Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения

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В пятницу 24 июля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:


  1. Terminal: В предыдущем обновлении платформы мы полностью переработали встроенную систему обучения. Сейчас мы внесли финальные штрихи:

    • Сделали иконку прогресса более заметной
    • Доработали тексты нескольких советов, чтобы ни один пользователь не запутался
    • Исправили ряд ошибок с расчетом прогресса

    Пройдите все уроки, чтобы использовать возможности платформы на 100%.



  2. Terminal: Оптимизирована и значительно ускорена обработка больших потоков тиков (десятки тысяч в минуту и более).
  3. Terminal: Исправлены ошибки в расчете изменения цены относительно закрытия предыдущей сессии. Чтобы увидеть этот показатель, включите колонку "Дневное изменение" в контекстном меню "Обзора рынка".
  4. MQL5: Оптимизирован и значительно ускорен доступ к числовым свойствам графика при помощи функции ChartGetInteger.
  5. MQL5: Исправлены ошибки поиска пользовательского индикатора, запрашиваемого из MQL5-программ через функцию iCustom.
  6. MetaEditor: Добавлена компиляция C/C++-программ в проектах.
  7. Tester: Значительно оптимизирована работа сети облачных вычислений MQL5 Cloud Network. Сеть стала лучше находить подходящих агентов, быстрее распределять задания и возвращать результаты расчетов.
  8. Обновлена документация.


Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
Почему не добавляются функции, для асинхронного написания mql кода?
Почему нет програмного управления сервисами?
 
а это в ME не реализовали?
(нормальные скобки с прежней подсветкой. https://www.mql5.com/ru/forum/343547/page26 )
(отключение изменения масштаба с помощью прокрутки. https://www.mql5.com/ru/forum/344214/page7 )
 
Pavel Verveyko:
а это в ME не реализовали?
(нормальные скобки с прежней подсветкой. https://www.mql5.com/ru/forum/343547/page26 )
(отключение изменения масштаба с помощью прокрутки. https://www.mql5.com/ru/forum/344214/page7 )
В прошлом обновлении обьявили, что фон скобок подсвечиваться не будет, а вместо этого, они будут ярко-красного цвета. Поэтому, зря не ждите.  
 
Реter Konow:
В прошлом обновлении обьявили, что фон скобок подсвечиваться не будет, а вместо этого, они будут ярко-красного цвета. Поэтому, зря не ждите.  

интересно, почему такая принципиальная позиция, по вопросу который носит чисто декоративный характер.
И чем же так хорош новый стилизатор, что оно того стоило что бы разрушить скобки.
я даже с ярко зелёными скобками трачу кучу времени на их поиск(((
зато новый стилизатор ни разу не крутил.

 
Pavel Verveyko:

интересно, почему такая принципиальная позиция, по вопросу который носит чисто декоративный характер.
И чем же так хорош новый стилизатор, что оно того стоило что бы разрушить скобки.
я даже с ярко зелёными скобками трачу кучу времени на их поиск(((
зато новый стилизатор ни разу не крутил.

Есть предположение, что это связано с политикой неприятия нестандартного кода, которая может иметь субъективные причины - т.е. личные предпочтения и принципы разработчиков. Скобки не просто лишились фона, - их цвет стал привязан к цвету не ASCII символов, что означает - при использовании любого символов кроме латинских, скобки будут сливаться с цветом кода, что делает их почти невидимыми (правда, они и так плохо видны). Это крайне неудобно для людей пишущих другими алфавитами, и следовательно - им придется переходить на английский, или работать на старых билдах.

Это решение правомочно. Каждый делает свой выбор - разработчики свой, а пользователи - свой.

 
Реter Konow:

Есть предположение, что это связано с политикой неприятия нестандартного кода, которая может иметь субъективные причины - т.е. личные предпочтения и принципы разработчиков. Скобки не просто стали без фона, - их цвет стал привязан к цвету не ASCII символов, что означает - при использовании любого алфавита кроме латиницы, скобки будут сливаться с цветом кода, что делает их почти невидимыми (правда, они и так плохо видны). Это крайне неудобно для людей пишущих другими алфавитами, и следовательно - им придется переходить на английский, или работать на старых билдах.

Это решение правомочно. Каждый делает свой выбор - разработчики свой, а пользователи - свой.

Хорошая мысль насчёт алфавита, но его можно было бы по другому запретить. Это скорее кому то так больше нравится(((
Проблемы то нет. Сделали бы возможность новых/старых скобок.
печально короче.. а раньше ME был для меня примером как должен выглядеть компилятор.

 

Да что там скобки. 
Давно бы уже сделали нормальный современный редактор.

Был бы у меня доступ к C++ коду, за неделю бы сделал две такие фишки:




 
Nikolai Semko:

Да что там скобки. 
Давно бы уже сделали нормальный редактор.

Был бы у меня доступ к C++ коду, за неделю бы сделал две такие фишки:

Ну скобки - это как минимум, тем более что они были, также не хватает фолдинга.

 
Vitaly Muzichenko:

Ну скобки - это как минимум, тем более что они были, также не хватает фолдинга.

согласен. Фолдинг нужная вещь, тем более реализация не сложная.

 
Nikolai Semko:

согласен. Фолдинг нужная вещь, тем более реализация не сложная.

Вообще, очень странно видеть редактор кода без фолдинга.

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