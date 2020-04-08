Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Уровни коррекции, расширения и точки разворота (Pivot Points)

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 — это продвинутый инструмент технического анализа, который автоматически определяет точки разворота рынка и рисует полные структуры Коррекции (Retracement), Расширения (Extension) и Точек разворота (Pivot Point) Фибоначчи на графике.

Этот индикатор объединяет несколько независимых систем в один унифицированный аналитический инструмент:

Точки разворота (Pivot Points) (Режим Фибоначчи) Точки разворота используются для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления на основе ценового диапазона предыдущего периода. Этот индикатор использует Точки разворота Фибоначчи, которые рассчитываются с использованием коэффициентов Фибоначчи, примененных к предыдущим максимуму (High), минимуму (Low) и закрытию (Close).

Таймфрейм Точек разворота может быть установлен вручную или автоматически с использованием следующей логики:

Для внутридневных ≤ 5 минут → 4Ч

Для 5–45 минут → 1Д

Для 45 мин–4Ч → 1Н

Для Дневного → 1М

Для Недельного → 3М

Для Месячного → 12М

Пользователи также могут выбрать любой более высокий таймфрейм вручную.

Уровни Коррекции Фибоначчи (Автоматически) Коррекции Фибоначчи помогают трейдерам определить потенциальные области поддержки/сопротивления во время откатов. Индикатор автоматически сканирует график, определяет пиковые минимумы/максимумы и рисует все основные уровни коррекции: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100% и другие. Алгоритм основан на автоматически обнаруженных точках разворота с использованием входных параметров Depth (Глубина) и Deviation (Отклонение) для контроля чувствительности.

Расширения Фибоначчи (Автоматически) Расширения Фибоначчи показывают, как далеко может пройти цена после завершения коррекции. Они помогают определить:

Цели продолжения тренда

Расширенные зоны поддержки/сопротивления

Возможные зоны разворота

Индикатор автоматически проецирует уровни расширения, используя последние три точки разворота. Важно: При использовании расширений трейдерам может потребоваться скорректировать Depth и Deviation для лучшей точности, особенно во время сильных трендов.

Важные входные параметры для Коррекций и Расширений

Deviation (Отклонение) : Множитель, который определяет, насколько цена должна отойти от предыдущего пивота, чтобы создать новый разворот. Более высокое отклонение → меньше пивотов → уровни более высокого таймфрейма.

Depth (Глубина) : Минимальное количество баров, учитываемых в алгоритме обнаружения пивотов. Большая глубина обеспечивает более чистый и стабильный анализ разворотов.



Структура Зигзага (Визуальное руководство) Для визуализации структуры пивотов, используемой для генерации уровней Фибоначчи, рисуется чистый Зигзаг. Это делает индикатор легким для понимания и подходящим как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров.

Обзор возможностей ✔ Автоматические Коррекции Фибоначчи ✔ Автоматические Расширения Фибоначчи ✔ Точки разворота Фибоначчи (Мульти-таймфрейм) ✔ Умное обнаружение пивотов Зигзага ✔ Цветные уровни и метки ✔ Дополнительный режим ключевых уровней ✔ Для XAUUSD, основных валютных пар, индексов, крипто ✔ Очень легкий — без буферов, отрисовка на основе объектов

Для кого этот индикатор? Этот инструмент идеален для:

Скальперов

Свинг-трейдеров

Тренд-трейдеров

Трейдеров прорыва и отката

Специалистов по XAUUSD

Трейдеров, использующих методологию ICT/Фибоначчи

Независимо от того, предпочитаете ли вы агрессивные входы или консервативные подтверждения, индикатор адаптируется к вашей стратегии.