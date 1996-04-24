Auto Trade Journal with Screenshots for MT5

✅ Auto Trade Journal with Screenshots

📸 Автоматически фиксирует каждую сделку со скриншотом точного момента

Вести дневник сделок советует каждый наставник, но почти никто этого не делает, ведь вручную это долго и слишком легко пропустить. Письменный дневник фиксирует цифры, но никогда не покажет, как на самом деле выглядел график в момент входа или выхода, а именно в этом и кроется главный урок. Auto Trade Journal with Screenshots делает это за вас, автоматически, для всего счёта. Каждый раз, когда сделка открывается, закрывается, частично закрывается, либо меняется её стоп-лосс или тейк-профит, программа сохраняет скриншот графика именно в этот момент и записывает строку в CSV со всеми деталями и путём к изображению. Она одинаково фиксирует и ручные сделки, и сделки любого советника.



⚙️ Совместим с MetaTrader 4 и MetaTrader 5, продаётся как отдельные продукты в Маркете, поэтому выбирайте версию, соответствующую вашему терминалу. Работает с любым символом и любым таймфреймом.

Чтобы получить нужный график для сделки по любому символу, программа использует уже открытый график либо открывает временный, делает снимок и снова его закрывает, ни разу не затрагивая ваши собственные графики. Она может захватывать один и тот же момент сразу на нескольких таймфреймах. CSV-файл открывается напрямую в Excel, Google Таблицах или любом инструменте для ведения журнала, с разделителем на ваш выбор. Программа никогда не открывает и не закрывает сделки, не использует WebRequest и не выходит во внешние сети, а все данные остаются на вашем компьютере.

🔧 Ключевые возможности

📸 Скриншоты точного момента при открытии, закрытии, частичном закрытии сделки и при любом изменении стоп-лосса или тейк-профита.

🗂️ Журнал всего счёта: любой символ, ручные сделки и любой советник, всё с одного графика.

🖼️ Повторное использование или открытие графиков: использует уже открытый график либо открывает временный и закрывает его после снимка.

🕒 Захват на нескольких таймфреймах: сохраняет один и тот же момент сразу на нескольких таймфреймах.

📄 Подробный CSV: 25 полей на каждое событие, от цены и прибыли до продолжительности, баланса и пути к изображению.

📊 Совместимость с Excel: выбирайте запятую, точку с запятой или табуляцию, с необязательной строкой заголовков.

🎯 Фильтр по magic number: ведите журнал всего счёта или ограничьтесь одной стратегией.

🔒 Защита от дублирования: встроенная блокировка предотвращает появление повторяющихся строк.

⚡ Лёгкий и приватный: скриншоты делаются вне торгового потока, без WebRequest, все данные остаются на вашем ПК.

✅ Идеально подходит

📈 Дискреционные трейдеры, желающие учиться на каждом входе и выходе.

🤖 Алготрейдеры, которым нужна визуальная запись того, что на самом деле делали их советники.

🏛️ Трейдеры проп-фирм, которым необходимо документировать свой торговый процесс.

🧾 Все, кому ведение дневника вручную кажется слишком утомительным, чтобы делать это регулярно.

📘 Полное руководство пользователя: Скачать PDF

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