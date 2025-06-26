Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 38

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Билд 2584:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Test_1.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- create timer
  EventSetMillisecondTimer(25);
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- destroy timer
   EventKillTimer();
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---
   Alert(111);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Невозможно снять эксперт с графика, пока не закомментирована строка с алертом.

 
Реter Konow:

Билд 2584:

Невозможно снять эксперт с графика, пока не закомментирована строка с алертом.

хм... а что по Вашей задумке должно было произойти?

Вы зациклили в таймере алерт - терминал это выполняет, по моему все как Вы написали в коде )))

void OnTimer()
{
   if(!IsStopped())Alert(111);
}
 
Igor Makanu:

хм... а что по Вашей задумке должно было произойти?

Вы зациклили в таймере алерт - терминал это выполняет, по моему все как Вы написали в коде )))

Где зацикленность? Вызов на событии таймера и все. На остальных билдах советник снимается с графика на раз.

 
Также, поиск слова в файлах зачем то погружается в файл logs, и если в каких нибудь принтах/alert-ах это слово выводилось 500000 тысяч раз, это все попадает в результаты поиска и подвешивает терминал. Зачем это?
 

В этом ПКМ-меню чарта просьба добавить "Список последних программ на этом чарте >".


Очень часто возникает необходимость одних и тех же действий в виде запуска каких-то советников/скриптов на разных давно открытых чартах. Для этого приходится рыскать по Навигатору (включая Избранное) по долгу. Контролировать, какой чарт, символ, то ли запустил и т.д. Если бы на чарте можно было видеть список последних запущенных на нем программ, то стало бы гораздо проще с этим. Просьба подумать в эту сторону.


Возможно, уже сейчас существует удобное решение, но его не нашел.

Строка для поиска: Uluchshenie 025.
 
Вроде, давно озвучивалась просьба в списке запущенных советников показывать полный путь к ним. Желательно с возможнотью перехода на них в Навигаторе, как это удобно сделано в ME по ALT+N.
 

Что это обозначает?

Часть Агентов "внутри" Терминала.

 
fxsaber:

Что это обозначает?

Часть Агентов "внутри" Терминала.

"Вне терминала" запущены как службы Windows, "внутри" запущены из терминала при запуске тестера. Или "обломки" крушения терминала...

 

Кто прав, сайт или терминал?

 

Наверное, нужно изменить поведение, чтобы не было такой неприятной ситуации.

  1. Работает Оптимизатор.
  2. Терминал предлагает Перезапуск для обновления.
  3. Было интересно, как отреагирует на мое согласие с работающим Оптимизатором.
  4. Отреагировал четко - сказал, что для закрытия Терминала нужно отключить Тестер.
  5. Работаю.
  6. Вдруг, все перегрузилось. По логам вижу, что произошло это сразу, как закончил работать Оптимизатор.
  7. Пропали все кастомные символы, которые были созданы в предыдущую сессию Терминала.
  8. Билд Терминала не обновился (ME был открыт, там спрашивалось, сохранять изменения в открытом файле или нет).
Думаю, такие подробности позволят воспроизвести.
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