Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 13
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b2564.
В этих полях высвечиваются (для скрина стер) реальные данные какого-то человека. При этом текущий счет, на который залогинен, - MQ-Beta.
Теперь не открыть демо-счет без идентификации?
Зачем этот сбор личной информации?
Добрый день ! Подскажите почему у меня в профиле в настройках нету СЕРВИСДЕСКА ? Хотел написать разработчикам в поддержку по мт5 у меня такая проблема терминал МТ5 не обновляетса , обновления новой версии загружаютса вылазиет окно перезагрузить , нажимаеш перезагружаеш терминал и версия программы остаетса та же самая тоесть билд терминала что делать не знаю помагите подскажите кто знает ?
Теперь не открыть демо-счет без идентификации?
Зачем этот сбор личной информации?
В этих полях могут быть только ваши данные, сохраненные на компьютере.
Брокерам надоело открывать анонимные акаунты, поэтому можно включать подтверждения емайлов и телефонов прямо при открытии любых счетов.
Как можно и вообще полностью реальный счет открыть через терминал, заполнив анкеты и закачав документы.
На своих бета-серверах мы тестируем весь функционал.
В этих полях могут быть только ваши данные, сохраненные на компьютере.
К сожалению, в этих полях реальные данные другого человека, которого не знаю.
ЗЫ Оказалось, что в моем Терминале данные с другого MT5-терминала, который залогинен к чужому счету.
Выходит, что я могу на своем терминале просматривать данные другого человека, если он залогинился на другом терминале на той же машине.
ЗЗЫ Все пашет в portable-режиме.
К сожалению, в этих полях реальные данные другого человека, которого не знаю.
ЗЫ Оказалось, что в моем Терминале данные с другого MT5-терминала, который залогинен к чужому счету.
Выходит, что я могу на своем терминале просматривать данные другого человека, если он залогинился на другом терминале на той же машине.
ЗЗЫ Все пашет в portable-режиме.
Компьютер считается персональным устройством. Тем более, под вашим личным Windows аккаунтом.
Поэтому если в вашей учетной сессии/логине Windows были коннекты к чужим счетам, то регистрационные данные этого счета могут (не обязательно) попасть в реестр вашей личной учетной записи, используемой для заполнения формы открытия счета.
Компьютер считается персональным устройством. Тем более, под вашим личным Windows аккаунтом.
Поэтому если в вашей учетной сессии/логине Windows были коннекты к чужим счетам, то регистрационные данные этого счета могут (не обязательно) попасть в реестр вашей личной учетной записи, используемой для заполнения формы открытия счета.
Человек с флешки запускает свой Терминал, чтобы что-то показать. Считаете, что этого достаточно, чтобы я имел доступ к его телефону и электронной почте?
Выходит, что стоит мне с флешки на чьей-то машине запустить свой Терминал для, например, быстрого контроля, то я делюсь своими личными данными?
ЗЫ Более щекотлива ситуация, что если человек мне показывает не свой счет, а своего инвестора. Т.е. свой ДУ-счет. Тогда я вижу контактные данные его инвестора. Что с ними делать - только фантазии.
Человек с флешки запускает свой Терминал, чтобы что-то показать. Считаете, что этого достаточно, чтобы я имел доступ к его телефону и электронной почте?
Выходит, что стоит мне с флешки на чьей-то машине запустить свой Терминал для, например, быстрого контроля, то я делюсь своими личными данными?
ЗЫ Более щекотлива ситуация, что если человек мне показывает не свой счет, а своего инвестора. Т.е. свой ДУ-счет. Тогда я вижу контактные данные его инвестора. Что с ними делать - только фантазии.
Конечно это не приятно, но всё-же у вас ни телефона нет, но пароля от почты. Так-что это пока не катастрофа. Надеюсь что это исправят и найдут откуда взять данные именно владельца компа.
Человек с флешки запускает свой Терминал, чтобы что-то показать. Считаете, что этого достаточно, чтобы я имел доступ к его телефону и электронной почте?
Выходит, что стоит мне с флешки на чьей-то машине запустить свой Терминал для, например, быстрого контроля, то я делюсь своими личными данными?
ЗЫ Более щекотлива ситуация, что если человек мне показывает не свой счет, а своего инвестора. Т.е. свой ДУ-счет. Тогда я вижу контактные данные его инвестора. Что с ними делать - только фантазии.
Имя этого человека тоже из памяти стерите.
Мало ли что. Общаетесь непонятно с кем.