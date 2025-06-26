Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 7
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Укажите формулы синтетиков, пожалуйста.
Без деталей для воспроизведения будут нулевые шансы для решения вопроса.
В новом релизе мы автоматически однократно конвертируем старые базы синтетиков в новый формат и в первый раз это может занять время. Это если есть база старых синтетических символов на диске.
Отправил в ЛС
Сейчас приходится в ручную как то отматывать график что бывает неудобно.
Например я сейчас хочу проверить котировки у нескольких брокеров за 3 января 2019 года. Как мне промотать историю графика на минутках до 3 января 2019 года в 1-3 клика?
Всегда была такая возможность. Просто клацаете пробел и вводите дату или символ
Укажите формулы синтетиков, пожалуйста.
Без деталей для воспроизведения будут нулевые шансы для решения вопроса.
В новом релизе мы автоматически однократно конвертируем старые базы синтетиков в новый формат и в первый раз это может занять время. Это если есть база старых синтетических символов на диске.
У меня точно такой же баг, МТ5 после обновления виснет намертво, пришлось удалить папку с историей и кастом символами.
Повторить очень просто, создайте кастом USindex вот с такой формулой
pow(((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/(AUDUSD*EURUSD*GBPUSD*NZDUSD)),(1/7))
и добавьте в подписку. При перезапуске МТ5 терминал виснет намертво. Надеюсь скоро пофиксите это, спасибо!
Очень нужна опция просмотра истории графика какого либо периода.
Сейчас приходится в ручную как то отматывать график что бывает неудобно.
Например я сейчас хочу проверить котировки у нескольких брокеров за 3 января 2019 года. Как мне промотать историю графика на минутках до 3 января 2019 года в 1-3 клика?
Нажать ENTER на чарте и ввести дату.
У меня точно такой же баг, МТ5 после обновления виснет намертво, пришлось удалить папку с историей и кастом символами.
Повторить очень просто, создайте кастом USindex вот с такой формулой
pow(((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/(AUDUSD*EURUSD*GBPUSD*NZDUSD)),(1/7))
и добавьте в подписку. При перезапуске МТ5 терминал виснет намертво. Надеюсь скоро пофиксите это, спасибо!
После удаления папки Custom и если потом создаются новые кастомные символы по формулам ситуация не меняется. Терминал снова виснет.
Всегда была такая возможность. Просто клацаете пробел и вводите дату или символ
Нажать ENTER на чарте и ввести дату.
Спасибо. Уже кучу лет пользуюсь терминалом, а узнал сейчас.
Добавлю что еще можно левой кнопкой мыши пару раз кликнуть внизу слева на графике появится такое же окошко.
Сегодня кликал в даты, но не заметил что это работает только слева.
Спасибо. Уже кучу лет пользуюсь терминалом, а узнал сейчас.
Добавлю что еще можно левой кнопкой мыши пару раз кликнуть внизу слева на графике появится такое же окошко.
Сегодня кликал в даты, но не заметил что это работает только слева.
И при вводе символа - сохраняется темплата с приаттаченными индикаторами.
Спасибо. Уже кучу лет пользуюсь терминалом, а узнал сейчас.
Аналогично переключаются символы и таймфреймы. Т.е. кнопки для мышки можно не использовать.
После удаления папки Custom и если потом создаются новые кастомные символы по формулам ситуация не меняется. Терминал снова виснет.
Чем больше людей подтвердят баг, тем скорее его ребята пофиксят! :) Спасибо за комментарий!