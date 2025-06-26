Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 7

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Renat Fatkhullin:

Укажите формулы синтетиков, пожалуйста.

Без деталей для воспроизведения будут нулевые шансы для решения вопроса.


В новом релизе мы автоматически однократно конвертируем старые базы синтетиков в новый формат и в первый раз это может занять время. Это если есть база старых синтетических символов на диске.

Отправил в ЛС

 
Aleksei Skrypnev:

Сейчас приходится в ручную как то отматывать график что бывает неудобно.

Например я сейчас хочу проверить котировки у нескольких брокеров за 3 января 2019 года. Как мне промотать историю графика на минутках до 3 января 2019 года в 1-3 клика?

Всегда была такая возможность. Просто клацаете пробел и вводите дату или символ


 
Renat Fatkhullin:

Укажите формулы синтетиков, пожалуйста.

Без деталей для воспроизведения будут нулевые шансы для решения вопроса.


В новом релизе мы автоматически однократно конвертируем старые базы синтетиков в новый формат и в первый раз это может занять время. Это если есть база старых синтетических символов на диске.

У меня точно такой же баг, МТ5 после обновления виснет намертво, пришлось удалить папку с историей и кастом символами.

Повторить очень просто, создайте кастом USindex вот с такой формулой


pow(((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/(AUDUSD*EURUSD*GBPUSD*NZDUSD)),(1/7))


и добавьте в подписку. При перезапуске МТ5 терминал виснет намертво. Надеюсь скоро пофиксите это, спасибо!

 
Aleksei Skrypnev:

Очень нужна опция просмотра истории графика какого либо периода.

Сейчас приходится в ручную как то отматывать график что бывает неудобно.

Например я сейчас хочу проверить котировки у нескольких брокеров за 3 января 2019 года. Как мне промотать историю графика на минутках до 3 января 2019 года в 1-3 клика?

Нажать ENTER на чарте и ввести дату.


 
XDiavel:

У меня точно такой же баг, МТ5 после обновления виснет намертво, пришлось удалить папку с историей и кастом символами.

Повторить очень просто, создайте кастом USindex вот с такой формулой


pow(((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/(AUDUSD*EURUSD*GBPUSD*NZDUSD)),(1/7))


и добавьте в подписку. При перезапуске МТ5 терминал виснет намертво. Надеюсь скоро пофиксите это, спасибо!

После удаления папки Custom и если потом создаются новые кастомные символы по формулам ситуация не меняется. Терминал снова виснет. 

 
Rashid Umarov:

Всегда была такая возможность. Просто клацаете пробел и вводите дату или символ


fxsaber:

Нажать ENTER на чарте и ввести дату.


Спасибо. Уже кучу лет пользуюсь терминалом, а узнал сейчас.

Добавлю что еще можно левой кнопкой мыши пару раз кликнуть внизу слева на графике появится такое же окошко.

Сегодня кликал в даты, но не заметил что это работает только слева.

 
Aleksei Skrypnev:

Спасибо. Уже кучу лет пользуюсь терминалом, а узнал сейчас.

Добавлю что еще можно левой кнопкой мыши пару раз кликнуть внизу слева на графике появится такое же окошко.

Сегодня кликал в даты, но не заметил что это работает только слева.

Я тоже не знал.
И при вводе символа - сохраняется темплата с приаттаченными индикаторами.
 
Aleksei Skrypnev:

Спасибо. Уже кучу лет пользуюсь терминалом, а узнал сейчас.

Аналогично переключаются символы и таймфреймы. Т.е. кнопки для мышки можно не использовать.

 
Была даже библиотека, позволяющая общаться с советником через эту строку быстрой навигации. Но не смог найти.
 
Aidas Geguzis:

После удаления папки Custom и если потом создаются новые кастомные символы по формулам ситуация не меняется. Терминал снова виснет. 

Чем больше людей подтвердят баг, тем скорее его ребята пофиксят! :) Спасибо за комментарий!

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