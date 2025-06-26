Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 33
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Из таблицы результатов Оптимизации можно запустить соответствующий одиночный проход двойным нажатием мышкой по строке.
Просьба это же действие дать и клавише ENTER.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения
fxsaber, 2020.08.08 16:50b2571. Проблема актуальна.
Очень неприятная ситуация. Выключить Терминал не получается, т.к. выскакивает предупреждение.
Кнопка Стоп горит - ничего не сделать.
b2573 - к сожалению, осталось, как прежде.
Возможно, было бы неплохо поместить название критерия оптимизации слева, а не справа, чтобы оно не охватывало лучшие результаты:Maybe it would be a good idea to place the name of the optimization criterium at the left side and not on the right side so it doesn't cover the best results:
Если во время компиляции в ME нажать CTRL+BREAK, то происходит зависание редактора на пять секунд.
не воспроизводится Вин10-64 билд 2573 (ноут с ssd-диском) - у меня мгновенная остановка компиляции
обычная компиляция:
компиляция и нажать CTRL+BREAK
не воспроизводится Вин10-64 билд 2573 (ноут с ssd-диском) - у меня мгновенная остановка компиляции
Возможно, у меня тяжелый советник.
Если останавливаю на 18% -мгновенно. Если на 22% - пять секунд зависает. Воспроизводится только на моем боевом советнике. Поэтому исходником поделиться даже в ЛС не могу.
Возможно, у меня тяжелый советник.
возможно у Вас много инклудников, у меня версия для тестера 5 файлов (73 493 байт) + МТ4Orders , размер ex5 = 294 КБ (302 064 байт)
возможно у Вас много инклудников, у меня версия для тестера 5 файлов (73 493 байт) + МТ4Orders , размер ex5 = 294 КБ (302 064 байт)
56 инклудов. EX5 = 1.22 Mb.