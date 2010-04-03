Volume Difference - Индикатор создан для облегчения чтения графика по цене и обьему, предназначен для того чтобы не считать на калькуляторе разницу между прошлым и текушим обьемом, и чтобы облегчить этот процес был создан этот индикатор. Удивительно но я нигде не смог найти такой простой индикатор по этому представляю его вам.

Незаменимий индикатор для использования в составе сложных торговых моделей, где важны не абсолютные значения обьема, а динамика его изминения.

По вашей просьбе могу поделится этим индикатором для tradingview.

Индикатор эффективен только в руках тех, кто понимает как с ним работать.

Важно понимать что показания тикового обьема далеки от реального, рекомендую использовать обьемы от биржы COMEX.