AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

Bu, AUDJPY sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun sabit bir Hedefi ve başlangıçtan itibaren belirlenmiş sabit bir Zararı Durdurma hedefi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (AUDJPY) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (AUDJPY) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (AUDJPY) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - Michael J. Huddleston tarafından





Finansal piyasalarda alım veya satım için en uygun giriş noktalarını belirlemeyi amaçlayan daha geniş bir teknik analiz stratejileri setinin bir parçasıdır. OTE temel olarak Fibonacci düzeltmesine ve fiyat dengesizliği ve likidite kavramına dayanır ve kurumsal faaliyetler tarafından tercih edilen stratejik olarak tanımlanmış bölgelerde işlemlere girerek risk-ödül oranını en üst düzeye çıkarmayı amaçlar.

ICT OTE veya Optimal Ticaret Girişi tekniği, finans piyasasında bir alım veya satım işlemine girmek için en iyi anları belirlemek için kullanılan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için geliştirilen bu teknik, kesin giriş sinyalleri sağlamak için teknik analiz ve matematik unsurlarını birleştirir.





TEKNİĞİN TEMELLERİ

OTE, önemli bir fiyat hareketinden sonra piyasanın hakim trend yönünde devam etmeden önce geri çekilme eğiliminde olduğu fikrine dayanır. Teknik, belirli Fibonacci seviyelerine, özellikle de kurumların piyasaya girme olasılığının yüksek olduğu “optimal bölge” olarak adlandırılan %61,8 ile %79 arasındaki alana odaklanır. Bu yaklaşım, trendin devam etme olasılığının daha yüksek olduğu noktalardan yararlanarak yatırımcının girişini kurumsal faaliyetle senkronize etmeyi amaçlamaktadır.

ICT OTE tekniği, finansal piyasaların tanımlanabilir kalıpları takip ettiği fikrine dayanmaktadır. Bu kalıpları analiz ederek, trendin tersine dönme veya devam etme olasılığının yüksek olduğu anları belirlemek mümkündür. Bu teknik, giriş sinyalleri oluşturmak için hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksleri ve osilatörler gibi teknik göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır.





KURUMSAL BAĞLAM VE LİKİDİTE

Bu teknik, genellikle likidite ve fiyat dengesizliklerine dayalı olarak faaliyet gösteren finansal kurumların davranışlarını da dikkate alır. ICT OTE, genellikle artık likidite bölgelerinin yakınında kurumsal emirlerin birikmesinin muhtemel olduğu alanları belirleyerek bu bağlama uyum sağlar. Bu alanların tam olarak anlaşılması, yatırımcıların erken girişlerden kaçınmasına ve işlemlerini önemli emir akışıyla hizalamasına yardımcı olur.





GEÇERLİ BİR OTE GİRİŞİ İÇİN KOŞULLAR

OTE tekniğine dayalı bir girişin geçerli olabilmesi için, uygun bir piyasa yapısının oluşması (örneğin önemli yüksek veya düşük seviyeler), trend yönünün teyit edilmesi ve destek, direnç veya önceki dengesizlik seviyeleri gibi diğer analitik araçlarla çakışması gibi belirli teknik kriterlerin karşılanması gerekir. Bu unsurların birleşimi girişin güvenilirliğini artırır ve başarılı bir işlem olasılığını yükseltir.





Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.



