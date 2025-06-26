Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 36
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Кривое отображение в отчете.
у меня подобное отображение было всегда и в разных местах, в журнале экспертов и во входных параметрах например, сначала думал хреново будет что то нехорошее. Везде поставил округление до 2 знаков, но ничего не поменялось, но уже прошло несколько лет, проблем от этого не было.
Уважаемые разработчики исправьте пожалуйста, тянется с 2560 билда
Если графический обьект имеет статус OBJPROP_HIDDEN == true
Он не сохраняется в шаблонах!!!
Пытаюсь синхронизировать графики.
Значение CHART_FIRST_VISIBLE_BAR не всегда актуальное. Даже если делать одно нажатие клавиши.
Пока в тестере нельзя будет отсечь последнюю сделку (открытие позиции без её закрытия) не считаю метатрейдер как серьезную платформу для трейдинга :) все детали здесь https://www.mql5.com/ru/forum/189836
Вы предлагаете, чтобы тестер заглядывал в будущее? Вот тогда это будет крайне не серьёзно!P.S. Посмотрите когда открывается последняя сделка и поставьте дату окончания тестирования до её открытия.
Вы предлагаете, чтобы тестер заглядывал в будущее? Вот тогда это будет крайне не серьёзно!P.S. Посмотрите когда открывается последняя сделка и поставьте дату окончания тестирования до её открытия.
или я что то не понимаю или Вы. я как раз таки понимаю что ему в будущее не заглянуть, моё советник всегда в рынке - как только закрыта сделка - он сразу же открывает следующую и может в неё просидеть от пару часов до месяцев, без возможности НЕ УЧИТЫВАТЬ последнюю открытую и не закрытую(т.к. история кончилась) позицию - толку от тестирования ноль - т.к. последняя сделка (открытая) может перекрывать всю ранее полученную прибыль, и мне руками приходиться все пересчитывать ...
а гадать мне с последним днем тестирования то же не совсем хороший вариант - т.к. я параметры перебираю и дата открытия последней сделки всегда разная
я считаю что многим было бы удобно иметь в тестере параметр"не учитывать в тестировании последнее открытие позиции если на момент окончания тестирования она не закрыта" - кучу проблем бы сняло и головной боли
или я что то не понимаю или Вы. я как раз таки понимаю что ему в будущее не заглянуть, моё советник всегда в рынке - как только закрыта сделка - он сразу же открывает следующую и может в неё просидеть от пару часов до месяцев, без возможности НЕ УЧИТЫВАТЬ последнюю открытую и не закрытую(т.к. история кончилась) позицию - толку от тестирования ноль - т.к. последняя сделка (открытая) может перекрывать всю ранее полученную прибыль, и мне руками приходиться все пересчитывать ...
а гадать мне с последним днем тестирования то же не совсем хороший вариант - т.к. я параметры перебираю и дата открытия последней сделки всегда разная
я считаю что многим было бы удобно иметь в тестере параметр"не учитывать в тестировании последнее открытие позиции если на момент окончания тестирования она не закрыта" - кучу проблем бы сняло и головной боли
от чего такая головная боль ?
мартингейлы же отлаживают и даже оптимизируют - а там "последняя" сделка может давать минус всё вообще
реализуйте в советнике например "нельзя держать позу с переходом через год". Действительное реальное требование - под конец года закрываться и не оставлять "висяков"
и тестируйте/оптитесь по годам
Просьба к разработчикам внести исправления в класс CCanvas, как минимум, в функции:
изменить на:
Можно и остальные функции, предполагающие обработку ошибок, тоже поправить...
Печально, что код, который должен быть базовым и, по-большому счету, образцовым, написан так небрежно. А ведь это порождает наследуемый код низкого качества и стиля, с чем и столкнулся. Не буду приводить автора графической библиотеки, дабы не обидеть человека (он проделал титаническую работу), но стилистика кода такая же небрежная, как и базовый класс, и это не его вина. Не предусмотрено! Как итог, выход нового билда и неработающая либа - несколько дней тратил на то, чтобы "поймать" неинициализированную строку...
Кто-то скажет, мол, ерунда! Чего шум поднимать?! Но я думаю, что если посмотреть внимательнее, то станет понятно, что это напрямую связано с развитием платформы МТ. Люди, пишущие библиотеки высокого прикладного уровня, фактически популяризируют МТ, предлагая более развитый сервис , но происходит следующее... Девелоперы добавляют обработчик новой ошибки и вся эта куча кода становится совершенно бесполезным генератором множественных ошибок, чему они сами и поспособствовали через небрежно написанные базовые классы.
Эта судьба уже постигла библиотеки многих авторов, чей труд стал практически бесполезным, потому что людей, у которых хватит терпения разобраться в этой куче ошибок - единицы, а у авторов уже просто нет сил "из болота тащить бегемота". Печаль...
Алерт-окно перекрывает все другие окна.
ЗЫ Невозможно вставить из буфера картинку. Сломали что-то на сайте.
I want to suggest that the functions ArrayMaximum and ArrayMinimum accept a negative count parameter like ArrayMaximum(a,i,-4) (see all in the attached script):
Хочу предложить, чтобы функции ArrayMaximum и ArrayMinimum принимали отрицательный счетный параметр типа ArrayMaximum(a,i,-4) (см. все в прилагаемом скрипте):
Due to the fact that the default direction of the arrays for indicators runs from max (rates-total) to 0 it would make sense as one needs not to write ones own functions.
В связи с тем, что по умолчанию направление массивов для индикаторов работает от max (rates-total) до 0, это имеет смысл, так как не нужно записывать свои собственные функции.