AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (AUDJPY) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位从一开始就设定了固定目标和固定止损。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（AUDJPY）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (AUDJPY) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (AUDJPY) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀，

[#08] 最大持仓数量（1或2），

[#09] 策略1（开启或关闭），

[#10] 策略2（开启或关闭）。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的主要策略是 - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - 作者 Michael J. Huddleston。





这是一套更广泛的技术分析策略的一部分，旨在确定金融市场买卖的最佳进入点。OTE 主要基于斐波那契回调以及价格失衡和流动性的概念，通过在机构活动偏好的战略定义区域进入交易，寻求风险回报比最大化。

ICT OTE，即最佳交易入场技术，是一种技术分析方法，用于确定在金融市场中进行买入或卖出操作的最佳时机。该技术旨在帮助交易者做出明智决策，它结合了技术分析和数学元素，可提供精确的入市信号。





技术基础

OTE 基于这样一种理念，即在价格大幅波动后，市场往往会回调，然后再继续朝当前趋势的方向发展。该技术专注于特定的斐波纳契水平，尤其是 61.8% 和 79% 之间的区域，被称为 “最佳区域”，机构可能会在该区域入市。这种方法旨在使交易者的入市与机构活动同步，利用趋势更有可能延续的点位。

ICT OTE 技术基于金融市场遵循可识别模式的理念。通过分析这些模式，可以确定趋势反转或延续的高概率时刻。该技术结合使用移动平均线、相对强弱指数和震荡指标等技术指标来生成入市信号。





机构背景和流动性

该技术还考虑了金融机构的行为，这些机构的运作往往基于流动性和价格失衡。ICT OTE 通过识别机构订单可能聚集的区域（通常在剩余流动性区域附近）来适应这一背景。准确了解这些区域有助于交易者避免过早入市，并使其交易与大量订单流保持一致。





有效 OTE 输入的条件

要使基于 OTE 技术的入市有效，必须满足一定的技术标准，如形成有利的市场结构（如显著的高点或低点）、确认趋势方向，以及与其他分析工具（如支撑位、阻力位或先前的不平衡水平）汇合。这些要素的结合增强了入市的可靠性，提高了交易成功的概率。





该专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建并优化的独一无二的专属指标。



