Volume Difference - Dieser Indikator wurde entwickelt, um das Lesen von Preis- und Volumencharts zu erleichtern. Er ist so konzipiert, dass die Differenz zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Volumen nicht mehr berechnet werden muss. Dieser Indikator wurde entwickelt, um diesen Prozess zu vereinfachen. Überraschenderweise konnte ich nirgends einen so einfachen Indikator finden, also stelle ich ihn Ihnen vor.





Dieser Indikator ist unverzichtbar für den Einsatz in komplexen Handelsmodellen, bei denen die Dynamik der Volumenveränderung und nicht die absoluten Werte wichtig sind.





Auf Anfrage kann ich diesen Indikator für TradingView zur Verfügung stellen.





Dieser Indikator ist nur dann effektiv, wenn er von denjenigen verwendet wird, die wissen, wie er zu verwenden ist.





Es ist wichtig zu verstehen, dass Tick-Volumen-Messungen alles andere als genau sind. Ich empfehle, die Volumina der COMEX-Börse zu verwenden.