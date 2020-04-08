TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5 

このツールは、チャート上にサポートラインとレジスタンスライン、さらにフィボナッチレベルを同じ精度で識別しプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。TWの外国為替サポートとレジスタンスレベルは、複雑なアルゴリズムを使用してチャートをスキャンし、過去の価格安定化および反発レベルを特定し、タッチ数を記録します。

手動でサポートとレジスタンスレベルやフィボナッチリトレースメントを描くのに疲れましたか？

この製品の機能をチェックしてみてください。驚くことでしょう。

製品の特徴：

1. マイナーおよびメジャーレベル：高度なアルゴリズムを使用して、マイナーおよびメジャーレベルを好みに応じてカスタマイズし、追加のレベルを削除できます。

2. レベルタッチ数：TWサポートレジスタンスレベルとブレイクmt5では、各レベルが過去に何回タッチされたかを計算し提供します。これにより、各レベルの強さを評価できます。

3. フィボナッチレベル：最後の波のフィボナッチレベルが動的に描画されるため、これらのレベルが静的なサポートとレジスタンスレベル計算機から得られた値と整合しているかを確認できます。

4. 開発者用バッファ：この製品には、取引戦略を開発するために必要なバッファが含まれています。

5. すべての通貨と時間枠で使用可能：TWサポートとレジスタンスレベルは、金、ユーロ、ポンド、ドルなどで使用できます。

6. シンプルでカスタマイズ可能なユーザーインターフェース：この製品のユーザーインターフェースは非常にシンプルでカスタマイズ可能であり、色やアイテムを好みに応じてパーソナライズまたは無効にできます。

この製品を使用することで：

• 分析時間を短縮できます。

• 分析の精度を向上させることができます。

• 取引戦略を改善できます。

• より良い取引判断を下すことができます。

この製品をテスターでテストするには、ティックモデリングを「全ティック」モードに設定してください。

この製品の機能とアプリケーションについてより深く理解するには、記事を読み、無料で試してみてください。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760680


