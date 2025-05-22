Set TP and SL by Price
- Experts
- Antonio Franco
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 2 giugno 2025
- Attivazioni: 5
✅ Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4
🎯 Imposta automaticamente livelli precisi di TP e SL su qualsiasi ordine
⚙️ Compatibile con tutti i simboli e gli EA, filtrabile per simbolo o magic number
Questo Expert Advisor consente di impostare Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzando valori di prezzo esatti (es: 1.12345 su EURUSD). Nessun pip o punto — solo controllo preciso e mirato su tutti gli ordini, anche con filtri per simbolo o numero magico.
🔧 Funzionalità principali:
-
🧮 Modifica immediata di TP e SL con valori di prezzo precisi
-
📍 Applicabile a tutti gli ordini, al simbolo corrente o a magic numbers specifici
-
♻️ Usa 0 per rimuovere TP o SL
-
⚡ Automatico dopo l’aggiunta al grafico
-
🧩 Compatibile con tutti gli strumenti di trading
✅ Ideale per:
-
📌 Trader manuali che desiderano controllo rapido di TP/SL
-
🤖 Utenti EA che vogliono personalizzare la logica di uscita
-
🔁 Gestione di molteplici ordini
💬 Dubbi o suggerimenti?
Scrivi nei commenti!
Ogni feedback aiuta a migliorare lo strumento.
Keywords: imposta TP SL prezzo, modificatore ordini MT4, EA SL TP automatico, modifica ordini MT4, EA gestione TP SL, strumento MT4, manager ordini EA MT4