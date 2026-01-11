Slayer Binary — это индикатор стрелки страйка с бинарными опционами на одну свечу. Этот индикатор не предназначен для тех, кто ищет святой Грааль, так как это нереалистичный подход к торговле в целом. Индикатор даёт стабильный процент попаданий, и если использовать его для управления деньгами и ежедневной цели, он становится ещё надёжнее. Индикатор оснащён многими функциями, перечисленными ниже:





ОСОБЕННОСТИ

БЕЗ ПЕРЕКРАСКИ: Индикатор не перекрашивает стрелки вживую;Как только стрелка будет показана, она останется на месте, даже если цена движется в противоположном направлении.

ПАНЕЛЬ СТАТИСТИКИ: панель, показывающая статистику эффективности индикаторов, такую как общий процент побед и максимальные сигналы потерь и выигрыш подряд, а также многое другое

ЛОГИКА НА ОСНОВЕ ДИВЕРГЕНЦИИ: Индикатор использует стратегию дивергенции для определения стрелок покупки/продажи.

БОЛЕЕ 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ: Индикатор содержит множество дополнительных фильтров для повышения процента побед и неограниченного количества комбо для тестирования.

КАК ТОРГОВАТЬ?

Просто откройте колл/покупку, когда появится стрелка вверх, и закройте сделку на следующей свече этого периода в текущем исполнении... Наоборот для сигналов продажи/пута.

имейте дневную цель, например, 3 победителей, а затем стоп-торговлю, а дневная цель делает индикатор очень мощным инструментом.

ПОДДЕРЖКА?

Индикатор будет постоянно обновляться по запросам клиентов, я верю в мнение клиентов и всегда будет значительно улучшаться.



