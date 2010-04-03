Volume Difference

Volume Difference - Индикатор создан для облегчения чтения графика по цене и обьему, предназначен для того чтобы не считать на калькуляторе разницу между прошлым и текушим обьемом, и чтобы облегчить этот процес был создан этот индикатор. Удивительно но я нигде не смог найти такой простой индикатор по этому представляю его вам.

Незаменимий индикатор для использования в составе сложных торговых моделей, где важны не абсолютные значения обьема, а динамика его изминения.

По вашей просьбе могу поделится этим индикатором для tradingview.

Индикатор эффективен только в руках тех, кто понимает как с ним работать.

Важно понимать что показания тикового обьема далеки от реального, рекомендую использовать обьемы от биржы COMEX.

Рекомендуем также
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Индикаторы
Tenet Support & Resistance Pro — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, разработанный, чтобы помочь трейдерам точно определять ключевые уровни поддержки и сопротивления на рынке. Индикатор автоматически строит горизонтальные линии на основе истории цен, выделяя стратегические зоны. Кроме того, он отображает в реальном времени текущую зону, где торгуется свеча , предоставляя ясное представление о критических зонах принятия решений. Уникальная функция — обратный отсчет рядом со свечой , ко
FREE
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Индикаторы
Haven Volume Profile - это многофункциональный индикатор для анализа объемного профиля, который помогает определять ключевые ценовые уровни на основе распределения объема торгов. Он предназначен для профессиональных трейдеров, желающих более точно понимать рынок и выявлять важные точки для входа и выхода из сделок. Другие продукты ->  ЗДЕСЬ Основные возможности: Расчет Point of Control (POC) - уровня максимальной торговой активности, который позволяет выявить наиболее ликвидные уровни Определени
FREE
Heiken Ashi Smoothed Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Индикаторы
Индикатор Heiken Ashi Smoothed для MT5 Продвинутый Heiken Ashi с фильтром сглаживания. Убирает шум, ложные сигналы и определяет тренды заранее. Идеален для Forex, индексов и крипты на H1-D1. Как работает и как сглаживается? Традиционный Heiken Ashi рассчитывает свечи, усредняя значения открытия, закрытия, максимума и минимума предыдущих периодов, что уже снижает влияние мелких колебаний. Однако Heiken Ashi Smoothed поднимает этот подход на новый уровень, применяя дополнительный фильтр сглаживани
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Индикаторы
(Специальная акция к Новому Году - беЗплатное распространение!) Индикатор показывает реальный 'Масштаб по пунктам на бар' (идентично как при ручном выставлении в Терминале, см.скрин) в правом верхнем углу Графика. Изменение отображаемого значения происходит МГНОВЕННО при любом изменении масштаба высоты/ширины графика! (что очень удобно при планировании скриншотов). в Настройках: смена языка (Русский / Английский), размер шрифта отображаемого текста, коэфициент смещения текстовой метки от угла г
FREE
Custom Spread Indicator MT5
Ritter Jozsef
4.86 (29)
Индикаторы
Custom Spread Indicator *Please write a review, thanks! Also MT4 version is available Spread Indicator show the current spread in pips with color codes. Handle 3 levels, Low, Medium, High. You can set levels and colors for each level (eg. Low: Green, Medium: Orange, High: Red), and can choose display position on the chart. There is two spread calculation mode:  -> Server spread value   -> Ask - Bid value Can set opacity, for better customization. When spread jump bigger, then display do not
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Индикаторы
Представляем VFI (Volume Flow Indicator) – индикатор для торговли, который анализирует соотношение объема и движения цены для выявления ключевых торговых возможностей. Индикатор отображает силу и направление потока объемов, предоставляя четкие сигналы о потенциальных точках входа и выхода. Сигналы формируются на основе пересечения нулевой линии, пересечения линии VFI и ее экспоненциальной скользящей средней (EMA), а также при выходе индикатора из зон перекупленности и перепроданности. Внимание!
