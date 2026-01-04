GoldScalperPro
- Эксперты
- Reynaldo Jr Audencial Pascual
- Версия: 1.0
- Активации: 5
GoldScalperPro – Автоматический советник для торговли золотом (MT5)
GoldScalperPro — это полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для золота (XAUUSD) и других волатильных инструментов.
Он использует price action, smart money концепции и многоуровневые подтверждения для поиска высоковероятных сделок.
Основные возможности
-
EMA фильтр тренда
-
Определение Fair Value Gap (FVG)
-
Структура swing high / swing low
-
Подтверждение по ATR и объёму
-
Автоматические зоны спроса и предложения
-
Опциональные входы по сильной свече
-
Автоматические SL и TP с 5-уровневой фиксацией прибыли (USD)
-
Ограничения сделок и контроль проскальзывания
-
Информационная панель на графике
Безопасно и соответствует правилам Market
-
Без мартингейла
-
Без сеток
-
Без хеджирования
-
Без перерисовки
Рекомендуется: XAUUSD, таймфреймы M5–M15, брокер с низким спредом.
⚠ Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте на демо-счёте.