おすすめのプロダクト
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
インディケータ
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
インディケータ
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
ZigZag on average for MQL5
Valeriy Medvedev
インディケータ
This is a well-known ZigZag indicator. But it differs by the fact that its plot is based on values of the middle line which is set by a user. It can display Andrews’ Pitchfork and standard or Bobokus Fibo levels. NO REPAINTING. Parameters Period МА — middle line period. Default value is 34. Minimum value is 4. Maximum value is set at your discretion. Used to calculate price — type of price used for the midline calculations. The averaging method — type of smoothing for the middle line. Turning p
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
インディケータ
Harmonic patterns are characteristic series of price movements with respect to Fibonacci levels, which statistically precede price reversals. This indicator searches for harmonic patterns. It is capable of recognising 26 classical and non-classical harmonic patterns : Classical Gartley Butterfly Alternate Butterfly Bat Alternate Bat Crab Deep Crab Three Drives Non-classical Shark Alternate Shark Cypher 5-0 Anti Gartley Anti Butterfly Anti Alternate Butterfly Anti Bat Anti Alternate Bat Anti Crab
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
インディケータ
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Swing and liquidity sweep finder
Mehdi Ghorbani Saeidian
インディケータ
Swing and Liquidity Sweep Finder is a powerful tool designed to automatically detect swing points and liquidity sweeps on your chart. It helps traders identify where the market is likely to grab liquidity before reversing, showing both internal and external liquidity zones with high accuracy. This indicator is ideal for ICT and Smart Money Concept traders who rely on swing structure and liquidity manipulation for their entries and exits. Our Team Services: If you are want to see our products cl
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
インディケータ
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
インディケータ
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
インディケータ
Introduction The   Order Block Support & Resistance Zones SMC Indicator   is a   powerful trading tool   designed to detect   order blocks   effectively. This indicator displays both   support   and   resistance order blocks , calculated based on   zigzag levels . We have   three zigzag levels , each calculated based on the previous one. In the   Basic version , you get access to   Level 1   and   Level 2   blocks only. Order blocks represent   key price levels   where the market is likely to  
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
DYJ BoS
Daying Cao