FREE
Calculated Trend
Yvan Musatov
Индикаторы
Calculated Trend - трендовый индикатор создает вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Это трендовый индикатор, представляет из себя алгоритмический индикатор. Прост в работе и понимании при появлении синего кружка необходимо покупать, при появлении красного - продавать. Индикатор хорошо указывает точки начала тренда и его завершения или разворота. Работа на валютном рынке Форекс без трендовых индикаторов практически не возможна. Приминяя в работе индикатор Calculated T
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор вычисляет профиль объёма и выставляет метки, соответствующие уровням VAL, VAH и POC, для каждой свечи индивидуально. Особенности работы индикатора Индикатор работает на периодах от M3 до MN, но для вычислений использует исторические данные меньших периодов: M1 - для периодов от M3 до H1, M5 - для периодов от H2 до H12, M30 - для периода D1, H4 - для периода W1, D1 - для периода MN. Цвет и положение меток VAL, VAH и POC на текущей свече считаются корректными только по времени близкому
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Индикаторы
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Volume By Color RSJ
JETINVEST
5 (2)
Индикаторы
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Индикаторы
THE MAGICIAN - Профессиональный Индикатор Зон Спроса и Предложения Превратите Рыночный Хаос в Кристально Чистые Торговые Возможности на 15-Минутных Графиках Золота Испытываете Трудности с Торговлей Золотом? Устали угадывать, где входить в сделки по XAU/USD? Не понимаете, стоит ли ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ или ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ? Упускаете высоковероятные установки на 15-минутном таймфрейме? "THE MAGICIAN" раскрывает невидимые силы спроса и предложения, которые движут рынками! Что Делает THE MAGICIAN
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Power of Three MT5
Suvashish Halder
4.3 (10)
Индикаторы
The "Power of Three" (PO3) is a concept developed by the Inner Circle Trader (ICT) to illustrate a three-stage approach used by smart money in the markets:   Accumulation, Manipulation, and Distribution . ICT traders view this as a foundational pattern that can explain the formation of any candle on a price chart. In simple terms, this concept is effective for any time frame, as long as there's a defined start, highest point, lowest point, and end. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/1
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Индикаторы
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Индикаторы
Профессиональный инструмент для торговли  - индикатор дивергенции между RSI и ценой, позволяющий своевременно получать сигнал о развороте тренда или ловить движения откатов цены (в зависимости от настроек). Настройки индикатора позволяют регулировать силу дивергенции за счет угла наклона пиков RSI и процентного изменения цены, что даёт возможность тонко настроить силу сигнала. Код индикатора оптимизирован и в составе советника очень быстро тестируется.  Индикатор не перерисовывает, стрелки для н
FREE
MWC COX 5
Joerg Hamann
3 (1)
Индикаторы
Индикатор MWC COX показывает зоны экстремумов чистых длинных/коротких позиций в отчете по сделкам трейдеров, публикуемом комиссией CFTC раз в неделю за четыре периода. Настройки по умолчанию: периоды 12, 26, 52 и 156 недель. Дополнительные функции Отображает сумму всех 4 периодов в одной строке Встроены индикаторы MA, MOM и RSI ( не в версии MQL5 Version 1.0 ) Необходимо скачать файл MWC_3L.dat в папку [...]/MQL5/Files . Более подробную инструкцию можно скачать здесь . Main data folder: www.myw
FREE
Multi Timeframe Candles Pro
Tran Van Luc
Индикаторы
FULL PRODUCT DESCRIPTION Multi-Timeframe Candle Overlay Pro lets you view higher-timeframe candles directly on your current chart with absolute accuracy. When trading lower timeframes like M1–M15, understanding what the H1–H4 candles are forming is a major advantage: you avoid counter-trend entries, read market context faster, and trade with more confidence. The indicator supports up to 2 higher timeframes, drawing full OHLC candles with precise positioning—no misalignment, no distortion. C
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Индикаторы
Индикатор строит текущие котировки, которые можно сравнить с историческими и на этом основании сделать прогноз ценового движения. Индикатор имеет текстовое поле для быстрой навигации к нужной дате. Параметры : Symbol - выбор символа, который будет отображать индикатор; SymbolPeriod - выбор периода, с которого индикатор будет брать данные; IndicatorColor - цвет индикатора; Inverse - true переворачивает котировки, false - исходный вид; Далее идут настройки текстового поля, в которое можно ввес
Bookmap pro
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Индикаторы
FREE Bookmap Volume Heatmap Indicator Overview The   Bookmap Volume Heatmap   is a custom MetaTrader 5 (MQL5) indicator that creates a visual heatmap of trading volume distribution across price levels, similar to professional trading platforms like Bookmap. It provides traders with a clear visualization of where significant trading activity has occurred within a specified price range. Key Features 1.   Volume Distribution Visualization Creates color-coded rectangles on the chart representing vol
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Эксперты
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Индикаторы
Индикатор основан на стандартном индикаторе объемов Volumes. Он рассчитывает средний объем на основе выбранных последних N баров, и если значение объема превышает указанное среднее значение в %, цвет индикатора изменится. Индикатор отображается в отдельном окне. Входные параметры Bars used to calculate the average volume - количество баров для расчета среднего объема. Threshold (in %) for changing the color of the Bar - порог в %, при котором цвет бара изменится.
