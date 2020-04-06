Set TP and SL by Price

✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Define automaticamente níveis exactos de TP e SL em qualquer ordem

⚙️ Funciona com todos os pares e EAs, com filtro por símbolo ou magic number

Este Expert Advisor permite-te definir níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) usando valores de preço directos (ex: 1.12345 no EURUSD). Sem pips ou pontos — apenas gestão precisa de ordens com opção de aplicar a todas ou filtrar por gráfico ou número mágico.

🔧 Funcionalidades principais:

🧮 Modificação instantânea de TP e SL por valor de preço exacto

📍 Aplica-se a todas as ordens, ao símbolo actual ou magic numbers específicos

♻️ Usa zero para remover o TP ou SL

⚡ Totalmente automático ao ser adicionado ao gráfico

🧩 Compatível com todos os instrumentos de trading

✅ Ideal para:

📌 Traders manuais que queiram um controlo rápido sobre TP/SL

🤖 Utilizadores de EAs que desejam substituir a lógica de saída padrão

🔁 Gestores de múltiplas ordens

💬 Tens dúvidas ou sugestões?

Comenta abaixo.

O teu feedback ajuda a melhorar futuras versões.