インディケータ
DYJ BoS インジケーターは、次のような市場構造の変化の主な要素を自動的に識別してマークします。 構造のブレイクアウト (BoS): 価格が大きく変動し、構造の前のポイントを突破したときに発生します。 彼は上昇トレンドと下降トレンドの可能性のあるライン（UP と DN、つまり連続した新高値と新安値）をマークし、価格がこれらのラインを突破すると、赤（弱気）と緑（強気）の矢印でマークします。 BoS は通常、価格が以前の価格変動によって確立されたスイング安値または高値を決定的に突破したときに発生します。価格がスイング高値を上回ったりスイング安値を下回ったりすると、単に以前に形成された市場構造から抜け出すだけなので、「ブレイクアウト」構造と呼ばれます。これは多くの場合、市場センチメントとトレンドの方向の変化を示し、既存のトレンドの継続または新しいトレンドの始まりを示唆します。 ポジションのクローズの精度を高めるために、通常はストップロスとテイクプロフィットを設定しないことが推奨されます。最終ポジションは通常、同じ方向の次のブレイクスルー ポイント、または反対方向のブレイクスルー
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
インディケータ
Basic Support and Resistance   インジケータは、テクニカル分析を強化するために必要なソリューションです。このインジケータを使用すると、チャートにサポートレベルとレジスタンスレベルを投影できます/ mt4バージョン 機能 フィボナッチレベルの統合： サポートと抵抗レベルとともにフィボナッチレベルを表示するオプションを使用すると、私たちの指標は市場行動と逆転領域の可能性についてさらに深い洞察を提供します。 パフォーマンスの最適化： 各バーの開口部のみで拡張ラインを更新するオプションを使用すると、インジケータは、サポートレベルと抵抗レベルの精度を犠牲にすることなく最適なパフォーマンスを保証します。 入力 メイン設定 Timeframe:  この入力を通じて、より高い時間枠のサポートラインとレジスタンスラインをチャート上に表示することを選択できます。 Support/Resistance Strength [Number of Bars]:   この入力を使用して、サポートと抵抗の強度を決定できます。数が高いほど、サポート/抵抗がより強くなります。 Pric
Supply Demand And Turncoat Indicator
Muzeyen Yilmaz
インディケータ
Think of an indicator that instantly shows you all supports, resistances and turncoats and can send a notification to your phone or an alarm on your computer. In addition to all these, it groups how many times it has entered each field and, accordingly, the strength of the field. Supply Demand And Turncoat is at your service. Setup for any TimeFrame and Chart you want and enjoy easy trading. Features: Ability to select the fields to be shown (weak, untested, turncoat, verified, proven) Merge fie
Smart Market Structure Simple
Cao Minh Quang
インディケータ
Smart Market Structure Simple is a powerful indicator that helps traders identify market structure based on the Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ), and key swing points Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective: Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-probability trade
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
インディケータ
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
インディケータ
これは、価格ラベル付きのAdvanced ZigZagDynamic および/または ExtendedFractals インジケーターの極値に基づくサポートおよびレジスタンスレベルのMTFインジケーターです（無効にすることができます）。 MTFモードでは、より高いTFを選択できます。デフォルトでは、レベルはZigZagインジケータードットに基づいて生成されます。フラクタルインジケータードットは、ZigZagと一緒に、またはその代わりに使用することもできます。使用を簡素化し、CPU時間を節約するために、計算はバーの開口部ごとに1回実行されます。 パラメーター： ForcedTF-レベル計算のチャート時間枠（現在の時間枠と等しいか、それを超える場合があります） MinPipsLevelWidth-ポイント単位の最小レベル幅（非常にタイトなレベルに使用） Use ZigZag Extremums points -ZigZagピークを使用してサポート/抵抗レベルを計算することを有効/無効にします Fixed pips range -ジグザグインジケーターを計算するための最小値と最大値の間の距離
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
インディケータ