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Индикаторы
This Mt5 Indicator Signals when there is two opposite direction bars engulfed by current bar.  has a recent Exponential Moving Average Cross and past bar was oversold/bought Expert Advisor Available in Comments  Free Version Here : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp ; Full Alerts for mt5 terminal , phone , email, print to file, print to journal  Buy Signal ( blue line ) Past ema cross ( set at 30 bars back ) Past bar rsi is oversold ( level 40  ) Engulfing bar closes
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Индикаторы
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Индикаторы
Индикатор Renko Chart позволяет отображать графики "ренко" в окне индикатора. Тип графиков "ренко" показывает лишь движения цены, большие заданного (box size). Он помогает устранить шум и сосредоточиться на основных трендах. При построении графика время не учитывается, используются лишь ценовые движения. По этой причине графики "Ренко" не похожи на графики цены. Индикатор работает в 2 режимах: CLOSE - при построении графика "ренко" используются только цены Close; HIGH_LOW - при построении график
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Индикаторы
AP Session Boxes — Asian / London / NY Range Overlay (MT5 Indicator) Clean session boxes on your chart. This lightweight indicator draws the   Asian ,   London , and   New York   time windows directly on the chart, including each box’s   high   and   low   as dashed lines. It’s perfect for quick context, breakout planning, and clean screenshots. Instant structure:   See where the market ranged during key sessions. Breakout prep:   Use the hi/lo lines as reference for pending orders or alerts fr
FREE
SpreadFixMT5
Oleg Shangin
Индикаторы
Этот индикатор собирает и систематизирует данные о спреде. Его код был отпрофилирован несколько раз и оптимизирован таким образом, чтобы несмотря на наличие графики не тормозить работу терминала МТ5. Кроме того в индикаторе предусмотрен режим полной невидимости (при этом индикатор продолжает собирать данные и сохранять их). Вернувшись в режим визуального отображения можно посмотреть проделанную им работу.  Преимущества и возможности индикатора SpreadFix: 1. Собирает данные по максим. дневным сп
FREE
ACI Bollinger Bands
Marat Sultanov
4 (3)
Индикаторы
Устали подбирать настройки индикатора, теряя драгоценное время? Надоела неуверенность в их оптимальности? Пугает неизвестность в их прибыльности? Тогда индикатор ACI (автоматически калибруемый индикатор) предназначен именно, для вас. Запустив его, вы с легкостью устраните эти три проблемы одним простейшим действием – нажатием на единственную кнопку "Calibrate". А для того чтобы добиться высочайшей эффективности, достаточно выполнить лишь еще одно действие – передвинуть ползунок мощности до макси
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет бычьи
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Индикаторы
Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299$ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти у
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Продвинутая система скальпингового индикатора с множеством фильтров SuperScalp Pro — это продвинутая система скальпингового индикатора, объединяющая классический Supertrend и множество интеллектуальных подтверждающих фильтров. Индикатор эффективно работает на всех таймфреймах от M1 до H4 и особенно подходит для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар. Может использоваться как самостоятельная система или гибко интегрироваться в существующие торговые стратегии. Индикатор включает б
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённы
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам в определении точек входа и эффективном управлении рисками. Индикатор предоставляет комплексный набор аналитических инструментов, включая систему обнаружения сигналов, автоматическое управление Entry/SL/TP, анализ объемов и статистику эффективности в режиме реального времени. Руководство пользователя для понимания системы   |   Руководство пользователя на других языках ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Индикаторы
