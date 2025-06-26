Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 39
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Пропадание кастомных символов при нештатном закрытии Терминала - известная вещь, которую, наверное, чинить будут когда-нибудь.
Не совсем понимаю, как другие с этим живут. Если не забываю, то после создания кастомных символов руками перезагружаю Терминал. Тогда при нештатном закрытии Терминала символы сохраняются.
ЗЫ У пропавших символов остаются hcc/tkc-файлы в базах Терминала и Тестера. Но, видимо, привязка к ним исчезает.
Не совсем понимаю, как другие с этим живут. Если не забываю, то после создания кастомных символов руками перезагружаю Терминал. Тогда при нештатном закрытии Терминала символы сохраняются.
ЗЫ У пропавших символов остаются hcc/tkc-файлы в базах Терминала и Тестера. Но, видимо, привязка к ним исчезает.
Так и живут ;-): делают бэкапы сгенерированных файлов. Потом создают пустой символ по новой, закрывают терминал, подсовывают забэкпленные файлы, открывают терминал.
Так и живут ;-): делают бэкапы сгенерированных файлов. Потом создают пустой символ по новой, закрывают терминал, подсовывают забэкпленные файлы, открывают терминал.
Мне опыта не хватает автоматизировать эти танцы с бубном. Все руками каждый раз.
Билд 2590
Прячем чарт, получаем полные размеры окна. По F8 что-либо меняем (или же не менять, просто нажать ОК), начинаем получать размеры как бы показали чарт, то есть минус шкалу цены и времени
Где остальные показатели ENUM_STATISCTICS?
Задание интервала просмотра логов.
При отмеченной настройке будет выводить логи до 22:01. Правильно до 22:00, как указано.
Задание интервала просмотра логов.
При отмеченной настройке будет выводить логи до 22:01. Правильно до 22:00, как указано.
Осталось найти хотя бы одну (!) программу, где применялся бы этот "правильный" подход для выбора интервала
Интервал с 03.09.20 до 03.09.20 означает с 03.09.20 00:00:00 до 03.09.20 23:59:59 (а не нулевой) например в банковском приложении Сбербанка при запросе истории операций
соответственно с 2020.09.03 21:55 до 2020.09.03 22:00 означает 2020.09.03 21:55:00 до 2020.09.03 22:00:59
Осталось найти хотя бы одну (!) программу, где применялся бы этот "правильный" подход для выбора интервала
MT5 - CTRL+U -> история тиков.
MT5 - CTRL+U -> история тиков.
А разницу не улавливаете? Тут Вы секунды можете задать явно 00
или тут тик 2020.09.03 22:00:00.100 уже не попадает в выборку?
Билд 2560. Этот баг на месте
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2450: Сервис "Подписки", улучшения в интерфейсе и удобные функции в MetaEditor
traveller00, 2020.05.27 15:22
Огромная просьба исправить эту крайне неприятную ошибку.
При торговле лимитниками лимитник не исполняется на текущем тике, а по неизвестным причинам ждёт тика следующего. Цене он полностью удовлетворяет, по стакану тоже, красится жёлтым, но если новых тиков нет на каком-нибудь малоликвидном символе, может висеть так минутами. А дальше как повезёт. Качнётся цена в удачную сторону-исполнится. Качнётся в неудачную-останется висеть. При обычной торговле одним инструментом это неприятно, но в принципе терпимо. При торговле синтетиками это очень сильно обрушает всю стратегию, порой делая её невозможной в принципе.
Эта же ошибка описана в топике https://www.mql5.com/ru/forum/341117 ниже видео с её воспроизведением