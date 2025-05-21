AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。


これは (AUDJPY) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには固定ターゲットと固定ストップロスが最初から設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。


3つのオペレーションモード:

固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。


インストール方法

  1. このEAをダウンロードしてください、
  2. 全てのペア (AUDJPY) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、
  3. (AUDJPY) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、
  4. このEAを (AUDJPY) チャート上に置きます、
  5. 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、
  6. OKをクリックしてアクティブにします、
  7. 完了です！


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

  • [#01] マジックナンバー,  
  • [#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,
  •   ---   [#02]が固定ロットの場合、  
  •   ---   [#02]が固定利益（USD）の場合、  
  •   ---   [#02]がオートロットの場合、  
  • [#06] コメント、  
  • [#07] サフィックス、  
  • [#08] 最大ポジション数 (1または2)、
  • [#09] 戦略1 (オンまたはオフ)、
  • [#10] 戦略2 (オンまたはオフ)。


私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。


このエキスパートの主な戦略は - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - by Michael J. Huddleston です。


これは、金融市場における売買の最適なエントリー・ポイントを特定することを目的とした、より広範なテクニカル分析戦略の一部です。OTEは主にフィボナッチ・リトレースメントと価格の不均衡と流動性の概念に基づいており、機関投資家の活動によって好まれる戦略的に定義されたゾーンで取引を開始することにより、リスク対リターンの比率を最大化することを目的としています。

ICT OTE（オプティマル・トレード・エントリー）手法は、金融市場において売買に入る最適なタイミングを特定するために使用されるテクニカル分析手法です。トレーダーが十分な情報を得た上で意思決定できるよう開発されたこの手法は、テクニカル分析と数学の要素を組み合わせ、的確なエントリーシグナルを提供します。


手法の基礎

OTEは、相場が大きく動いた後、トレンドが継続する前に、相場が戻る傾向があるという考えに基づいています。この手法では、特定のフィボナッチ・レベル、特に「最適ゾーン」と呼ばれる61.8％と79％の間の領域に注目し、そこで機関投資家が市場に参入する可能性が高い。この手法は、トレーダーのエントリーと機関投資家の活動を同期させ、トレンド継続の可能性が高いポイントを活用することを目的としている。

ICT OTE手法は、金融市場が識別可能なパターンに従うという考えに基づいている。これらのパターンを分析することにより、トレンドの反転または継続の可能性が高い瞬間を特定することができる。この手法では、移動平均、相対力指数、オシレーターなどのテクニカル指標を組み合わせてエントリーシグナルを生成する。


制度的背景と流動性

この手法では、流動性と価格の不均衡に基づいて動くことの多い金融機関の行動も考慮します。ICT OTEは、機関投資家の注文が集積しやすい領域、通常は流動性ゾーンの残り付近を特定することで、この文脈に適合します。これらの領域を正確に理解することで、トレーダーは時期尚早のエントリーを避け、重要な注文の流れに沿った取引を行うことができます。


有効なOTEエントリーの条件

OTE手法に基づくエントリーが有効であるためには、有利な市場構造の形成（例えば、顕著な高値または安値）、トレンド方向の確認、支持線、抵抗線、または事前の不均衡レベルなどの他の分析ツールとの合流など、特定の技術的基準を満たす必要があります。これらの要素を組み合わせることで、エントリーの信頼性が高まり、トレードが成功する確率が高まります。


この専門家はまた、基礎としてインジケータのバスケットを使用し、主なものは、開発者によって作成され、最適化されたユニークで排他的なインジケータです。


Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

