestão precisa de ordens com opção de aplicar a todas ou filtrar por gráfico ou número mágico.
🔧 Funcionalidades principais:
-
🧮 Modificação instantânea de TP e SL por valor de preço exacto
-
📍 Aplica-se a todas as ordens, ao símbolo actual ou magic numbers específicos
-
♻️ Usa zero para remover o TP ou SL
-
⚡ Totalmente automático ao ser adicionado ao gráfico
-
🧩 Compatível com todos os instrumentos de trading
✅ Ideal para:
-
📌 Traders manuais que queiram um controlo rápido sobre TP/SL
-
🤖 Utilizadores de EAs que desejam substituir a lógica de saída padrão
-
🔁 Gestores de múltiplas ordens
💬 Tens dúvidas ou sugestões?
Comenta abaixo.
O teu feedback ajuda a melhorar futuras versões.