説明 ：  外国為替市場（PSAR）で専門的で人気のあるインジケーターの1つに基づいた新しい無料インジケーターをご紹介します。このインジケーターは元のパラボリックSARインジケーターの新しい変更です。プロSARインジケーターでは、ドットと価格チャートのクロスオーバーを見ることができます。クロスオーバーはシグナルではありませんが、動きの終わりの可能性について話します。新しい青いドットで購入を開始し、最初の青いドットの1 atr前にストップロスを配置し、最後にドットが価格チャートを横切るとすぐに終了できます。 売買シグナルを開く方法は？ 最初の青い点によるオープンバイトレードと最初の赤いドットによるオープンセルトレード 正しいストップロスはどこにありますか？ 安全なストップロスは最初のドットにある可能性があります（最初の青いドットの買いの場合と最初の赤い点の売りの場合） 正しいテイクプロフィットはどこにありますか？ テイクプロフィットはストップロス距離とRRに基づいて調整できるので、私の提案は2 RRで、ストップロスの2倍です。 利益を上げているのにtpを達成できなかった場合
FREE
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
インディケータ
Support & Resistance indicator is a modification of the standard Bill Williams' Fractals indicator. The indicator works on any timeframes. It displays support and resistance levels on the chart and allows setting stop loss and take profit levels (you can check the exact value by putting the mouse cursor over the level). Blue dashed lines are support level. Red dashed lines are resistance levels. If you want, you can change the style and color of these lines. If the price approaches a support lev
Pips ZigZag MT5
Stanislav Aksenov
インディケータ
The well-known ZigZag indicator that draws rays based on the "significant movement" specified by the pips parameter. If a ray appears, it will not disappear (the indicator is not redrawn), only its extremum will be updated until the opposite ray appears. You also can display text labels on each rays describing the width of the ray in bars and the length of the ray in points.
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
インディケータ
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
インディケータ
Pattern Trader No Repaint Indicator MT5 Version Indicator searches for 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns , Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 and Father Bat Pattern. Pattern Trader indicator uses Zig Zag Indicator and Improved Fractals to determine the patterns. Targets and Stop Loss Levels are defined by Fibonacci calculations.  Those levels must be taken as a recommendation. The trader may use different tools like Moving Avarages,
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
インディケータ
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
MetaTraderでは、複数の   水平線   を描画し、それぞれの価格レベルを追跡するのは面倒な作業になることがあります。このインジケーターは、価格アラートの設定、サポートとレジスタンスの表示、その他の手動用途のために、等間隔で複数の水平線を自動で描画します。 このインジケーターは、短期間で売買による利益を狙いたい初心者のFXトレーダーに最適です。水平線は、相場がトレンド中またはレンジ相場である場合に、エントリーの可能性があるゾーンを見つける手助けをしてくれます。 機能 入力設定に基づいて、瞬時に複数の水平線を描画可能。 各水平線を区別しやすいように、カラフルなカラーテーマを採用。 複数の取引セッションのレンジを追跡するのに必須のツール。 価格が水平線にタッチした際にアラートを送信。 アラート間に間隔を設定でき、過度な通知を防止。 完全にカスタマイズ可能。 解説 このインジケーターは、入力設定で指定されたデータと指示に従って水平線を描画します。価格がこれらの水平線でどのように反応するかを観察することで、重要なサポート・レジスタンス付近でのトレード機会を見極めることができます。
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
インディケータ
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
