Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 43
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b. 2592:
A mysterious error 4603 and a missing hint from the compiler.
I have a custom indicator where I (just to test it) defined 8 buffers only then to declare a buffer 9. The compiler accepts it and does throw a hint of the number mismatch: Line 15 and 37, 38:
Загадочная ошибка 4603 и пропущенная подсказка компилятора.
У меня есть пользовательский индикатор, в котором я (просто для проверки) определил 8 буферов, а затем объявил буфер 9. Компилятор принимает его и бросает намек на несовпадение чисел: Строки 15 и 37, 38
After that on line 91 in OnInit() when I run it in the debugger it throws error # 4603, Wrong identifier of the property of user indicator - and I don't know why.
It doesn't harm the execution nor the results, everything is ok but I'd like to understand it:
После этого на линии 91 в OnInit() при запуске в отладчике выдается ошибка # 4603, Неверный идентификатор свойства пользовательского индикатора - и я не знаю почему.
Это не вредит ни исполнению, ни результатам, всё в порядке, но хотелось бы это понять:
The indicator is attached to reproduce the errors.
Индикатор прикреплен для воспроизведения ошибок.
Когда будет исправлена эта существенная ошибка, вносящее искажения в индикаторы и советники, приводящая к неправильным решениям и потерям денежных средств!?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Aleksey Vyazmikin, 2020.09.07 17:40
Билд 2560 (x64)
Сегодня 07.09.2020 - получаю результат
Билд 2361 (x32)
Правильный результат выдает 2361, сегодня понедельник, баров за выходные нет, а билд 2560 учитывает виртуальные бары за выходные. Прошу исправить эту критическую неточность!
b. 2592:
The indicator is attached to reproduce the errors.
Индикатор прикреплен для воспроизведения ошибок.
Couldn't reproduce in 2592 build
Couldn't reproduce in 2592 build
In the debugger! - It is not a compiler error but a runtime error?
1.
2.
3.
In the debugger! - It is not a compiler error but a runtime error?
1.
2.
3.
Я Вас не понимаю. Где перевод?
In the debugger! - It is not a compiler error but a runtime error?
1.
2.
3.
Используйте MQL Wizard
и не будет никаких проблем:
Билд 2560.
Торговые уровни отключены. Но при проведении на графике мышкой там, где они могли бы быть, высвечивается подсказка "Перетащите для изменения". Если уровни отключены, то и подсказки этой не должно быть, не?
Используйте MQL Wizard
и не будет никаких проблем:
Таким образом окрашенная линия становится серой и ошибка 4603 не исчезает :(This way the clolored line becomes gray and the the error 4603 does not not disappear :(
Таким образом окрашенная линия становится серой и ошибка 4603 не исчезает :(This way the clolored line becomes gray and the the error 4603 does not not disappear :(
Я сгенерировал код при помощи MQL Wizard - и у меня нет ошибки (не могу воспроизвести на 2593).
Пожалуйста используйте код из #426 - удаётся ли в этом коде воспроизвести ошибку?
Таким образом окрашенная линия становится серой и ошибка 4603 не исчезает :(This way the clolored line becomes gray and the the error 4603 does not not disappear :(
когда прописаны буфера, и не используются в расчетах, индикатор начинает вести себя непредсказуемо, например хватать цвета для рабочих plot с соседних буферов которые не используются, а часто и просто "дефолтный" серый цвет
сейчас борюсь вот с такой проблемой не могу сообразить, почему так
линии расходятся на одинаковых индикаторах, но стоит обновить картинку сменой периода, как они сливаются в одну линию как и должны работать, не пойму где загвоздка