Set TP and SL by Price

Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4

🎯 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine
⚙️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number

Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico.

🔧 Funzionalità principali:

  • 🧮 Modifica immediata di TP e SL con valori di prezzo precisi

  • 📍 Applicabile a tutti gli ordini, al simbolo corrente o a magic numbers specifici

  • ♻️ Usa 0 per rimuovere TP o SL

  • ⚡ Automatico dopo l’aggiunta al grafico

  • 🧩 Compatibile con tutti gli strumenti di trading

✅ Ideale per:

  • 📌 Trader manuali che desiderano controllo rapido di TP/SL

  • 🤖 Utenti EA che vogliono personalizzare la logica di uscita

  • 🔁 Gestione di molteplici ordini

💬 Dubbi o suggerimenti?

Scrivi nei commenti!
Ogni feedback aiuta a migliorare lo strumento.

Keywords: imposta TP SL prezzo, modificatore ordini MT4, EA SL TP automatico, modifica ordini MT4, EA gestione TP SL, strumento MT4, manager ordini EA MT4


Altri dall’autore
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilità
OpenCharts for OpenOrders – Gestione intelligente dei grafici Trascina questo script su qualsiasi grafico e aprirà automaticamente una nuova finestra grafico per ogni simbolo con un ordine aperto nel terminale. ️ Caratteristiche principali : Apre un grafico per ogni simbolo con ordini attivi Evita duplicati – anche con 10 ordini dello stesso simbolo, apre solo un grafico Scelta del timeframe prima dell'esecuzione Leggero e pratico per chi gestisce più posizioni Risparmia tempo e mantiene l’a
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Protezione automatica dei profitti basata su denaro reale! Stufo di usare pip e punti per il trailing? Con Money Trailing imposti il trailing basandoti sul valore reale in denaro nella valuta del tuo conto – semplice e preciso. Come funziona: Definisci un valore di attivazione e un valore da bloccare , entrambi in denaro. Esempio: Attivazione = 20 € Blocco = 10 € Quando un'operazione raggiunge 20 € di profitto flottante , il trailing si attiva e blocca 10 € di guadag
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experts
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestore Automatico TP/SL per MT4 Questo EA semplice ma efficace imposta automaticamente i livelli di Take Profit e Stop Loss per le operazioni aperte, usando una delle tre unità a scelta: pips , punti o valore monetario . ️ Caratteristiche principali: • Applica TP e SL automaticamente all’apertura dell’ordine • Scelta tra Pips, Punti o Valore in Denaro • Logica intelligente – se TP o SL sono già stati raggiunti, l’ordine viene chiuso imme
Show secured
Antonio Franco
Indicatori
Secured Profits – Mostra istantaneamente i profitti realmente protetti Sai davvero quanto profitto è effettivamente protetto nelle tue operazioni aperte? Secured Profits è un indicatore intelligente e potente per MT4 che mostra in tempo reale quanto delle tue posizioni aperte è veramente protetto dagli stop loss attuali . Diversamente dagli strumenti comuni, Secured Profits non si limita a mostrare il profitto fluttuante o le operazioni già "bloccate". Considera tutte le posizioni e calcola
Draw Lines
Antonio Franco
Indicatori
Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading. Caratteristiche principali Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale Etichette e colori personalizzabili per ogni linea Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe Nessun ricalcolo, nessun rita
Clock Trades
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Trading automatico a tempo! Clock Trades è un EA intelligente e affidabile che ti permette di automatizzare le operazioni in base all’orario . Imposta ora e minuto esatti , scegli i tuoi parametri e lascia che l’EA esegua con precisione. Usa ora del server o locale Funziona su qualsiasi simbolo o lista personalizzata Controllo totale delle eccezioni Buy e Sell TP/SL in Pips, Punti o Denaro Riprova automatica in caso di Common Error (vicino all’apertura del mercato
Invisible TP and SL by Ticket
Antonio Franco
Experts
Invisible TP and SL by Ticket Prendi il pieno controllo delle tue operazioni con precisione e discrezione. Questo Expert Advisor ti consente di impostare i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per un numero di ticket specifico , senza dover aprire più grafici o utilizzare più EAs. Come funziona: Apri le impostazioni dell’EA, inserisci il numero del ticket dell’operazione aperta, imposta i valori di TP e SL , e l’EA aggiornerà quei livelli solo per quella posizione . Se vuoi modifi
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Protezione automatica dei profitti basata su denaro reale! Stufo di usare pip e punti per il trailing? Con Money Trailing imposti il trailing basandoti sul valore reale in denaro nella valuta del tuo conto – semplice e preciso. Come funziona: Definisci un valore di attivazione e un valore da bloccare , entrambi in denaro. Esempio: Attivazione = 20 € Blocco = 10 € Quando un'operazione raggiunge 20 € di profitto flottante , il trailing si attiva e blocca 10 € di guadag
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Indicatori
Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading. Caratteristiche principali Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale Etichette e colori personalizzabili per ogni linea Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe Nessun ricalcolo, nessun rita
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Trading automatico a tempo! Clock Trades è un EA intelligente e affidabile che ti permette di automatizzare le operazioni in base all’orario . Imposta ora e minuto esatti , scegli i tuoi parametri e lascia che l’EA esegua con precisione. Usa ora del server o locale Funziona su qualsiasi simbolo o lista personalizzata Controllo totale delle eccezioni Buy e Sell TP/SL in Pips, Punti o Denaro Riprova automatica in caso di Common Error (vicino all’apertura del mercato
Invisible TP and SL by Ticket MT5
Antonio Franco
Experts
Invisible TP and SL by Ticket Prendi il pieno controllo delle tue operazioni con precisione e discrezione. Questo Expert Advisor ti consente di impostare i livelli di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per un numero di ticket specifico , senza dover aprire più grafici o utilizzare più EAs. Come funziona: Apri le impostazioni dell’EA, inserisci il numero del ticket dell’operazione aperta, imposta i valori di TP e SL , e l’EA aggiornerà quei livelli solo per quella posizione . Se vuoi modifi
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Imposta TP e SL per Prezzo – Modificatore automatico di ordini per MT5 Imposta automaticamente livelli di TP e SL precisi su qualsiasi operazione ️ Funziona con tutte le coppie e con tutti gli EAs, con filtro per simbolo o numero magico Questo Expert Advisor ti consente di definire e applicare livelli esatti di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo diretti (es. : 1.12345 su EURUSD). Nessun punto, nessun pip. Solo una gestione precisa e pulita delle operazioni, per
