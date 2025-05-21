AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 AUDJPY 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 ICT OTE OPTIMAL TRADE ENTRY 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정 목표가 및 고정 손절매가 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (AUDJPY) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (AUDJPY) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (AUDJPY) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - ICT OTE 최적 거래 진입 - 작성자 마이클 J. 허들스턴





이는 금융 시장에서 매수 또는 매도를 위한 최적의 진입 시점을 식별하기 위한 광범위한 기술적 분석 전략의 일부입니다. OTE는 주로 피보나치 되돌림과 가격 불균형 및 유동성 개념을 기반으로 하며, 기관이 선호하는 전략적으로 정의된 구간에서 거래에 진입하여 위험 대비 보상 비율을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

ICT OTE(최적 매매 진입) 기법은 금융시장에서 매수 또는 매도 포지션에 진입하기 가장 좋은 순간을 파악하는 데 사용되는 기술적 분석 기법입니다. 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 개발된 이 기법은 기술적 분석과 수학의 요소를 결합하여 정확한 진입 신호를 제공합니다.





기술의 기초

OTE는 큰 가격 변동 후 시장이 추세 방향으로 계속 움직이기 전에 되돌림하는 경향이 있다는 생각에 기초합니다. 이 기술은 특정 피보나치 수준, 특히 기관이 시장에 진입할 가능성이 높은 '최적 구간'이라고 하는 61.8%에서 79% 사이의 영역에 초점을 맞추고 있습니다. 이 접근법은 추세 지속 가능성이 높은 지점을 활용하여 트레이더의 진입과 기관의 활동을 동기화하는 것을 목표로 합니다.

ICT OTE 기법은 금융시장이 식별 가능한 패턴을 따른다는 생각에 기반합니다. 이러한 패턴을 분석하면 추세 반전 또는 지속 가능성이 높은 순간을 식별할 수 있습니다. 이 기법은 이동평균, 상대강도지수, 오실레이터 등 여러 기술적 지표를 조합하여 진입 신호를 생성합니다.





제도적 맥락 및 유동성

이 기법은 유동성과 가격 불균형에 따라 운영되는 금융 기관의 행동도 고려합니다. ICT OTE는 기관 주문이 누적될 가능성이 있는 영역, 일반적으로 유동성이 남은 영역 근처를 식별함으로써 이러한 맥락에 적합합니다. 이러한 영역을 정확히 이해하면 트레이더는 조기 진입을 피하고 중요한 주문 흐름에 맞춰 거래를 조정하는 데 도움이 됩니다.





유효한 OTE 진입 조건

OTE 기법에 따른 진입이 유효하려면 유리한 시장 구조 형성(예: 유의미한 고점 또는 저점), 추세 방향 확인, 지지, 저항 또는 이전 불균형 수준과 같은 다른 분석 도구와의 일치 등 특정 기술적 기준이 충족되어야 합니다. 이러한 요소의 조합은 진입의 신뢰성을 높이고 성공적인 거래 확률을 높입니다.





또한 이 전문가는 지표 바스켓을 기본으로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화한 고유하고 독점적인 지표입니다.



