Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.


Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте USDCAD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии DIVERGENCE PATTERNS и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.


LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242


Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.


Три режима работы:

Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.


Как установить:

  1. Скачайте данный советник,
  2. Убедитесь, что все пары (USDCAD) находятся в Market Watch (Ctrl+M),
  3. Расположите график (USDCAD) на таймфрейме H1,
  4. Поместите этот советник на график (USDCAD),
  5. Проверьте и настройте параметры, как показано ниже,
  6. Нажмите OK для активации,
  7. Готово!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

    • [#01] Магическое число,
    • [#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),
    •   ---   Если [#02] — фиксированный лот,
    •   ---   Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),
    •   ---   Если [#02] — AutoLot,
    • [#06] Комментарий,
    • [#07] Суффикс.


    Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.


    Основная стратегия этого эксперта - ДИВЕРГЕНЦИОННЫЕ ПАТТЕРНЫ - Чарльз Доу


    Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор, например RSI или MACD, - в противоположном. Такое расхождение между ценой и индикатором может сигнализировать о том, что текущий тренд может вскоре измениться. Эксперты используют модели дивергенции для выявления потенциальных разворотов или продолжений на рынке.

    Например:

    • При бычьей дивергенции цена опускается ниже минимумов, а индикатор опускается выше минимумов. Это означает, что, хотя цена падает, давление продавцов ослабевает, и, возможно, грядет восходящее движение.
    • При медвежьей дивергенции цена достигает более высоких максимумов, а индикатор - более низких. Это говорит о том, что сила покупателей снижается, и цена может вскоре упасть.
    • На трендовых рынках: Скрытые модели дивергенции помогают подтвердить, что тренд будет продолжаться. Например, при восходящем тренде «бычья» дивергенция может указывать на то, что тренд все еще силен.
    • На боковых рынках: Регулярные дивергенции полезны для выявления разворотов, когда цена движется в диапазоне без четкого направления.


    РЕГУЛЯРНАЯ БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

    Образование более низких минимумов на цене и более высоких минимумов на осцилляторе называется бычьей дивергенцией. Этот тип дивергенции осциллятора разворачивает цену из медвежьего тренда в бычий. Бычья дивергенция является признаком разворота тренда.


    РЕГУЛЯРНАЯ МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

    Образование более высоких максимумов на цене и более низких максимумов на осцилляторе называется медвежьей дивергенцией. Это означает, что покупатели слабеют, а продавцы готовятся войти в рынок. Это приведет к тому, что цена изменит тренд с бычьего на медвежий. Медвежья дивергенция - признак разворота тренда.


    СКРЫТАЯ БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

    Если осциллятор формирует более низкий минимум, а цена на графике формирует более высокий минимум, то такой тип дивергенции называется скрытой бычьей дивергенцией. Он указывает на то, что покупатели становятся сильнее и предыдущий бычий тренд продолжится. Скрытая бычья дивергенция - это признак продолжения тренда.


    СКРЫТАЯ МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

    Если осциллятор формирует более высокий максимум, а цена формирует более низкий максимум, то такой тип дивергенции называется скрытой медвежьей дивергенцией. Он приведет к продолжению медвежьего тренда, так как на рынок вернется больше продавцов. Скрытая медвежья дивергенция является признаком продолжения тренда.


    Данный эксперт также использует в качестве основы корзину индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.


    Gabriel Saletti Pinotti
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Эксперты
    PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
    EMTB Gold Reaper
    Georgios Pseimadas
    5 (1)
    Эксперты
    EMTB GOLD REAPER – Advanced Multi-Filter Gold Trading EA Experience the Precision of a Professional Gold Trading System. Designed for XAUUSD. Built for Results. Forget guesswork and emotional trading. The EMTB GOLD REAPER is a   high-precision, multi-timeframe Expert Advisor   engineered exclusively for the gold market (XAUUSD) . It combines robust candlestick logic with a   multi-layered, configurable filter system   to identify high-probability opportunities and manage risk with institutio
    FREE
    Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
    Damiem Marchand De Campos
    5 (2)
    Эксперты
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования. Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте EURUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5. Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года. Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд,
    PeakFlow
    Andre Cavalcante Tavares
    Эксперты
    EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
    Ratio X Gold ML
    Mauricio Vellasquez
    Эксперты
    Ratio X Gold ML EA — Adaptive AI Trading System for Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Important: The EA includes a built-in Validation Mode to pass MQL5 Market tests automatically. Switch to ML Mode for live trading after installation. Overview Ratio X Gold ML EA is an advanced Expert Advisor developed for trading XAUUSD (Gold) using a hybrid AI-driven model and rule-based logic. It merges deep learning predictions with technical analysis filters, balancing adaptability and disc
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Эксперты
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Эксперты
    Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
    Ozymandias EA
    Jaime Furlan De Paula
    Эксперты
    Алготрейдинг Эксперт-советник основан на логике тренда и формировании цен с использованием взвешенных линейных средних LWMA. Расчет оказывается влияние на самые последние цены, которые имеют больший вес в расчете среднего. Это среднее вычисляется путем взятия каждой из цен закрытия в определенный период времени и умножения их на предопределенный коэффициент веса. Как только учитывается положение периодов времени, они суммируются и делятся на сумму количества периодов времени. Сигналы Он состоит
    ReversiLot
    Kostiantyn Lytvyn
    Эксперты
    ReversiLot – это мощный инструмент автоматической торговли на платформе MetaTrader 5, созданный для профессиональных трейдеров и инвесторов. Этот советник базируется на стратегии управления капиталом с использованием мартингейла и способен адаптироваться к рыночным условиям. Ключевые особенности: Динамическое управление лотом: Начальный лот рассчитывается на основе процента риска от депозита. Возможность увеличения объема лота по принципу умножения после каждой убыточной сделки. Гибкая настройк
    Investopedia FIVE
    Joseph Anthony Aya-ay Yutig
    Эксперты
    Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
    Holeshot MAX
    Carter Kyle Capital Inc.
    Эксперты
    Holeshot Max – ваш лучший помощник в трейдинге Holeshot Max — это не просто еще один торговый инструмент; это сложный союзник, призванный дать трейдерам всех уровней возможность легко завоевывать рынки. Holeshot Max, созданный на базе мощной платформы Metatrader 5, оснащен специальной системой управления капиталом, которая полностью передает контроль в ваши руки. Попрощайтесь со стрессом и неопределенностью: с Holeshot Max вы можете торговать без беспокойства, зная, что ваша толерантность к ри
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

    Ответ на отзыв