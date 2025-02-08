Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 USDCAD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 DIVERGENCE PATTERNS 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (USDCAD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (USDCAD) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (USDCAD) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사.





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - 찰스 다우의 다이버전스 패턴입니다.





다이버전스는 자산의 가격은 한 방향으로 움직이지만 RSI 또는 MACD와 같은 지표가 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이러한 가격과 지표의 차이는 현재 추세가 곧 바뀔 수 있다는 신호일 수 있습니다. 전문가들은 다이버전스 패턴을 사용해 시장의 잠재적 반전 또는 지속을 포착합니다.

예를 들어

강세 다이버전스에서는 가격은 저점을 낮추지만 지표는 저점을 높게 만듭니다. 이는 가격이 하락하고 있지만 매도 압력이 약해지고 있으며 상승 움직임이 있을 수 있음을 의미합니다.

약세 다이버전스에서는 가격은 고점을 높게 형성하지만 지표는 저점을 낮게 형성합니다. 이는 매수세가 감소하고 있으며 곧 가격이 하락할 수 있음을 시사합니다.

추세장에서: 숨겨진 다이버전스 패턴은 추세가 지속될 것임을 확인하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 상승 추세에서 강세 다이버전스는 추세가 여전히 강하다는 것을 나타낼 수 있습니다.

횡보장에서: 일반 다이버전스는 가격이 뚜렷한 방향 없이 박스권 내에서 움직일 때 반전을 포착하는 데 유용합니다.





규칙적인 강세 다이버전스

가격에서 낮은 저점과 오실레이터에서 높은 저점이 형성되는 것을 강세 다이버전스라고 합니다. 이러한 유형의 오실레이터 다이버전스는 가격을 약세 추세에서 강세 추세로 반전시킵니다. 상승 다이버전스는 추세 반전을 나타냅니다.





정기적인 약세 다이버전스

가격에서 고점이 높아지고 오실레이터에서 고점이 낮아지는 것을 약세 다이버전스라고 합니다. 이는 매수세가 약화되고 매도자가 시장에 진입할 준비를 하고 있음을 의미합니다. 이는 가격이 강세에서 약세로 추세를 반전시키는 원인이 됩니다. 하락 다이버전스는 추세 반전의 신호입니다.





숨겨진 강세 다이버전스

오실레이터는 낮은 저점을 형성하지만 가격은 차트에서 높은 저점을 형성하는 경우, 이러한 유형의 다이버전스를 숨겨진 강세 다이버전스라고 합니다. 이는 매수세가 강해지고 있으며 이전 강세 추세가 지속될 것임을 나타냅니다. 숨겨진 상승 다이버전스는 추세 지속의 신호입니다.





숨겨진 약세 다이버전스

오실레이터가 고점을 높게 형성하고 가격이 저점을 낮게 형성하면 이러한 유형의 다이버전스를 숨겨진 약세 다이버전스라고 합니다. 이는 더 많은 매도자가 시장으로 돌아오기 때문에 약세 추세가 지속될 수 있습니다. 숨겨진 약세 다이버전스는 추세 지속을 나타냅니다.





이 전문가는 또한 지표 바스켓을 기초로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화한 고유하고 독점적인 지표입니다.



