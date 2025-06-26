Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 28

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Rashid Umarov:

Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.

Устойчивая стратегия не должна иметь всего один набор прибыльных параметров — должна быть возможность для люфта значений без резкого провала.

Вопрос в другом - и я его задавал недавно пару раз безрезультатно. Описано было в анонсе, чем определяются цвета в разных столбцах, но непонятно, чем определяются цвета в столбце результата. Притом, что у меня все лучшие значения были зелёные и синие, а результат - красный. А у средних результатов, где значения были жёлтые, результаты были зелёными. Причём цвета результатов изменялись постфактум после следующих генетических оптимизаций, на том же графике. По крайней мере цвета точек на графике - точно.

Я понимаю, что такие вопросы, без кода для проверки, просто игнорируются. Но я не просил решить мою проблему. Я задал вопрос - чем определяются цвета результата, помимо остальных столбцов, что было в анонсе описано.
 
Rashid Umarov :

Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.

Устойчивая стратегия не должна иметь всего один набор прибыльных параметров — должна быть возможность для люфта значений без резкого провала.

Например так


Это первые 20/30 результатов оптимизации более 10 000 проходов и прогнозируемого завершения примерно через 6 дней.

These are the first 20/30 results of an optimization of more than 10,000 passes and a predicted end in about 6 days.
 
Rashid Umarov:

Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.

А что плохого в этой оптимизации?

Если мне нужно проверить только пару параметров в небольшом диапазоне, почему я не могу этого сделать?

Почему логика распределения цветов ломается? Очевидно же, что лучшие (из тех, что есть) результаты должны быть синими, а худшие (из тех, что есть) — красными.

 
Edgar Akhmadeev:

Вопрос в другом - и я его задавал недавно пару раз безрезультатно. Описано было в анонсе, чем определяются цвета в разных столбцах, но непонятно, чем определяются цвета в столбце результата. Притом, что у меня все лучшие значения были зелёные и синие, а результат - красный. А у средних результатов, где значения были жёлтые, результаты были зелёными.


Я понимаю, что такие вопросы, без кода для проверки, просто игнорируются. Но я не просил решить мою проблему. Я задал вопрос - чем определяются цвета результата, помимо остальных столбцов, что было в анонсе описано.

Покажите график оптимизации для демонстрации проблемы — как визуально распределены цветовые кластеры

 
Andrey Khatimlianskii:

А что плохого в этой оптимизации?

Если мне нужно проверить только пару параметров в небольшом диапазоне, почему я не могу этого сделать?

Уже отвечал

Rashid Umarov:

Очень плохая оптимизация — всего 30-40 результатов и огромный разброс в количестве трейдов, фактора восстановления и так далее. По этим данным невозможно сделать никакого вывода о данной стратегии.

Можно сделать только один вывод — стратегия не может быть использована для торговли.  Но такого разброса в реальности обычно не бывает — видно что вырваны отрывочные значения из большого пространства параметров.

 
Andrey Khatimlianskii:

Почему логика распределения цветов ломается? Очевидно же, что лучшие (из тех, что есть) результаты должны быть синими, а худшие (из тех, что есть) — красными.

Раскраска точек на графике и значений в столбце Результат немного другая на текущий момент: лучшие - зеленые, худшие - красные. Сделайте оптимизацию по новому критерию "Complex Criterion max" и увидите.

Данный критерий оценивает не только прибыль, но также профит-фактор, просадку, фактор восстановления и так далее. Поэтому он так и называется - комплексный показатель качества прохода.

Но каждый пользователь может написать свой собственный критерий оптимизации, и он не обязательно будет коррелировать с данным.

Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Типы оптимизации - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В данном режиме происходит полный перебор всех возможных комбинаций значений входных переменных, выбранных для оптимизации на соответствующей вкладке. Быстрая (генетический алгоритм) В основу данного типа оптимизации заложен генетический алгоритм подбора наилучших значений входных параметров. Данный тип оптимизации значительно быстрее полного...
 
Rashid Umarov:

Раскраска точек на графике и значений в столбце Результат немного другая на текущий момент: лучшие - зеленые, худшие - красные. Сделайте оптимизацию по новому критерию "Complex Criterion max" и увидите.

Данный критерий оценивает не только прибыль, но также профит-фактор, просадку, фактор восстановления и так далее. Поэтому он так и называется - комплексный показатель качества прохода.

Если критерий уже вычислен, почему раскраска просто не ориентируется на него?

Или, почему критерий не считается по тем же правилам, что в раскраске?

 
Andrey Khatimlianskii:

1.Если критерий уже вычислен, почему раскраска просто не ориентируется на него?

2. Или, почему критерий не считается по тем же правилам, что в раскраске?

Уточняй, гадать не буду. И так уже хватает вопросов общего плана в Сервисдеске (и не только)

1. Какой критерий, какая раскраска

2. Какой критерий, какие правила, какая раскраска?

Устал ни очем

 
Rashid Umarov:

Покажите график оптимизации для демонстрации проблемы — как визуально распределены цветовые кластеры

Зелёные результаты есть только для значений Custom около нуля - там, где количество трейдов > 30...40.

Я вижу, что даже идеальный результат окрашивается красным, если количество трейдов примерно < 30 (независимо от длины истории тестирования). Точно такой же результат по характеристикам (PF, RF, Sharpe, Sortino, TSSF, качество кривой эквити), но с 45-50 трейдами, будет зелёным. Если считаете, что 20 трейдов мало для оценки качества, не оценивайте красным, оставьте чёрным.

Я не хотел муссировать эту тему, это всё не влияет на оптимизацию, просто странно и неинформативно, а значит бессмысленно. Просто буду игнорировать, что графики у меня из чёрных стали красными.

 
Edgar Akhmadeev:

Зелёные результаты есть только для значений Custom около нуля - там, где количество трейдов > 30...40.

Я вижу, что даже идеальный результат окрашивается красным, если количество трейдов примерно < 30 (независимо от длины истории тестирования). Точно такой же результат по характеристикам (PF, RF, Sharpe, Sortino, TSSF, качество кривой эквити), но с 45-50 трейдами, будет зелёным.

Спасибо за скриншот. Видно, что значение ProfitFactor=0. Это означает, что нет убыточных сделок. А это плохо - лютая подгонка.

PS  Значит и ваш пользовательский критерий оптимизации вычисляет что-то не то. Сделайте оптимизацию по прибыли - какой будет график?

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