インディケータ
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
インディケータ
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
インディケータ
KT Momentum Arrows インジケーターは、一方向への急激なボラティリティとバンドの乖離に基づいて計算される、瞬間的なブレイクアウトを検出するツールです。動きの強さとタイミングを捉えることに特化しており、モメンタムトレードに最適です。 価格が上部バンドを上抜けして終値が確定したときに買いシグナルが、下部バンドを下抜けしたときに売りシグナルが発生します。 バンドの広がりとボラティリティの両方に影響を与える「係数（Magnitude Coefficient）」が入力として用いられます。通貨ペアや時間軸に応じて最適な値を選定し、分析することが推奨されます。 主な特徴 リペイントなし！ モメンタムトレーダーにとって優れたエントリーツール。 勝率、平均利益、勝ち/負けなどのパフォーマンス分析機能付き。 デイトレード、スイングトレード、スキャルピングに対応。 入力パラメーター 履歴バー数:  インジケーター計算に使用するローソク足の数。 マグニチュード係数:  バンドの拡張とボラティリティ計測に使う単一の係数。 パフォーマンス分析:  利益傾向のラインを含む分析を表示/非表示に切
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
インディケータ
AtBot： どのように機能し、どのように使用するか ### どのように機能するか MT5プラットフォーム用の「AtBot」インジケーターは、テクニカル分析ツールの組み合わせを使用して売買シグナルを生成します。単純移動平均（SMA）、指数移動平均（EMA）、および平均真実範囲（ATR）インデックスを統合して取引機会を特定します。さらに、Heikin Ashiキャンドルを使用してシグナルの精度を向上させることもできます。 購入後にレビューを残すと、特別なボーナスギフトを受け取ります。 ### 主な機能： - 再描画なし： シグナルはプロット後に変更されません。 - 再描画なし： シグナルは一貫しており、変更されません。 - 遅延なし： 遅延なくタイムリーなシグナルを提供します。 - 多様な時間枠： あらゆる時間枠で使用可能で、取引戦略に合わせることができます。 ### 操作手順： #### 入力と設定： - firstkey (TrendValue)： トレンド検出の感度を調整します。 - Secondkey (SignalValue)： 売買シグナル生成の感度を定義します。 - ma
作者のその他のプロダクト
TW Swing Trading
Altan Karakaya
エキスパート
TW Swing Trading EA: 一貫した利益のためのフォレックス・トレンド追従ロボット TW Swing Trading EA は完全自動のスイングトレードロボットであり、特に XAUUSD を M30 と H1 のタイムフレームで取引するように設計されています。高度なトレンドフィルター、適応型ストップロスロジック、資本保護機能を活用し、ドローダウンを最小限に抑えながら精度を最大化し、変動する市場環境で安定したパフォーマンスを提供します。 なぜ TW Swing Trading EA を選ぶのか？ ワントレード、ワンフォーカス EA は常に1つのポジションのみを維持し、リスクを正確に管理し、潜在的なドローダウンを最小限に抑えます。 よりスマートな市場検出 3段階のトレンドフィルターにより、誤ったシグナルを排除しながら高確率の取引機会を特定します。 包括的な資本管理 TP、SL、トレーリングストップを搭載し、エントリーからエグジットまで全ての取引を安全に管理します。 セッションコントロール 希望するセッションに基づいて取引時間を制限できます。 実証されたパフォーマンス 勝
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
エキスパート
TW Sniper EA – トレンドフォロー戦略を搭載したゴールドスキャルピングロボット (XAUUSD) TW Sniper EA MT5は、金取引（XAUUSD）のためのプロフェッショナルなFX自動売買システムであり、高度なトレンドフォロー型スキャルピング戦略を用いて、市場の高い変動性の中でも安定したパフォーマンスを提供します。このゴールドスキャルピングEAは、ロンドンおよびニューヨークの主要セッションにおける精密な取引に特化し、厳格なリスク管理とプロフェッショナルな資金管理を適用することで、安定した成長を実現します。完全自動化されたこのゴールド取引ロボットにより、トレーダーは信頼性の高い結果、簡単なセットアップ、そして長期的なポートフォリオの安全性を得ることができます。 なぜTW Sniper EAを選ぶのか？ 最適化されたリスク管理 高度なリスク管理で、一度に1つのXAUUSD取引のみを実行。 資本保護 取引口座を守るための複数の保護アルゴリズムを搭載。 プロフェッショナルな資金管理 隠れたストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）、厳格なドローダウン制御。 実績あ
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
エキスパート
TW Trend Hunter MT5 – 高精度のスキャルピングEA（エキスパートアドバイザー） for Gold  Trend Strategies   TW Trend Hunter MT5は、平均的なトレーディングボットではありません。これは、明確なトレンド信号と厳格なリスク管理を活用して、変動の大きい市場で優れた性能を発揮するために構築された洗練されたフィールドテスト済みのエキスパートアドバイザーです。 主な特徴： リスク管理を改善するために、一度に1つの取引のみを実行 短期および長期の両方でのスマートなトレンド認識 あなたの戦略に合わせた柔軟な取引セッションのスケジューリング トレンド主導の戦略に完全に焦点を当てる テイクプロフィットとストップロスによる完全なリスク管理 ストップロスは隠されたまま完全に管理される 実績のある結果：勝率約85％、資本成長最大20％ ポートフォリオの安全性のための厳格なドローダウン管理 簡単なセットアップ、無料の更新、専用サポートが含まれています 初心者であっても経験豊富なトレーダーであっても、 TW Trend Hunter MT5
