Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 34
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Просто фундаментальный вопрос: сигналы просто отправляют клиентам или подписчикам выполненные ордера сигнального счета: покупка, продажа, открытие стоп-ордера, установка sl, tp, ...
Обязательно ли, чтобы сигнал поставщика MT4 работал только для подписчиков MT4, а сигнал поставщика MT5 действовал только для подписчиков MT5?
Насколько я понимаю, не должно иметь значения, на какой платформе создается сигнал, так как событие учетной записи имеет значение и на какой платформе оно выполняется или копируется при копировании из учетной записи - или я ошибаюсь?
Это упростило бы обе стороны для создателей и их клиентов, а также для брокеров, предлагающих только одну из платформ. Оба могут использовать предпочитаемую ими платформу.
Это просто идея.
Just a fundamental question: The signals just send the executed orders of the signal account to the clients or subscribers: buy, sell, open stop-order, set sl, tp, ...
Is it necessary that a signal of a MT4 provider must work only for MT4 subscribers and a signal of a MT5 provider is valid only for MT5 subscribers?
To my simple understanding it should not matter on which platform a signal is created as the account event is what counts and on which platform it is executed or copied as it is copied from an account - or am I wrong?
It would simplify both sides the creators and their clients and for the brokers that offers only one of the platforms. Both can use their preferred platform.
It is just an idea.
Я хочу кое-что добавить.I would like to add something.
Если MQ больше не связывает сигналы с платформой, на которой они исходят, MQ может определить, что новые сигналы будут приниматься только терминалом MT5 , тем самым немного увеличивая давление от MT4 к MT5.
If MQ no longer binds the signals to the platform on which they originate, MQ could determine that new signals will only be accepted by the MT5 terminal, thus slightly increasing the pressure away from MT4 towards MT5.
b5276. Поиск по файлам игнорирует mq4-файлы, несмотря на явное задание их по-умолчанию.
При попытке добавить в обзор рынка больше 5000 финансовых инструментов через скрипт, терминал виснет наглухо..
Каков вообще предел окна обзора рынка ?
При попытке добавить в обзор рынка больше 5000 финансовых инструментов через скрипт, терминал виснет наглухо..
Каков вообще предел окна обзора рынка ?
5000И всё дело в Вашем скрипте - нормальный скрипт запросто перебирает 10000 символов: первые 5000 добавит, а на вторых 5000 выдаст ошибку. Ищите ошибку в своём скрипте, уберите зацикливание.
B. 2573:
По каким-либо причинам в таблицу результатов больше не вносятся результаты. Последние пятна относятся к эпохе 0 прохода 323:
By what ever reasons no more results are entered in the result chart. The last spots are aroung epoch 0 pass 323:
Build 2573:
Опять оптимизация закончилась, но не остановилась. Когда я снова нажимаю кнопку «Стоп», журнал показывает, что оптимизация не может быть запущена.
И я не могу экспортировать (а позже импортировать) таблицу оптимизации, чтобы быстро запустить одиночные тесты :(
Again the optimization ended but wasn't stopped. When I press again on Stop the log shows optimization cannot be started.
And I cannot export (and later import) the optimization table for a short way to start single tests :(
But the terminal must be killed by the Task Manager. / Но терминал должен быть убит менеджером задач.
В данный момент я делаю серию одиночных тестов, которые были запущены из таблицы результатов оптимизации, отчет о которых я сохраняю для сохранения настроек в заданном файле.
Мне бы хотелось, чтобы когда я хочу сохранить тестовый отчет в виде Open XML или HTML, автоматически или после вопроса, сохранять ли файл набора с таким же именем, файл набора сохраняется в том же месте, что и отчет.
Установочный файл теперь не настолько велик, что слишком много установочных файлов может привести к исчерпанию дискового пространства. С другой стороны, это может упростить систематическую работу с различными вариантами настройки параметров и избежать ошибок.
At the moment I am doing a series of single tests that were started from the result table of the optimization and whose report I save as well as the settings in a set file.
I would like that when I want to save a test report as Open XML or HTML, automatically or after a question whether to save a set file with the same name, the set file is saved in the same location as the report.
A set file is now not so big that too many set files might cause the disk space to run out. On the other hand, it can simplify the systematic work with different variations of parameter settings and avoid errors.
Баг в окне алертов
Если Мы выделим последнее сообщение то окно алерта вверху отобразит текст первого сообщения и наоборот
Код для воспроизведения
Думаю многие согласятся что Алерт давно пора проабгрейдить, как минимум добавить возможность удалять все сообщения в окне и сделать текст многострочным...
давно пора проабгрейдить