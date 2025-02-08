Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns

5

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.


Bu, USDCAD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, DIVERGENCE PATTERNS stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.


Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.


Üç Çalışma Modu:

Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.


Nasıl kurulur:

  1. Bu EA'yı indirin,
  2. Tüm çiftlerin (USDCAD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M),
  3. H1 zaman diliminde (USDCAD) grafiğine sahip olun,
  4. Bu EA'yı (USDCAD) grafiğine yerleştirin,
  5. Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın,
  6. Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın,
  7. Bitti!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

    • [#01] Sihirli Sayı,
    • [#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),
    •   ---   [#02] Sabit Lot ise,
    •   ---   [#02] Sabit Kar (USD) ise,
    •   ---   [#02] Otomatik Lot ise,
    • [#06] Yorum,
    • [#07] Sonek.


    Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.


    Bu uzmanın ana stratejisi - DIVERGENCE PATTERNS - Charles Dow tarafından


    Farklılaşma, bir varlığın fiyatı bir yönde hareket ederken RSI veya MACD gibi bir gösterge ters yönde hareket ettiğinde meydana gelir. Fiyat ve gösterge arasındaki bu fark, mevcut trendin yakında değişebileceğine işaret edebilir. Uzmanlar, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri veya devamlılıkları tespit etmek için sapma modellerini kullanır.

    Örneğin

    • Bir yükseliş sapmasında fiyat daha düşük dipler yapar, ancak gösterge daha yüksek dipler yapar. Bu, fiyat düşüyor olsa da satış baskısının zayıfladığı ve yukarı yönlü bir hareketin gelebileceği anlamına gelir.
    • Aşağı yönlü bir sapmada, fiyat daha yüksek zirveler yapar, ancak gösterge daha düşük zirveler yapar. Bu, alım gücünün azaldığını ve fiyatın yakında düşebileceğini gösterir.
    • Trend olan piyasalarda: Gizli sapma formasyonları trendin devam edeceğini teyit etmeye yardımcı olur. Örneğin, bir yükseliş trendinde, yükseliş sapması trendin hala güçlü olduğunu gösterebilir.
    • Yatay piyasalarda: Düzenli sapma, fiyat net bir yön olmadan bir aralık içinde hareket ederken tersine dönüşleri tespit etmek için kullanışlıdır.


    DÜZENLI YÜKSELIŞ SAPMASI

    Fiyatta daha düşük ve osilatörde daha yüksek düşüklerin oluşmasına yükseliş sapması denir. Osilatörün bu tür bir sapması, fiyatı düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine çevirecektir. Boğa sapması, trendin tersine döndüğünün bir göstergesidir.


    DÜZENLI DÜŞÜŞ SAPMASI

    Fiyatta daha yüksek ve osilatörde daha düşük tepe noktalarının oluşmasına düşüş sapması denir. Bu, alıcıların zayıfladığı ve satıcıların piyasaya girmeye hazırlandığı anlamına gelir. Fiyatın yükselişten düşüşe doğru tersine dönmesine neden olacaktır. Ayı sapması trendin tersine döndüğünün bir işaretidir.


    GIZLI YÜKSELIŞ SAPMASI

    Osilatör daha düşük bir düşük oluşturur ancak fiyat grafikte daha yüksek bir düşük oluşturursa, bu tür bir sapmaya gizli yükseliş sapması denir. Alıcıların güçlendiğini ve önceki yükseliş trendinin devam edeceğini gösterir. Gizli yükseliş sapması, trendin devam ettiğinin bir işaretidir.


    GIZLI DÜŞÜŞ SAPMASI

    Osilatör daha yüksek bir tepe oluşturur ve fiyat daha düşük bir tepe oluşturursa, bu tür bir sapmaya gizli düşüş sapması denir. Daha fazla satıcının piyasaya dönmesi nedeniyle düşüş eğiliminin devam etmesine neden olacaktır. Gizli düşüş sapması, trendin devam ettiğinin bir göstergesidir.


    Bu uzman aynı zamanda temel olarak bir gösterge sepeti kullanır, bunlardan en önemlisi geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir göstergedir.


    İncelemeler 1
    Gabriel Saletti Pinotti
    338
    Gabriel Saletti Pinotti 2025.06.26 18:31 
     

    Damian is an excellent developer who provides fast and efficient support. He is always willing to help and answer all your questions. I have added his EAs to my portfolio and will be testing them on a live account over the coming months. So far, no issues at all. In backtests, the results are excellent with a relatively low drawdown.