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
エキスパート
TW Scalper Robot MT5：ゴールド (XAUUSD) のためのプロフェッショナル・スキャルピングボット ゴールド市場で利益を最大化するためのスマートで信頼できる方法をお探しですか？ TW Scalper Robot MT5 は、ゴールド専用に設計された強力なエキスパートアドバイザーです。3つの高度なインジケーターと精密なトレーディングアルゴリズムを組み合わせることで、プロのようにトレンドを捉えることができます。リスク管理戦略を内蔵しており、すべての取引は安心かつ保護された状態で実行されます。 TW Scalper Robot の主な特徴 1回に1ポジションのみ – 最良のエントリーに集中し、リスクを制御。 トレンド検出 – 2段階フィルターによる高精度な認識。 資本保護 – TP、SL、トレーリングストップ、ブレークイーブンを内蔵。 柔軟な取引時間 – 好きな時間だけ稼働可能。 スマートストップロス – 損失を最小限に抑える論理的配置。 高パフォーマンス – 勝率70～80%、ドローダウン10～30%。 出来高分析 – エントリー前にトレンドの強さを確認。 最適化され
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
インディケータ
このニュースアシスタントは、トレーダーが必要とする経済イベントを主要な出版ソースから取得するように設計されており、さまざまで簡単なフィルターを備えた端末のマーケットウォッチに基づいてリアルタイムでニュースを発行します。 外国為替トレーダーはマクロ経済指標を使用して、通貨の売買に関する情報に基づいた意思決定を行います。たとえば、トレーダーが米国経済が日本経済よりも速く成長すると信じている場合、米ドルを買って日本円を売るかもしれません。 この製品の特徴: ブローカーのマーケットウォッチに基づいて商品を表示します 値は公開され次第 イベント発行者の主要な情報源から情報を受け取る イベント値解放時の警告 簡単なフィルタリングの可能性 最も近いイベントを表示する イベント値がリリースされる X 分前にアラートを送信 イベントに関する役立つ説明 現在の値と予測、イベントの重要性を表示します 使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス ライト＆ダークのテーマ パネルを最小化および移動する機能 簡単インストール この基本的なツールを使用して、専門的なシグナル指標とともにトレンドを分析でき
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
インディケータ
TW Volume Signal Pro MT5は、最先端のAI技術と独自のスマートアルゴリズムを活用し、金市場で自信を持って取引できるようにし、ユニークで比類のない取引体験を提供します。 金市場で高精度かつ優れた取引シグナルをお探しですか？ TW Volume Signal Pro MT5を使えば、プロのトレーダーになり、金市場で大きな成功を収めることができます。今すぐ無料でお試しください！ TW Volume Signal Pro MT5の主な特徴： 固定されたTPとSLによる正確なシグナル 市場のトレンド変化を迅速に検出 エントリーとエグジットの即時アラート 3つの利益目標によるリスク管理 安全ゾーン内での自動ストップロス 完全にカスタマイズ可能な設定 チャートの横にシグナル履歴を表示 金およびFX市場での優れたパフォーマンス スキャルパー向け（M5およびM15） ストラテジーテスターでテスト可能 この製品を選ぶ理由： 高精度：正確で変化しないシグナル 使いやすさ：シンプルで直感的なインターフェース 柔軟性：個人の戦略と組み合わせ可能なカスタム設定 テスト可能性：過去の
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
インディケータ
TW Trend Sniper：最高のトレンド戦略 TW Trend Sniper インジケーターは、高度なテクニカル分析技術を巧みに組み合わせて、市場動向を正確に特定し、利益を生む取引のタイムリーなシグナルを受け取るのに役立ちます。Trade Wizards の独自の方式と、プライス アクション分析、フィボナッチ レベル、その他のテクニカル分析ツールにより、正確で信頼性の高い取引シグナルが提供されます。このインジケーターは、プロのトレーダーと熟練したプログラマーの共同作業の結果であり、トレーダーに強力で効率的なツールを提供するように設計されています。 金融市場における参入ポイントと退出ポイントを正確に予測し特定するための強力なツールをお探しですか? 「TW Trend Sniper」製品は、最先端のテクノロジーと人工知能アルゴリズムを活用し、正確で信頼性の高い取引シグナルを提供します。 金融市場でのテクニカル分析と利益創出のためのプロフェッショナルで強力なツールをお探しなら、この製品が最適です。この製品を使用すると、次のことが可能になります。 時間を節約: 正確な信号に頼るこ
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
エキスパート
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4は、ゴールド取引向けに開発された高度なForexエキスパートアドバイザーで、精密なトレンドベースのロジックを採用し、市場の高いボラティリティ下でも安定したパフォーマンスを提供します。この強力なゴールドスキャルピングロボットは、主要な取引セッションでのXAUUSD取引に注力し、リスク管理とプロフェッショナルな資金管理を維持しながら、安定した成長を実現します。スマートな自動戦略により、トレーダーは信頼できる結果、簡単なセットアップ、長期的なポートフォリオの安全性を体験できます。 TW Sniper EAを選ぶ理由 トレンドフォロー型の独自スキャルピング戦略 最適なリスク管理のため、同時に1トレードのみ実行 複数の保護アルゴリズムで資本を守る 隠れSL/TPを用いた高度なマネーマネジメント 厳格なドローダウン管理でアカウントを保護 勝率最大80％、月間資本成長率20％の可能性 ロンドン・ニューヨークセッションに最適化され