MetaForecast предсказывает и визуализирует будущее любого рынка на основе гармонии в данных о ценах. Хотя рынок не всегда предсказуем, если существует узнаваемый паттерн в ценах, то MetaForecast способен предсказать будущее с наибольшей точностью. По сравнению с другими аналогичными продуктами, MetaForecast способен генерировать более точные результаты, анализируя тренды на рынке. Входные параметры Past size (Размер прошлых данных) Указывает количество баров, которые MetaForecast использует для
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Индикаторы
Представляем индикатор астрономии для   MT4 / MT5 : Ваш незаменимый небесный товарищ в торговле Готовы ли вы поднять свой опыт торговли до небесных высот? Не ищите дальше, чем наш революционный индикатор астрономии для MT4. Этот инновационный инструмент выходит за рамки традиционных торговых индикаторов, используя сложные алгоритмы для предоставления вам беспрецедентных астрономических понимания и точных расчетов. Вселенская информация под рукой:   Взгляните на обширную панель, раскрывающую сокр
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Другие продукты этого автора
Robot Di Aur
Damian Blaha
Эксперты
Представляю вам советник Robot Di Aur - это автоматизация сложной стратегии, основанная на структурном паттерне и обьеме, при его создании использовался четырех летний опыт изучения обьема, его влияние на структуру рынка рассчитанной уровнями Фибоначчи, каждая сделка имеет фиксированный стоп лосс и адаптивный тейк профит. Как и в случае с ручной торговлей советник торгует только на инструменте золота. Имеются три режима настроек лота - фиксированный, 0.01 лот на указанный баланс и по риску % на
La Strns Aur
Damian Blaha
Эксперты
Представляю советник La Strns Aur — это автоматизация сложной мануальной стратегии, основанной на структурном и объёмном паттерне. Если коротко, в основе лежат соотношения Фибоначчи и анализ тикового объёма. Советник создан для того, чтобы перенести логику профессионального трейдинга в алгоритм, сохранив при этом простоту и надёжность. Советник чётко разделён на две разные стратегии — это сделано для того, чтобы охватить сразу два диапазона рыночных условий. Полностью автоматизировать подобную с
Scodur
Damian Blaha
Эксперты
Представляю прибыльный советник не потому что он пытается обьмануть математику а потому что он построен на основе реальных принцыпов работы рынков с большой капитализацией такой как у золота, построенный на - объём → причина, цена → следствие. Работает строго на закрытых свечах (без перерисовок), ищет зоны накопления и открывает сделки по каждому подтверждённому сигналу. Встроен фильтр направления: суммирует объём BUY/SELL за период, показывает проценты и автоматически ограничивает торговлю по д
Doi SLSA
Damian Blaha
Эксперты
Представляю прибыльный советник не потому что он пытается обьмануть математику а потому что он построен на основе реальных принцыпов работы рынков с большой капитализацией такой как у золота Doi SLSA — комбинированный советник, объединяющий в одном файле два независимых торговых модуля: Scodur S3 и La Strins Aur v1.9 (Strategy A/B). Обе системы построены на одной концепции: объём + структура рынка. Однако они реализуют её разными подходами, что повышает устойчивость работы в разных фазах рынка
SVP Zones SM ICT
Damian Blaha
Индикаторы
Предоставляю индикатор, идентифицирующий зоны накопления на покупку и на продажу. Индикатор создан для автоматизации сложной торговой стратегии и работает хорошо даже при том, что для идеальной работы ему нужен реальный объем, а не тиковый. Но даже при этом, после небольшой оптимизации, он показывает хорошие результаты даже с таким материалом. У индикатора несложный принцип работы на первый взгляд: он анализирует структуру движений, коррекции и объем. Анализируя эти данные, он находит важные зон
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв