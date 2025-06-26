Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 42
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Это так и задумано, что остальные методы класса в МетаЭдиторе не отображаются как раньше полным списком? Или это ошибка все же?
Ошибка.
У меня есть несколько индикаторов, количество значений которых превышает отображение в окне данных. Затем с правой стороны появляется полоса, с помощью которой я также могу видеть нижние значения индикатора с помощью мыши. Но, если я сейчас подхожу к графику мышкой, все значения индикаторов ненадолго исчезают в окне данных и снова отображаются только самые верхние, а не нижние, с которыми я сейчас работаю. Теперь мне снова нужно использовать мышь, чтобы переместить полосу в правой части окна данных вниз, но из-за этого я теряю фокус на панели - так что это бесконечное разочарование взад и вперед:
I have several indicators whose number of values exceeds the display in the data window. Then a bar appears on the right side, with which I can also see the lower indicator values with the mouse. But, if I now go with the mouse to the chart, all indicator values disappear briefly in the data window and only the uppermost ones are shown again - not the lower ones, with which I am currently working. Now I have to use the mouse again to move the bar on the right side of the data window downwards, but this causes me to lose focus on the bar - so it's an endless, frustrating back and forth:
Если значения в окне данных перерисовываются, положение полосы прокрутки должно оставаться на прежнем месте.
If the values in the data window are redrawn, the position of the scrollbar should absolutely stay where it was.
У меня есть несколько индикаторов, количество значений которых превышает отображение в окне данных. Затем с правой стороны появляется полоса, с помощью которой я также могу видеть нижние значения индикатора с помощью мыши. Но, если я сейчас подхожу к графику мышкой, все значения индикаторов ненадолго исчезают в окне данных и снова отображаются только самые верхние, а не нижние, с которыми я сейчас работаю. Теперь мне снова нужно использовать мышь, чтобы переместить полосу в правой части окна данных вниз, но из-за этого я теряю фокус на панели - так что это бесконечное разочарование взад и вперед:
I have several indicators whose number of values exceeds the display in the data window. Then a bar appears on the right side, with which I can also see the lower indicator values with the mouse. But, if I now go with the mouse to the chart, all indicator values disappear briefly in the data window and only the uppermost ones are shown again - not the lower ones, with which I am currently working. Now I have to use the mouse again to move the bar on the right side of the data window downwards, but this causes me to lose focus on the bar - so it's an endless, frustrating back and forth:
Если значения в окне данных перерисовываются, положение полосы прокрутки должно оставаться на прежнем месте.
If the values in the data window are redrawn, the position of the scrollbar should absolutely stay where it was.
+++
Это так и задумано, что остальные методы класса в МетаЭдиторе не отображаются как раньше полным списком? Или это ошибка все же?
Список адаптивен - по мере набора размер сокращается и показываются все подходящие варианты
Список адаптивен - по мере набора размер сокращается и показываются все подходящие варианты
После точки не показывается весь список.
Добавил P.
Всегда выводится не более десяти строк.
Из-за интернациональности MQ и вклада со всего мира было бы неплохо и полезно, если бы у редактора была возможность переводить выбранные части текста на язык рабочего стола или терминала.
Насколько полезны пояснительные комментарии, которые невозможно прочитать и понять, как я и русский здесь:
Due to the internationality of MQ and the contribution from all over the world it would be nice and helpful if the editor would have the option to translate selected text parts into the desktop or terminal language.
How great can be the benefit of explanatory comments that cannot be read and understood, like me and Russian here:
Notepad++ has had such an translation app but it is not supported anymore and it isn't working on the 64-bit version - very sad :(
В Блокноте есть такое переводческое приложение, но оно больше не поддерживается и не работает на 64-битной версии - очень печально :(
Билд 2560. Этот баг на месте
Терминал не исполняет приказы, а всего лишь отображает то, что есть. Исполнением занимается ДЦ, брокер или биржа. У ДЦ (кухни) нужно читать регламент, по каким ценам происходит исполнение. Встречал в своей жизни разные условия. Чаще всего приказы исполняются, когда цена точно достигает их цены. А иногда прописывают условие пересечения ценой уровня приказа. Тогда равенство рыночной цены цене приказа не является условием для его исполнения.
Ну а в реальной жизни достижение ценой уровня приказа вовсе не означает того, что приказ должен быть исполнен. Ведь есть еще такое понятие как ликвидность: цена на приказ есть, а контрагента нет.
Список адаптивен - по мере набора размер сокращается и показываются все подходящие варианты
This looks nice with black on white but is horrible with white on black:
Это выглядит мило с черным на белом, но ужасно с белым на черном:
No edges the parameters disappear and it cannot be adjusted yet :(
Никаких краев, параметры исчезают, и их еще нельзя настроить :(
Вот такой вот волшебный тест получил только что на билде 2593:
Тиков с ценой 1.17*** в истории символа нет.PS: повторный тест прошел корректно