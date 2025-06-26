Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 4

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Обновление было штатными средствами. В стандртном режиме я никогда терминалы не запускаю, только portable

Те терминалы, которые зависли после старта без появления на планели задач ничего не грузили.

Грузили проц некоторые терминалы, которые запустились с экранов. Причину нагрузки судя по логам - какая-то прочисткак исторической базы данных тиков.

Как раз тот терминал, который грузил 20-25% после обновления, за это время судя по логам сделал более чем 1,3Млн удалений исторических баров.

Удаления баров

Как  я понимаю это работа нового функционала сжатия hcc файлов, который был недавно в билде 2485 создан после моих замечаний о "распухании" hcc файлом кастомарных символов в результате их наполнения через функцию CustomRatesUpdate. Примечательно то, что все это время функционал в целом-то работал Ок и проблемы с hcc катомарных символов  за это время не наблюдались. Но то что было сегодня после обновления - это какая-тостранная "атака" этого функионала на стандртные брокерские символы, в результате которой было уничтожена историческая база.

Соответсвтено тут скоуп проблем - с нагрузкой на проц более-менне все ясно, а зависания после обновления - совершенно отдельная проблема.

 

По проблеме зависания смогут сказать что она сохраняется и после принудительного заервшения зависших "процессов" и после перезагрузки - следующий запуск терминала приводит снова к зависанию.

Однако путем эскпетиментов мной было обнаружено что от зависания можно избавиться так - запустить от имени администратора, и затем закрыть терминал. Потом при обычном запуске (от имени  стандратного пользователя) терминал запускается в режиме уничтожения акканта. Ну и собственно далее все вручную нужно восстановить.

Удаление

 
Sergey Lebedev:

По роблеме зависания смогут сказать что она созхраняется и после принудительного заервшения зависших "прроцессов" и после перезагрузки - следующий запуск приводит снова к зависанию.

Однако путем эскпетиментов мной было обнаружено что от зависания можно избавиться так - запустить от имени администратора, и затем закрыть терминал. Потом при обычном запуске (от имени  стандратного пользователя) терминал запускается в режиме уничтожения акканта. Ну и собственно далее все вручную нужно восстановить.


Просто дождитесь штатного окончания первого запуска.

Можете через TaskManager -> Performance -> Resource Monitor посмотреть, с какими файлами в этот момент работает терминал.

Что у вас творится с кастомными символами? Количество, объем и тд.

 

Благодарю за пояснения. Возможно я и проявил нетерпение, но у таких процессов были явные признаки зависания  - и нулевая нагрузка на процессор, и длительное время нахождения в таком состоянии, и отсутствие записей в лог-файлах.

Кастомарных символов от 5 до 10 на терминал. Качество разное - есть символы, которые вычисляются по формуле, и есть такие которые формируются через CustomRateUpdate на ТФ Н1 (каждый час).

Сейчас повреждены они оказались только в 2х терминалах, в которых после запуска пошел процесс зачистки HistoryBase.

В терминалах которые после запуска зависали и были мной "разморожены" путем пересоздания аккаунта история по кастомарным символам Ок.

 
Renat Fatkhullin:

Редактор улучшаем постепенно.

В сегодняшнего релизе будет доступна компиляция C/C++ проектов. Теперь можно и большие и средние проекты C/C++ собирать прямо редакторе, экономя время. Включая мгновенную компиляцию одиночных *.cpp файлов, что удобно для быстрого создания DLL файлов.

В прошлых релизах редактора:

  • расширили возможности проектов
  • полностью переработали поисковые окна
  • добавили поиск по GitHub, MSDN, Stackoverflow с возможностью выкачки проектов
  • включили поддержку *.py, *.ipynb файлов, включая запуск
  • включили поддержку SQLite баз данных


Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:

  • новым отладчиком, на голову выше прошлого
  • новой схемой показа данных под отладчиком
  • новым точным и не тормозящим профайлером, который покажет более точно узкие места
  • новыми оптимизациями исполняемой среды


Что сделаем также:

  • полностью перепишем работу навигатора для избавления от тормозов на многотысячных каталогах
  • перепишем работу MQL5 Storage
  • заменим интеллисенс
  • улучшим работу с проектами - они основа для сложных решений
  • расширим настройки, включая хоткеи
  • фолдинг скорее всего
Сделано много. Много запланировано. Это хорошо. 
Но есть мелочи которые влияют на всё это и которые уже были реализованы.
 
Верните пожалуйста человеческую подсветку скобок и сделайте возможность отключать изменение размера шрифта с помощью мыши.
 
MNA116009pwd:
Сделано много. Много запланировано. Это хорошо. 
Но есть мелочи которые влияют на всё это и которые уже были реализованы.
 
Верните пожалуйста человеческую подсветку скобок и сделайте возможность отключать изменение размера шрифта с помощью мыши.

+1

Выведите это в настройки и пусть каждый включает то что хочет.

 

А мне, пожалуйста, фолдинг и вызов внешнего стилизатора clang-format.

Но важнее - в тестере фильтры с настройкой по каждому столбцу. Желательно, в заголовке второй строкой показывать этот фильтр:

Проход   Результат   Прибыль   Трейдов   PF      МО   Просадка   RF       Sharpe

               > 9.0                           > 50         > 2.0          < 20           > 5.0

 

Почему-то в тестере стали МА по High/Low отрисовываться.

Вот MACD Sample запустил. Билд 2560


 
Vasiliy Pushkaryov:

Почему-то в тестере стали МА по High/Low отрисовываться.

Вот MACD Sample запустил. Билд 2560


Это значит, что Вы запустили тестирование в режиме Каждый тик на основе реальных тиков. Сделано специально.
 
Vladimir Karputov:
Это значит, что Вы запустили тестирование в режиме Каждый тик на основе реальных тиков. Сделано специально.
А-а. Спасибо за разъяснения. Не заметил переключения в этот режим.
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