TW Session
Altan Karakaya
インディケータ
この製品は、ブローカーサーバーのタイムゾーンに基づいて15か国の取引セッションを表示するように設計されており、希望の設定に基づいたさまざまな表示モードにより、チャートの混雑を防ぎ、ユーザーの希望の時間でセッションを設定することが可能です。 外国為替市場に太陽が沈むことはありませんが、そのリズムは独特の取引セッションのビートに合わせて踊ります。これらのセッション、それらの重複、およびその独特の雰囲気を理解することは、市場に逆らうのではなく、市場とともに動きたい外国為替トレーダーにとって非常に重要です。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***     
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
インディケータ
この製品は、ブローカーサーバーのタイムゾーンに基づいて15か国の取引セッションを表示するように設計されており、希望の設定に基づいたさまざまな表示モードにより、チャートの混雑を防ぎ、ユーザーの希望の時間でセッションを設定することが可能です。 外国為替市場に太陽が沈むことはありませんが、そのリズムは独特の取引セッションのビートに合わせて踊ります。これらのセッション、それらの重複、およびその独特の雰囲気を理解することは、市場に逆らうのではなく、市場とともに動きたい外国為替トレーダーにとって非常に重要です。 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***     
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
インディケータ
TW Volume Signal Pro MT4 は、最先端のAI技術と独自のスマートアルゴリズムを活用し、金市場で自信を持って取引できるようにし、ユニークで比類のない取引体験を提供します。 金市場で高精度かつ優れた取引シグナルをお探しですか？ TW Volume Signal Pro MT4を使えば、プロのトレーダーになり、金市場で大きな成功を収めることができます。今すぐ無料でお試しください！ TW Volume Signal Pro MT4の主な特徴： 固定されたTPとSLによる正確なシグナル 市場のトレンド変化を迅速に検出 エントリーとエグジットの即時アラート 3つの利益目標によるリスク管理 安全ゾーン内での自動ストップロス 完全にカスタマイズ可能な設定 チャートの横にシグナル履歴を表示 金およびFX市場での優れたパフォーマンス スキャルパー向け（M5およびM15） ストラテジーテスターでテスト可能 この製品を選ぶ理由： 高精度：正確で変化しないシグナル 使いやすさ：シンプルで直感的なインターフェース 柔軟性：個人の戦略と組み合わせ可能なカスタム設定 テスト可能性：過去
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
インディケータ
support resistance levels indicator   mt4 ： このツールは、チャート上にサポートラインとレジスタンスライン、さらにフィボナッチレベルを同じ精度で識別しプロットするマルチタイムフレームインジケーターです。TWの外国為替サポートとレジスタンスレベルは、複雑なアルゴリズムを使用してチャートをスキャンし、過去の価格安定化および反発レベルを特定し、タッチ数を記録します。 手動でサポートとレジスタンスレベルやフィボナッチリトレースメントを描くのに疲れましたか？ この製品の機能をチェックしてみてください。驚くことでしょう。 製品の特徴： 1. マイナーおよびメジャーレベル：高度なアルゴリズムを使用して、マイナーおよびメジャーレベルを好みに応じてカスタマイズし、追加のレベルを削除できます。 2. レベルタッチ数：TWサポートレジスタンスレベルとブレイクmt4では、各レベルが過去に何回タッチされたかを計算し提供します。これにより、各レベルの強さを評価できます。 3. フィボナッチレベル：最後の波のフィボナッチレベルが動的に描画されるため、これらの
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
インディケータ
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shootは、最新の取引戦略と人工知能技術を活用して、ユニークな取引体験を提供します。この製品は、スキャルパートレーダーの多様なニーズに応え、2つの異なる信号カテゴリを提供します。 今日、この優れた製品をテストして、トレンドスキャルパーになるためのユニークな体験を始めてください。 信号カテゴリ： 1. 長期および安全な信号：これらの信号は、プライスアクション戦略（スマートマネールール）、フィボナッチレベル、サポートおよびレジスタンスレベル、移動平均線を使用して特定されます。このカテゴリの信号は、赤と青の矢印および特定のターゲットで表示され、長期的で信頼性のある取引を求めるトレーダーに最適です。 2. スキャルピング信号（プロフェッショナルスキャルパー向け）：前述の戦略に加えて、これらの信号は独自のTrade Wizards指標フォーミュラとAIノイズ除去方法も利用します。スキャルピング信号は、信頼できるトレンドの白い矢印で第一カテゴリの信号に追加され、外国為替スキャルパーに適しています。 スキャ
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
エキスパート
