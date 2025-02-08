Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (USDCAD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 DIVERGENCE PATTERNS 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（USDCAD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (USDCAD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (USDCAD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 "确定 "激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





这位专家的主要策略是 - DIVERGENCE PATTERNS - 作者：Charles Dow





当资产价格朝一个方向移动，而 RSI 或 MACD 等指标朝相反方向移动时，就会出现背离。价格和指标之间的这种差异可能预示着当前趋势可能很快发生变化。专家利用背离模式来发现市场中潜在的反转或延续。

举个例子：

在看涨背离中，价格创出更低的低点，但指标却创出更高的低点。这意味着，尽管价格在下跌，但抛售压力正在减弱，可能会出现上升走势。

在看跌背离中，价格创出更高的高点，但指标却创出更低的高点。这表明买盘力量正在减弱，价格可能很快就会下跌。

在趋势市场中： 隐藏的背离形态有助于确认趋势将持续。例如，在上升趋势中，看涨背离可能表明趋势仍然强劲。

在横盘市场中： 当价格在没有明确方向的区间内波动时，常规背离有助于发现反转。





常规看涨背离

在价格中形成较低的低点，而在震荡指标中形成较高的低点，这就是看涨背离。这种类型的震荡背离会使价格从看跌趋势逆转为看涨趋势。看涨背离是趋势反转的迹象。





常规看跌背离

价格形成较高的高点，而震荡指标形成较低的高点，这就是所谓的看跌背离。这意味着买方力量减弱，卖方准备进入市场。这将导致价格从看涨转为看跌。看跌背离是趋势逆转的信号。





隐藏的看涨背离

如果震荡指标形成了较低的低点，但价格在图表上却形成了较高的低点，那么这种背离就被称为隐性看涨背离。这表明买方力量正在增强，之前的看涨趋势将继续。隐性看涨背离是趋势延续的标志。





隐性看跌背离

如果震荡指标形成较高的高点，而价格形成较低的高点，那么这种背离称为隐性看跌背离。由于更多卖家重返市场，它会导致看跌趋势继续。隐性看跌背离是趋势延续的一种迹象。





该专家还使用了一篮子指标作为基础，其中最主要的指标是由开发者创建和优化的独一无二的独家指标。




