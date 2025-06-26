Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 33

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Из таблицы результатов Оптимизации можно запустить соответствующий одиночный проход двойным нажатием мышкой по строке.

Просьба это же действие дать и клавише ENTER.

 

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения

fxsaber, 2020.08.08 16:50

b2571. Проблема актуальна.

Очень неприятная ситуация. Выключить Терминал не получается, т.к. выскакивает предупреждение.

Кнопка Стоп горит - ничего не сделать.

b2573 - к сожалению, осталось, как прежде.

 
История торгов -> Позиции -> столбец Комментарий - пустой для всех торговых сделок. Наверное, это ошибка.
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 

Возможно, было бы неплохо поместить название критерия оптимизации слева, а не справа, чтобы оно не охватывало лучшие результаты:

Maybe it would be a good idea to place the name of the optimization criterium at the left side and not on the right side so it doesn't cover the best results:



 
Если во время компиляции в ME нажать CTRL+BREAK, то происходит зависание редактора на пять секунд.
 
fxsaber:
Если во время компиляции в ME нажать CTRL+BREAK, то происходит зависание редактора на пять секунд.

не воспроизводится Вин10-64 билд 2573 (ноут с ssd-диском) - у меня мгновенная остановка компиляции 

обычная компиляция:

code generated          1       1
0 errors, 0 warnings, 6383 msec elapsed         1       1

компиляция и нажать CTRL+BREAK

generating code 23%             1       1
canceled by user                1       1
0 errors, 0 warnings            1       1
 
Igor Makanu:

не воспроизводится Вин10-64 билд 2573 (ноут с ssd-диском) - у меня мгновенная остановка компиляции 

Возможно, у меня тяжелый советник.


Если останавливаю на 18% -мгновенно. Если на 22% - пять секунд зависает. Воспроизводится только на моем боевом советнике. Поэтому исходником поделиться даже в ЛС не могу.

 
fxsaber:

Возможно, у меня тяжелый советник.

возможно у Вас много инклудников, у меня версия для тестера 5 файлов (73 493 байт) + МТ4Orders , размер ex5 = 294 КБ (302 064 байт)

 
Igor Makanu:

возможно у Вас много инклудников, у меня версия для тестера 5 файлов (73 493 байт) + МТ4Orders , размер ex5 = 294 КБ (302 064 байт)

56 инклудов. EX5 = 1.22 Mb.

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