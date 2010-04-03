Volume Difference

Diferencia de volumen - Este indicador se creó para facilitar la lectura de los gráficos de precios y volúmenes. Está diseñado para eliminar la necesidad de calcular la diferencia entre los volúmenes pasados y actuales. Este indicador fue creado para simplificar este proceso. Sorprendentemente, no pude encontrar un indicador tan simple en ninguna parte, así que se lo presento.





Este indicador es indispensable para su uso en modelos de negociación complejos donde la dinámica del cambio de volumen, en lugar de los valores absolutos, son importantes.





Puedo compartir este indicador para TradingView si lo solicita.





Este indicador sólo es eficaz cuando es utilizado por aquellos que entienden cómo usarlo.





Es importante entender que las lecturas de volumen de tick están lejos de ser exactas. Recomiendo utilizar los volúmenes de la bolsa COMEX.