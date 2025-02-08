Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.


Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole USDCAD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies DIVERGENCE PATTERNS et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.


Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.


Trois modes de fonctionnement :

Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.


Comment l'installer :

  1. Téléchargez cet EA,
  2. Assurez-vous que toutes les paires (USDCAD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M),
  3. Ayez le graphique (USDCAD) sur l'échelle de temps H1,
  4. Placez cet EA sur le graphique (USDCAD),
  5. Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous,
  6. Cliquez sur OK pour activer,
  7. C'est fait !


INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

  • [#01] Nombre magique,
  • [#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),
  •   ---   Si [#02] est Lot fixe,
  •   ---   Si [#02] est Profit fixe (USD),
  •   ---   Si [#02] est AutoLot,
  • [#06] Commentaire,
  • [#07] Suffixe.


Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.


La stratégie principale de cet expert est - DIVERGENCE PATTERNS - par Charles Dow


La divergence se produit lorsque le prix d'un actif évolue dans une direction, mais qu'un indicateur, comme le RSI ou le MACD, évolue dans la direction opposée. Cette différence entre le prix et l'indicateur peut indiquer que la tendance actuelle pourrait bientôt changer. Les experts utilisent les modèles de divergence pour repérer les renversements ou les prolongements potentiels du marché.

En voici un exemple :

  • Dans une divergence haussière, le prix atteint des niveaux inférieurs, mais l'indicateur atteint des niveaux supérieurs. Cela signifie que même si le prix baisse, la pression de la vente s'affaiblit et qu'un mouvement haussier pourrait se produire.
  • Dans une divergence baissière, le prix atteint des sommets plus élevés, mais l'indicateur atteint des sommets plus bas. Cela suggère que la force d'achat diminue et que le prix pourrait bientôt chuter.
  • Dans les marchés à tendance : Les divergences cachées permettent de confirmer que la tendance va se poursuivre. Par exemple, dans une tendance haussière, une divergence haussière peut indiquer que la tendance est toujours forte.
  • Dans les marchés latéraux : La divergence régulière est utile pour repérer les renversements de tendance lorsque le prix évolue dans une fourchette sans direction claire.


DIVERGENCE HAUSSIÈRE RÉGULIÈRE

La formation de creux inférieurs dans le prix et de creux supérieurs dans l'oscillateur est appelée divergence haussière. Ce type de divergence de l'oscillateur inversera le cours d'une tendance baissière en une tendance haussière. La divergence haussière est une indication d'un renversement de tendance.


DIVERGENCE BAISSIÈRE RÉGULIÈRE

La formation de sommets plus élevés dans le prix et de sommets plus bas dans l'oscillateur est appelée divergence baissière. Elle signifie que les acheteurs faiblissent et que les vendeurs se préparent à entrer sur le marché. Cela entraînera une inversion de la tendance haussière à la tendance baissière. La divergence baissière est un signe de renversement de tendance.


DIVERGENCE HAUSSIÈRE CACHÉE

Si l'oscillateur forme un plus bas mais que le prix forme un plus haut sur le graphique, ce type de divergence est appelé divergence haussière cachée. Elle indique que les acheteurs se renforcent et que la tendance haussière précédente se poursuivra. La divergence haussière cachée est un signe de poursuite de la tendance.


DIVERGENCE BAISSIÈRE CACHÉE

Si l'oscillateur forme un sommet plus élevé et que le prix forme un sommet plus bas, ce type de divergence est appelé divergence baissière cachée. Il entraînera la poursuite de la tendance baissière en raison du retour d'un plus grand nombre de vendeurs sur le marché. La divergence baissière cachée est une indication de la poursuite de la tendance.


Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.


Avis 1
Gabriel Saletti Pinotti
338
Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
 

Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Répondre à l'avis