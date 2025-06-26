Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 4
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Обновление было штатными средствами. В стандртном режиме я никогда терминалы не запускаю, только portable
Те терминалы, которые зависли после старта без появления на планели задач ничего не грузили.
Грузили проц некоторые терминалы, которые запустились с экранов. Причину нагрузки судя по логам - какая-то прочисткак исторической базы данных тиков.
Как раз тот терминал, который грузил 20-25% после обновления, за это время судя по логам сделал более чем 1,3Млн удалений исторических баров.
Как я понимаю это работа нового функционала сжатия hcc файлов, который был недавно в билде 2485 создан после моих замечаний о "распухании" hcc файлом кастомарных символов в результате их наполнения через функцию CustomRatesUpdate. Примечательно то, что все это время функционал в целом-то работал Ок и проблемы с hcc катомарных символов за это время не наблюдались. Но то что было сегодня после обновления - это какая-тостранная "атака" этого функионала на стандртные брокерские символы, в результате которой было уничтожена историческая база.
Соответсвтено тут скоуп проблем - с нагрузкой на проц более-менне все ясно, а зависания после обновления - совершенно отдельная проблема.
По проблеме зависания смогут сказать что она сохраняется и после принудительного заервшения зависших "процессов" и после перезагрузки - следующий запуск терминала приводит снова к зависанию.
Однако путем эскпетиментов мной было обнаружено что от зависания можно избавиться так - запустить от имени администратора, и затем закрыть терминал. Потом при обычном запуске (от имени стандратного пользователя) терминал запускается в режиме уничтожения акканта. Ну и собственно далее все вручную нужно восстановить.
По роблеме зависания смогут сказать что она созхраняется и после принудительного заервшения зависших "прроцессов" и после перезагрузки - следующий запуск приводит снова к зависанию.
Однако путем эскпетиментов мной было обнаружено что от зависания можно избавиться так - запустить от имени администратора, и затем закрыть терминал. Потом при обычном запуске (от имени стандратного пользователя) терминал запускается в режиме уничтожения акканта. Ну и собственно далее все вручную нужно восстановить.
Просто дождитесь штатного окончания первого запуска.
Можете через TaskManager -> Performance -> Resource Monitor посмотреть, с какими файлами в этот момент работает терминал.
Что у вас творится с кастомными символами? Количество, объем и тд.
Благодарю за пояснения. Возможно я и проявил нетерпение, но у таких процессов были явные признаки зависания - и нулевая нагрузка на процессор, и длительное время нахождения в таком состоянии, и отсутствие записей в лог-файлах.
Кастомарных символов от 5 до 10 на терминал. Качество разное - есть символы, которые вычисляются по формуле, и есть такие которые формируются через CustomRateUpdate на ТФ Н1 (каждый час).
Сейчас повреждены они оказались только в 2х терминалах, в которых после запуска пошел процесс зачистки HistoryBase.
В терминалах которые после запуска зависали и были мной "разморожены" путем пересоздания аккаунта история по кастомарным символам Ок.
Редактор улучшаем постепенно.
В сегодняшнего релизе будет доступна компиляция C/C++ проектов. Теперь можно и большие и средние проекты C/C++ собирать прямо редакторе, экономя время. Включая мгновенную компиляцию одиночных *.cpp файлов, что удобно для быстрого создания DLL файлов.
В прошлых релизах редактора:
Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:
Что сделаем также:
+1
Выведите это в настройки и пусть каждый включает то что хочет.
А мне, пожалуйста, фолдинг и вызов внешнего стилизатора clang-format.
Но важнее - в тестере фильтры с настройкой по каждому столбцу. Желательно, в заголовке второй строкой показывать этот фильтр:
Проход Результат Прибыль Трейдов PF МО Просадка RF Sharpe
> 9.0 > 50 > 2.0 < 20 > 5.0
Почему-то в тестере стали МА по High/Low отрисовываться.
Вот MACD Sample запустил. Билд 2560
Почему-то в тестере стали МА по High/Low отрисовываться.
Вот MACD Sample запустил. Билд 2560
Это значит, что Вы запустили тестирование в режиме Каждый тик на основе реальных тиков. Сделано специально.