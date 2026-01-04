GoldScalperPro – Автоматический советник для торговли золотом (MT5)

GoldScalperPro — это полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для золота (XAUUSD) и других волатильных инструментов.

Он использует price action, smart money концепции и многоуровневые подтверждения для поиска высоковероятных сделок.

Основные возможности

EMA фильтр тренда

Определение Fair Value Gap (FVG)

Структура swing high / swing low

Подтверждение по ATR и объёму

Автоматические зоны спроса и предложения

Опциональные входы по сильной свече

Автоматические SL и TP с 5-уровневой фиксацией прибыли (USD)

Ограничения сделок и контроль проскальзывания

Информационная панель на графике

Безопасно и соответствует правилам Market

Без мартингейла

Без сеток

Без хеджирования

Без перерисовки

Рекомендуется: XAUUSD, таймфреймы M5–M15, брокер с низким спредом.

⚠ Перед торговлей на реальном счёте обязательно протестируйте на демо-счёте.