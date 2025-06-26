Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 37
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Хочу предложить, чтобы функции ArrayMaximum и ArrayMinimum принимали отрицательный счетный параметр типа ArrayMaximum(a,i,-4)
Смысла нет, потому что как минимум -1 = WHOLE_ARRAY уже занята под другое
Смысла нет, потому что как минимум -1 = WHOLE_ARRAY уже занята под другое
Okay, but too bad, it makes WPR complicated to understand - without setting as series:
Хорошо, но очень жаль, что это усложняет понимание WPR - без постановки в серию:
It is so cumbersome and error-prone to copy the data from the data window to the clipboard and then paste it into an Excel spreadsheet.
It would be really nice if there was an option in the context menu of a bar to copy all data of this bar to the clipboard.
Скопировать данные из окна данных в буфер обмена, а затем вставить их в электронную таблицу Excel настолько громоздко и склонно к ошибкам.
Было бы действительно здорово, если бы в контекстном меню панели была возможность скопировать все данные этой панели в буфер обмена.
fxsaber:
ЗЫ Невозможно вставить из буфера картинку. Сломали что-то на сайте.
Build 2584 и ранее (когда сломали, не заметил. на 2361 x32 было нормально): при штатном trailing stop пропадает подсветка T/P (и S/L ?) на выделенной позиции.
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 37
С обучением вы опоздали лет на 20, пора уже переходить к улучшению биржевой торговли)
Билд 2560.
Был кастомный символ. Он же обновляется через CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks), добавляются тики за несколько последних дней. Если после этого открыть окно символов по CTRL+U, перейти на этом символе во вкладку Тики, то получить тики за эти добавленные последние несколько дней не выйдет, возвращает 0 тиков. Приходится перезапускать терминал, тогда всё работает. Проблема с синхронизацией или я что не так делаю?
Если из История->Ордера мышкой понятнуть исполненный ордер на чарт, то чарт переключается на символ ордера. С этим все в порядке.
Однако, если потянуть не исполненный ордер (canceled/rejected) - ничего не происходит. Недоработка?
Билд 2560.
Убираю Торговые уровни с графика. Сохраняю шаблон как default.tpl. Открываю новый график. По идее он должен подхватить дефолтный шаблон. Но торговые уровни на месте. Что я делаю не так?
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Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
traveller00, 2019.12.14 21:47
Билд 2280. Почему когда запускаешь оптимизацию, например генетическую, все поля на вкладке Настройки становятся серыми, и менять их нельзя, а поле, по которому оптимизируется (типа Максимум пользовательского критерия) остаётся активным? Критерий можно менять посреди оптимизации или баг?
P.S. Хм, похоже, повторяется не всегда.P.P.S. Понял, как повторить. Изначально после запуска тестирования кнопка действительно уходит в дисаблед состояние. Но у меня по высоте немного сжато нижнее окно с настройками, в итоге там вертикальный скролл. Если промотать вверх, что критерий перестаёт быть виден, а потом прокрутить обратно вниз, можно обнаружить его снова енабленым.
Билд 2560. Этот баг на месте.