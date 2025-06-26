Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 38
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Билд 2584:
Невозможно снять эксперт с графика, пока не закомментирована строка с алертом.
Билд 2584:
Невозможно снять эксперт с графика, пока не закомментирована строка с алертом.
хм... а что по Вашей задумке должно было произойти?
Вы зациклили в таймере алерт - терминал это выполняет, по моему все как Вы написали в коде )))
хм... а что по Вашей задумке должно было произойти?
Вы зациклили в таймере алерт - терминал это выполняет, по моему все как Вы написали в коде )))
Где зацикленность? Вызов на событии таймера и все. На остальных билдах советник снимается с графика на раз.
В этом ПКМ-меню чарта просьба добавить "Список последних программ на этом чарте >".
Очень часто возникает необходимость одних и тех же действий в виде запуска каких-то советников/скриптов на разных давно открытых чартах. Для этого приходится рыскать по Навигатору (включая Избранное) по долгу. Контролировать, какой чарт, символ, то ли запустил и т.д. Если бы на чарте можно было видеть список последних запущенных на нем программ, то стало бы гораздо проще с этим. Просьба подумать в эту сторону.
Возможно, уже сейчас существует удобное решение, но его не нашел.Строка для поиска: Uluchshenie 025.
Что это обозначает?
Часть Агентов "внутри" Терминала.
Что это обозначает?
Часть Агентов "внутри" Терминала.
"Вне терминала" запущены как службы Windows, "внутри" запущены из терминала при запуске тестера. Или "обломки" крушения терминала...
Кто прав, сайт или терминал?
Наверное, нужно изменить поведение, чтобы не было такой неприятной ситуации.