TW Scalper Robot MT4：プロフェッショナルなスキャルピング・エキスパート・アドバイザー： ゴールド市場で素早く賢く利益を上げるためのプロフェッショナルなソリューションをお探しですか？ TW Scalper Robot は、3つの高度なインジケーターと精密な取引アルゴリズムを組み合わせた、専門的なスキャルピングボットであり、真のトレンドハンターになるための力を提供します。高度なリスク管理戦略により、このロボットはあなたのポジションを完全に保護しながら実行します。 TW Scalper Robot の主な特徴： 1- 一度に1つのポジションのみ： 成功確率の最も高い1回のトレードに集中し、不必要なエントリーを避けてリスクを管理します。 2- トレンド変化の正確な検出： 2段階フィルターを使用して、高精度でトレンドを特定します。 3- 資金管理の完全対応： 各ポジションは、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングストップ、ブレークイーブンによって管理され、資金を常に安全に保ちます。 4- 取引タイミング設定機能： ロボットが稼働する時間を指定できます。 5-
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
エキスパート
TW Trend Hunter MT4 – ゴールドとトレンドベース取引のためのウルトラスキャルパーEA TW Trend Hunter MT4は単なるトレーディングボットではありません。クリーンなトレンドシグナルと規律ある資金管理を活用し、急速に動く市場で成功するよう設計されたスマートで実証済みのシステムです。 主な特徴： 同時に保持するポジションは1つのみ 短期および長期トレンドのスマートな検出 お好みの取引セッションに基づいたカスタマイズ可能なスケジューリング トレンドに基づいた取引戦略 SLとTPによる完全な資金管理 隠されたコントロール可能なストップロス 実証されたパフォーマンス：勝率約 85% 、資金20%増加 正確なドローダウンコントロール 簡単なインストール、無料アップデート、完全サポート付き 初心者でもプロでも、TW Trend Hunter MT4はゴールドスキャルピングとトレンドベース取引において信頼できるアドバンテージを提供します。 パフォーマンス向上のための推奨設定： ブローカー：スプレッドが狭い任意のブローカー 口座タイプ：ECNまたはECN_Pr
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
エキスパート
TW Wolf Martingale MT4 – 高度なグリッド取引EAとスマートリスク管理 TW Wolf Martingale MT4は、高度なグリッド取引EAおよびForex Expert Advisorであり、リスク管理の完全な制御、柔軟な執行、そしてさまざまな市場環境におけるプロフェッショナルな取引管理を求めるトレーダー向けに設計されています。 このスマートグリッドEAは、構造化されたグリッドロジックと高度なリスク管理ツールを組み合わせており、固定的または過度に攻撃的な設定に依存することなく、さまざまな通貨ペア、時間足、取引スタイルに適応できます。 この高度なForex EAの主な焦点は、制御された執行と、より安全なグリッド取引動作です。 高度な取引機能 1. デュアルエントリーシステム グリッド取引EAロジックとインジケーターベースのエントリーの両方をサポートし、市場状況に応じて戦略を切り替えることができます。 2. マルチタイムフレーム対応 EAは任意の時間足で動作可能で、ユーザーのリスク管理設定と取引手法に完全に依存します。 3. マルチマーケット対応 Forex
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
インディケータ
TW Trend Sniper：最高のトレンド戦略 TW Trend Sniper インジケーターは、高度なテクニカル分析技術を巧みに組み合わせて、市場動向を正確に特定し、利益を生む取引のタイムリーなシグナルを受け取るのに役立ちます。Trade Wizards の独自の方式と、プライス アクション分析、フィボナッチ レベル、その他のテクニカル分析ツールにより、正確で信頼性の高い取引シグナルが提供されます。このインジケーターは、プロのトレーダーと熟練したプログラマーの共同作業の結果であり、トレーダーに強力で効率的なツールを提供するように設計されています。 金融市場における参入ポイントと退出ポイントを正確に予測し特定するための強力なツールをお探しですか? 「TW Trend Sniper」製品は、最先端のテクノロジーと人工知能アルゴリズムを活用し、正確で信頼性の高い取引シグナルを提供します。 金融市場でのテクニカル分析と利益創出のためのプロフェッショナルで強力なツールをお探しなら、この製品が最適です。この製品を使用すると、次のことが可能になります。 時間を節約: 正確な信号に頼るこ
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
インディケータ
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shootは、最新の取引戦略と人工知能技術を活用して、ユニークな取引体験を提供します。この製品は、スキャルパートレーダーの多様なニーズに応え、2つの異なる信号カテゴリを提供します。 今日、この優れた製品をテストして、トレンドスキャルパーになるためのユニークな体験を始めてください。 信号カテゴリ： 1. 長期および安全な信号：これらの信号は、プライスアクション戦略（スマートマネールール）、フィボナッチレベル、サポートおよびレジスタンスレベル、移動平均線を使用して特定されます。このカテゴリの信号は、赤と青の矢印および特定のターゲットで表示され、長期的で信頼性のある取引を求めるトレーダーに最適です。 2. スキャルピング信号（プロフェッショナルスキャルパー向け）：前述の戦略に加えて、これらの信号は独自のTrade Wizards指標フォーミュラとAIノイズ除去方法も利用します。スキャルピング信号は、信頼できるトレンドの白い矢印で第一カテゴリの信号に追加され、外国為替スキャルパーに適しています。 スキャ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信