Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте USDCAD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии DIVERGENCE PATTERNS и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (USDCAD) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (USDCAD) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (USDCAD), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс.





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта - ДИВЕРГЕНЦИОННЫЕ ПАТТЕРНЫ - Чарльз Доу





Дивергенция возникает, когда цена актива движется в одном направлении, а индикатор, например RSI или MACD, - в противоположном. Такое расхождение между ценой и индикатором может сигнализировать о том, что текущий тренд может вскоре измениться. Эксперты используют модели дивергенции для выявления потенциальных разворотов или продолжений на рынке.

Например:

При бычьей дивергенции цена опускается ниже минимумов, а индикатор опускается выше минимумов. Это означает, что, хотя цена падает, давление продавцов ослабевает, и, возможно, грядет восходящее движение.

При медвежьей дивергенции цена достигает более высоких максимумов, а индикатор - более низких. Это говорит о том, что сила покупателей снижается, и цена может вскоре упасть.

На трендовых рынках: Скрытые модели дивергенции помогают подтвердить, что тренд будет продолжаться. Например, при восходящем тренде «бычья» дивергенция может указывать на то, что тренд все еще силен.

На боковых рынках: Регулярные дивергенции полезны для выявления разворотов, когда цена движется в диапазоне без четкого направления.





РЕГУЛЯРНАЯ БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Образование более низких минимумов на цене и более высоких минимумов на осцилляторе называется бычьей дивергенцией. Этот тип дивергенции осциллятора разворачивает цену из медвежьего тренда в бычий. Бычья дивергенция является признаком разворота тренда.





РЕГУЛЯРНАЯ МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Образование более высоких максимумов на цене и более низких максимумов на осцилляторе называется медвежьей дивергенцией. Это означает, что покупатели слабеют, а продавцы готовятся войти в рынок. Это приведет к тому, что цена изменит тренд с бычьего на медвежий. Медвежья дивергенция - признак разворота тренда.





СКРЫТАЯ БЫЧЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Если осциллятор формирует более низкий минимум, а цена на графике формирует более высокий минимум, то такой тип дивергенции называется скрытой бычьей дивергенцией. Он указывает на то, что покупатели становятся сильнее и предыдущий бычий тренд продолжится. Скрытая бычья дивергенция - это признак продолжения тренда.





СКРЫТАЯ МЕДВЕЖЬЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ

Если осциллятор формирует более высокий максимум, а цена формирует более низкий максимум, то такой тип дивергенции называется скрытой медвежьей дивергенцией. Он приведет к продолжению медвежьего тренда, так как на рынок вернется больше продавцов. Скрытая медвежья дивергенция является признаком продолжения тренда.





Данный эксперт также использует в качестве основы корзину индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.



