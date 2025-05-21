AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole AUDJPY, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un objectif et un stop loss fixes définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (AUDJPY) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (AUDJPY) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (AUDJPY), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY - par Michael J. Huddleston





Elle fait partie d'un ensemble plus large de stratégies d'analyse technique visant à identifier les points d'entrée optimaux pour acheter ou vendre sur les marchés financiers. L'OTE est principalement basé sur le retracement de Fibonacci et le concept de déséquilibre des prix et de liquidité, cherchant à maximiser le ratio risque/récompense en entrant dans les transactions dans des zones stratégiquement définies et favorisées par l'activité institutionnelle.

La technique ICT OTE, ou Optimal Trade Entry, est une approche d'analyse technique utilisée pour identifier les meilleurs moments pour entrer dans une opération d'achat ou de vente sur le marché financier. Développée pour aider les traders à prendre des décisions éclairées, cette technique combine des éléments d'analyse technique et de mathématiques pour fournir des signaux d'entrée précis.





FONDEMENTS DE LA TECHNIQUE

L'OTE repose sur l'idée qu'après un mouvement de prix important, le marché a tendance à se rétracter avant de poursuivre dans la direction de la tendance dominante. La technique se concentre sur des niveaux de Fibonacci spécifiques, en particulier la zone comprise entre 61,8 % et 79 %, appelée « zone optimale », où les institutions sont susceptibles d'entrer sur le marché. Cette approche vise à synchroniser l'entrée du trader avec l'activité institutionnelle, en profitant des points où la poursuite de la tendance est plus probable.

La technique ICT OTE repose sur l'idée que les marchés financiers suivent des schémas identifiables. En analysant ces modèles, il est possible d'identifier les moments où la probabilité d'un renversement ou d'une poursuite de la tendance est élevée. La technique utilise une combinaison d'indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, les indices de force relative et les oscillateurs, pour générer des signaux d'entrée.





CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET LIQUIDITÉ

La technique prend également en compte le comportement des institutions financières, qui opèrent souvent sur la base de déséquilibres de liquidité et de prix. ICT OTE s'inscrit dans ce contexte en identifiant les zones où les ordres institutionnels sont susceptibles de s'accumuler, généralement à proximité des zones de liquidité restantes. Une compréhension précise de ces zones permet aux traders d'éviter les entrées prématurées et d'aligner leurs transactions sur les flux d'ordres importants.





CONDITIONS D'UNE ENTRÉE VALIDE SUR L'OTE

Pour qu'une entrée basée sur la technique OTE soit valide, certains critères techniques doivent être remplis, tels que la formation d'une structure de marché favorable (hauts ou bas significatifs, par exemple), la confirmation de la direction de la tendance et la confluence avec d'autres outils analytiques tels que les niveaux de support, de résistance ou de déséquilibre antérieur. La combinaison de ces éléments renforce la fiabilité de l'entrée et augmente la probabilité d'une transaction réussie.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



