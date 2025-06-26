Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 39

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Пропадание кастомных символов при нештатном закрытии Терминала - известная вещь, которую, наверное, чинить будут когда-нибудь.

Не совсем понимаю, как другие с этим живут. Если не забываю, то после создания кастомных символов руками перезагружаю Терминал. Тогда при нештатном закрытии Терминала символы сохраняются.


ЗЫ У пропавших символов остаются hcc/tkc-файлы в базах Терминала и Тестера. Но, видимо, привязка к ним исчезает.

 
fxsaber:

Не совсем понимаю, как другие с этим живут. Если не забываю, то после создания кастомных символов руками перезагружаю Терминал. Тогда при нештатном закрытии Терминала символы сохраняются.


ЗЫ У пропавших символов остаются hcc/tkc-файлы в базах Терминала и Тестера. Но, видимо, привязка к ним исчезает.

Так и живут ;-): делают бэкапы сгенерированных файлов. Потом создают пустой символ по новой, закрывают терминал, подсовывают забэкпленные файлы, открывают терминал.

 
Stanislav Korotky:

Так и живут ;-): делают бэкапы сгенерированных файлов. Потом создают пустой символ по новой, закрывают терминал, подсовывают забэкпленные файлы, открывают терминал.

Мне опыта не хватает автоматизировать эти танцы с бубном. Все руками каждый раз.

  
//===================================================================
//| Expert initialization function
//+------------------------------------------------------------------
int OnInit()
{
        ChartSetInteger( 0, CHART_SHOW, false );
        return(INIT_SUCCEEDED);
}

//===================================================================
//| Expert deinitialization function
//+------------------------------------------------------------------
void OnDeinit(const int reason)
{
        ChartSetInteger( 0, CHART_SHOW, true );
}

//===================================================================
//| ChartEvent function
//+------------------------------------------------------------------
void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam)
{
        if( id == CHARTEVENT_CLICK )
        {
                Print( "Chart size X " + (string)ChartGetInteger( 0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ) + "; Y " + (string)ChartGetInteger( 0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ) );
                Print( "Click X " + (string)lparam + "; Y " + (string)(int)dparam );
                Print( "---" );
        }
}

Билд 2590

Прячем чарт, получаем полные размеры окна. По F8 что-либо меняем (или же не менять, просто нажать ОК), начинаем получать размеры как бы показали чарт, то есть минус шкалу цены и времени

Файлы:
Test.mq5  2 kb
 

Где остальные показатели ENUM_STATISCTICS?


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Статистика тестирования
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Максимальная просадка баланса в процентах. В процессе торговли баланс может испытать множество просадок, для каждой фиксируется относительное значение просадки в процентах. Возвращается наибольшее значение Максимальная просадка...
 

Задание интервала просмотра логов.

При отмеченной настройке будет выводить логи до 22:01. Правильно до 22:00, как указано.

 
fxsaber:

Задание интервала просмотра логов.

При отмеченной настройке будет выводить логи до 22:01. Правильно до 22:00, как указано.

Осталось найти хотя бы одну (!) программу, где применялся бы этот "правильный" подход для выбора интервала

Интервал с 03.09.20 до 03.09.20 означает с 03.09.20 00:00:00 до 03.09.20 23:59:59 (а не нулевой) например в банковском приложении Сбербанка при запросе истории операций 

соответственно с 2020.09.03 21:55 до 2020.09.03 22:00 означает 2020.09.03 21:55:00 до 2020.09.03 22:00:59

 
A100:

Осталось найти хотя бы одну (!) программу, где применялся бы этот "правильный" подход для выбора интервала

MT5 - CTRL+U -> история тиков.

 
fxsaber:

MT5 - CTRL+U -> история тиков.

А разницу не улавливаете? Тут Вы секунды можете задать явно 00

или тут тик 2020.09.03 22:00:00.100 уже не попадает в выборку?

 

Билд 2560. Этот баг на месте

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor

traveller00, 2020.05.27 15:22

Огромная просьба исправить эту крайне неприятную ошибку.

При торговле лимитниками лимитник не исполняется на текущем тике, а по неизвестным причинам ждёт тика следующего. Цене он полностью удовлетворяет, по стакану тоже, красится жёлтым, но если новых тиков нет на каком-нибудь малоликвидном символе, может висеть так минутами. А дальше как повезёт. Качнётся цена в удачную сторону-исполнится. Качнётся в неудачную-останется висеть. При обычной торговле одним инструментом это неприятно, но в принципе терпимо. При торговле синтетиками это очень сильно обрушает всю стратегию, порой делая её невозможной в принципе.

Эта же ошибка описана в топике https://www.mql5.com/ru/forum/341117 ниже видео с её воспроизведением

Баг крайне неприятный, многие торговли синтетиками рушатся из-за этого. Это ошибка или я что-то не понимаю? Если ошибка, большая просьба по возможности побыстрее исправить. Спасибо.
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