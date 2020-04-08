Fibonacci Auto Levels Pro MT5
- Индикаторы
- Abdullah Alhariri
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Уровни коррекции, расширения и точки разворота (Pivot Points)
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 — это продвинутый инструмент технического анализа, который автоматически определяет точки разворота рынка и рисует полные структуры Коррекции (Retracement), Расширения (Extension) и Точек разворота (Pivot Point) Фибоначчи на графике.
Этот индикатор объединяет несколько независимых систем в один унифицированный аналитический инструмент:
Точки разворота (Pivot Points) (Режим Фибоначчи) Точки разворота используются для определения потенциальных зон поддержки и сопротивления на основе ценового диапазона предыдущего периода. Этот индикатор использует Точки разворота Фибоначчи, которые рассчитываются с использованием коэффициентов Фибоначчи, примененных к предыдущим максимуму (High), минимуму (Low) и закрытию (Close).
Таймфрейм Точек разворота может быть установлен вручную или автоматически с использованием следующей логики:
-
Для внутридневных ≤ 5 минут → 4Ч
-
Для 5–45 минут → 1Д
-
Для 45 мин–4Ч → 1Н
-
Для Дневного → 1М
-
Для Недельного → 3М
-
Для Месячного → 12М
Пользователи также могут выбрать любой более высокий таймфрейм вручную.
Уровни Коррекции Фибоначчи (Автоматически) Коррекции Фибоначчи помогают трейдерам определить потенциальные области поддержки/сопротивления во время откатов. Индикатор автоматически сканирует график, определяет пиковые минимумы/максимумы и рисует все основные уровни коррекции: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100% и другие. Алгоритм основан на автоматически обнаруженных точках разворота с использованием входных параметров Depth (Глубина) и Deviation (Отклонение) для контроля чувствительности.
Расширения Фибоначчи (Автоматически) Расширения Фибоначчи показывают, как далеко может пройти цена после завершения коррекции. Они помогают определить:
-
Цели продолжения тренда
-
Расширенные зоны поддержки/сопротивления
-
Возможные зоны разворота
Индикатор автоматически проецирует уровни расширения, используя последние три точки разворота. Важно: При использовании расширений трейдерам может потребоваться скорректировать Depth и Deviation для лучшей точности, особенно во время сильных трендов.
Важные входные параметры для Коррекций и Расширений
-
Deviation (Отклонение): Множитель, который определяет, насколько цена должна отойти от предыдущего пивота, чтобы создать новый разворот.
-
Более высокое отклонение → меньше пивотов → уровни более высокого таймфрейма.
-
-
Depth (Глубина): Минимальное количество баров, учитываемых в алгоритме обнаружения пивотов.
-
Большая глубина обеспечивает более чистый и стабильный анализ разворотов.
-
Структура Зигзага (Визуальное руководство) Для визуализации структуры пивотов, используемой для генерации уровней Фибоначчи, рисуется чистый Зигзаг. Это делает индикатор легким для понимания и подходящим как для начинающих, так и для продвинутых трейдеров.
Обзор возможностей ✔ Автоматические Коррекции Фибоначчи ✔ Автоматические Расширения Фибоначчи ✔ Точки разворота Фибоначчи (Мульти-таймфрейм) ✔ Умное обнаружение пивотов Зигзага ✔ Цветные уровни и метки ✔ Дополнительный режим ключевых уровней ✔ Для XAUUSD, основных валютных пар, индексов, крипто ✔ Очень легкий — без буферов, отрисовка на основе объектов
Для кого этот индикатор? Этот инструмент идеален для:
-
Скальперов
-
Свинг-трейдеров
-
Тренд-трейдеров
-
Трейдеров прорыва и отката
-
Специалистов по XAUUSD
-
Трейдеров, использующих методологию ICT/Фибоначчи
Независимо от того, предпочитаете ли вы агрессивные входы или консервативные подтверждения, индикатор адаптируется к вашей стратегии.