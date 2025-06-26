Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
Почему нет програмного управления сервисами?
(нормальные скобки с прежней подсветкой. https://www.mql5.com/ru/forum/343547/page26 )
(отключение изменения масштаба с помощью прокрутки. https://www.mql5.com/ru/forum/344214/page7 )
а это в ME не реализовали?
(нормальные скобки с прежней подсветкой. https://www.mql5.com/ru/forum/343547/page26 )
(отключение изменения масштаба с помощью прокрутки. https://www.mql5.com/ru/forum/344214/page7 )
В прошлом обновлении обьявили, что фон скобок подсвечиваться не будет, а вместо этого, они будут ярко-красного цвета. Поэтому, зря не ждите.
интересно, почему такая принципиальная позиция, по вопросу который носит чисто декоративный характер.
И чем же так хорош новый стилизатор, что оно того стоило что бы разрушить скобки.
я даже с ярко зелёными скобками трачу кучу времени на их поиск(((
зато новый стилизатор ни разу не крутил.
интересно, почему такая принципиальная позиция, по вопросу который носит чисто декоративный характер.
И чем же так хорош новый стилизатор, что оно того стоило что бы разрушить скобки.
я даже с ярко зелёными скобками трачу кучу времени на их поиск(((
зато новый стилизатор ни разу не крутил.
Есть предположение, что это связано с политикой неприятия нестандартного кода, которая может иметь субъективные причины - т.е. личные предпочтения и принципы разработчиков. Скобки не просто лишились фона, - их цвет стал привязан к цвету не ASCII символов, что означает - при использовании любого символов кроме латинских, скобки будут сливаться с цветом кода, что делает их почти невидимыми (правда, они и так плохо видны). Это крайне неудобно для людей пишущих другими алфавитами, и следовательно - им придется переходить на английский, или работать на старых билдах.
Это решение правомочно. Каждый делает свой выбор - разработчики свой, а пользователи - свой.
Есть предположение, что это связано с политикой неприятия нестандартного кода, которая может иметь субъективные причины - т.е. личные предпочтения и принципы разработчиков. Скобки не просто стали без фона, - их цвет стал привязан к цвету не ASCII символов, что означает - при использовании любого алфавита кроме латиницы, скобки будут сливаться с цветом кода, что делает их почти невидимыми (правда, они и так плохо видны). Это крайне неудобно для людей пишущих другими алфавитами, и следовательно - им придется переходить на английский, или работать на старых билдах.
Это решение правомочно. Каждый делает свой выбор - разработчики свой, а пользователи - свой.
Хорошая мысль насчёт алфавита, но его можно было бы по другому запретить. Это скорее кому то так больше нравится(((
Проблемы то нет. Сделали бы возможность новых/старых скобок.
печально короче.. а раньше ME был для меня примером как должен выглядеть компилятор.
Да что там скобки.
Давно бы уже сделали нормальный редактор.
Был бы у меня доступ к C++ коду, за неделю бы сделал две такие фишки:
Ну скобки - это как минимум, тем более что они были, также не хватает фолдинга.
согласен. Фолдинг нужная вещь, тем более реализация не сложная.
Вообще, очень странно видеть редактор кода без фолдинга.
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В пятницу 24 июля 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
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