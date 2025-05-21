AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.


Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo AUDJPY, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Objetivo fijo y un Stop Loss fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.


Tres modos de operación:

Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.


Cómo instalarlo:

  1. Descargue este EA,
  2. Asegúrese de que todos los pares (AUDJPY) están en el Market Watch (Ctrl+M),
  3. Tenga el gráfico (AUDJPY) en el marco de tiempo H1,
  4. Coloque este EA en el gráfico (AUDJPY),
  5. Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación,
  6. Haga clic en OK para activar,
  7. Listo.


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

  • [#01] Número mágico,
  • [#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),
  •   ---   Si [#02] es Lote fijo,
  •   ---   Si [#02] es Beneficio fijo (USD),
  •   ---   Si [#02] es Lote automático,
  • [#06] Comentario,
  • [#07] Sufijo,
  • [#08] Cantidad máxima de posiciones (1 o 2),
  • [#09] Estrategia n.º 1 (activada o desactivada),
  • [#10] Estrategia n.º 2 (activada o desactivada).


Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.


La estrategia principal de este experto es - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - por Michael J. Huddleston


Forma parte de un conjunto más amplio de estrategias de análisis técnico destinadas a identificar los puntos de entrada óptimos para comprar o vender en los mercados financieros. La OTE se basa principalmente en el retroceso de Fibonacci y en el concepto de desequilibrio de precios y liquidez, buscando maximizar la relación riesgo-recompensa mediante la entrada de operaciones en zonas estratégicamente definidas y favorecidas por la actividad institucional.

La técnica ICT OTE, u Optimal Trade Entry, es un enfoque de análisis técnico utilizado para identificar los mejores momentos para entrar en una operación de compra o venta en el mercado financiero. Desarrollada para ayudar a los operadores a tomar decisiones con conocimiento de causa, esta técnica combina elementos del análisis técnico y de las matemáticas para proporcionar señales de entrada precisas.


FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA

La OTE se basa en la idea de que, tras un movimiento significativo de los precios, el mercado tiende a retroceder antes de continuar en la dirección de la tendencia predominante. La técnica se centra en niveles Fibonacci específicos, especialmente la zona comprendida entre el 61,8% y el 79%, denominada «zona óptima», donde es probable que las instituciones entren en el mercado. Este enfoque pretende sincronizar la entrada del operador con la actividad institucional, aprovechando los puntos en los que la continuación de la tendencia es más probable.

La técnica ICT OTE se basa en la idea de que los mercados financieros siguen patrones identificables. Analizando estos patrones, es posible identificar momentos de alta probabilidad de cambio o continuación de tendencia. La técnica utiliza una combinación de indicadores técnicos, como medias móviles, índices de fuerza relativa y osciladores, para generar señales de entrada.


CONTEXTO INSTITUCIONAL Y LIQUIDEZ

La técnica también tiene en cuenta el comportamiento de las instituciones financieras, que a menudo operan basándose en la liquidez y los desequilibrios de precios. ICT OTE encaja en este contexto identificando las áreas en las que es probable que se acumulen las órdenes institucionales, normalmente cerca de las zonas de liquidez sobrante. Un conocimiento preciso de estas zonas ayuda a los operadores a evitar entradas prematuras y a alinear sus operaciones con un flujo de órdenes significativo.


CONDICIONES PARA UNA ENTRADA VÁLIDA EN LA OTE

Para que una entrada basada en la técnica OTE sea válida, deben cumplirse ciertos criterios técnicos, como la formación de una estructura de mercado favorable (máximos o mínimos significativos, por ejemplo), la confirmación de la dirección de la tendencia y la confluencia con otras herramientas analíticas como soportes, resistencias o niveles de desequilibrio previos. La combinación de estos elementos mejora la fiabilidad de la entrada y aumenta la probabilidad de éxito de la operación.


Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.


Comentarios 1
Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

