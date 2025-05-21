AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте AUDJPY, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированную цель и фиксированный стоп-лосс, установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (AUDJPY) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (AUDJPY) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (AUDJPY), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс,

[#08] Максимальное количество позиций (1 или 2),

[#09] Стратегия № 1 (включено или выключено),

[#10] Стратегия № 2 (включено или выключено).





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - автор Michael J. Huddleston





Она является частью более широкого набора стратегий технического анализа, направленных на выявление оптимальных точек входа для покупки или продажи на финансовых рынках. OTE в первую очередь основывается на ретрейсменте Фибоначчи и концепции ценового дисбаланса и ликвидности, стремясь максимизировать соотношение риска и вознаграждения путем входа в сделки в стратегически определенных зонах, благоприятных для институциональной активности.

Техника ICT OTE, или Optimal Trade Entry, - это метод технического анализа, используемый для определения наилучших моментов для входа в сделку на покупку или продажу на финансовом рынке. Разработанная для того, чтобы помочь трейдерам принимать обоснованные решения, эта методика сочетает в себе элементы технического анализа и математики для получения точных сигналов на вход.





ОСНОВЫ МЕТОДИКИ

В основе OTE лежит идея о том, что после значительного движения цены рынок имеет тенденцию к откату, прежде чем продолжить движение в направлении преобладающего тренда. Техника фокусируется на определенных уровнях Фибоначчи, особенно на области между 61,8 и 79 %, называемой «оптимальной зоной», где институты, скорее всего, войдут в рынок. Этот подход направлен на синхронизацию входа трейдера с институциональной активностью, используя преимущества точек, где продолжение тренда более вероятно.

В основе методики ICT OTE лежит идея о том, что финансовые рынки следуют идентифицируемым закономерностям. Анализируя эти закономерности, можно выявить моменты высокой вероятности разворота или продолжения тренда. Для генерации сигналов на вход в рынок используется комбинация технических индикаторов, таких как скользящие средние, индексы относительной силы и осцилляторы.





ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ И ЛИКВИДНОСТЬ

Данная методика также учитывает поведение финансовых институтов, которые часто работают на основе ликвидности и ценового дисбаланса. ICT OTE вписывается в этот контекст, определяя области, где институциональные ордера, скорее всего, будут накапливаться, обычно вблизи зон остаточной ликвидности. Точное понимание этих областей помогает трейдерам избегать преждевременных входов и согласовывать свои сделки со значительным потоком ордеров.





УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО ВХОДА НА ОСНОВЕ OTE

Чтобы вход по технике OTE был действительным, должны быть соблюдены определенные технические критерии, такие как формирование благоприятной структуры рынка (например, значительные максимумы или минимумы), подтверждение направления тренда и совпадение с другими аналитическими инструментами, такими как уровни поддержки, сопротивления или предыдущего дисбаланса. Сочетание этих элементов повышает надежность входа и увеличивает вероятность успешной сделки.





В основе этого эксперта также лежит корзина индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



