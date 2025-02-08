EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (USDCAD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは DIVERGENCE PATTERNS 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (USDCAD) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (USDCAD) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (USDCAD) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





このエキスパートの主な戦略は、チャールズ・ダウによる「ダイバージェンス・パターン」である。





ダイバージェンスは、ある資産の価格が一方向に動き、RSIやMACDのような指標が反対方向に動くときに起こります。価格とインジケータのこの差は、現在のトレンドが間もなく変化する可能性があることを示唆します。専門家は、ダイバージェンス・パターンを使って、相場の反転や継続の可能性を見極めます。

例えば

強気のダイバージェンスでは、価格は安値を更新するが、指標は安値を更新す る。こ れ は 、価 格 が 下 落 し て い る の に も か か わ ら ず 、売 り の 圧 力 が 弱 ま っ て い る こ と を 示 し て い ま す 。

弱気ダイバージェンスでは、価格は高値を更新し、指標は安値を更新し ます。こ れ は 、買 い の 勢 力 が 弱 ま っ て い る こ と を 示 し て お り 、価 格 は ま も なく下落する可能性があります。

トレンド相場の場合： 隠れたダイバージェンスパターンは、トレンドの継続を確認するのに役立ちます。例 え ば 、上 昇 ト レ ン ド の 場 合、強気ダイバージェンスは、トレンドがまだ強いことを示唆します。

横ばい相場： 通常のダイバージェンスは、価格が明確な方向性を持たずにレンジ内で動いているときに、反転を見抜くのに有効です。





通常の強気ダイバージェンス

価格の安値とオシレーターの高値が一致することを強気ダイバージェンスと呼びます。このタイプのオシレーターの乖離は、価格を弱気トレンドから強気トレンドに反転させます。強気ダイバージェンスはトレンド反転の兆候です。





通常の弱気ダイバージェンス

価格が高値を更新し、オシレーターが安値を更新することを弱気乖離と呼びます。買い手が弱まり、売り手が市場に参入する準備をしていることを意味します。これにより、相場は強気から弱気に反転する。弱気ダイバージェンスはトレンド反転のサインです。





隠れた強気ダイバージェンス

オシレーターが安値を形成しているにもかかわらず、価格がチャート上で高値を形成している場合、このようなダイバージェンスは隠れた強気ダイバージェンスと呼ばれます。これは、買い手が強くなりつつあり、以前の強気トレンドが継続することを示しています。隠れた強気ダイバージェンスはトレンド継続のサインです。





隠れた弱気乖離

オシレーターが高値を形成し、価格が安値を形成した場合、このような乖離は隠れた弱気乖離と呼ばれます。弱気トレンドが継続するのは、市場に戻り売りが増えるからです。隠れ弱気乖離はトレンド継続の兆候です。





このエキスパートもまた、バスケット・インジケータを基礎として使用していますが、主なインジケータは、開発者が作成・最適化した独自の専用インジケータです。



