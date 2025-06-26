Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 35

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fxsaber:

b5276. Поиск по файлам игнорирует mq4-файлы, несмотря на явное задание их по-умолчанию.

Будет исправлено в следующем обновлении. Для поиска до выхода билда можете удалить пробел перед *.mq4.

 

тестер в билде 2577 работает не пойми как - вчера все работало, запустил сегодня одиночный проход:

2020.08.20 09:35:44.480 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000

2020.08.20 09:35:44.481 Core 1 connected

2020.08.20 09:35:44.505 Core 1 authorized (agent build 2577)

2020.08.20 09:35:44.506 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\IgorM\Algorithmic_2\Algorithmic.ex5 from 2019.05.04 00:00 to 2020.05.04 00:00

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 common synchronization completed

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 test Experts\IgorM\Algorithmic_2\Algorithmic.ex5 on EURUSD,M1 thread finished

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 prepare for shutdown

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 login (build 2577)

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 account info found with currency USD

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 initial deposit 500.00 USD, leverage 1:500

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 successfully initialized

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 163 bytes of total initialization data received

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 Intel Core i3  M 380 @ 2.53GHz, 2804 MB

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 EURUSD: there is no history. Please make sure that EURUSD history is available on the trade server

2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 cannot get history EURUSD,M1

2020.08.20 09:35:44.519 Core 1 connection closed

открывал график EURUSD в терминале - история никуда не исчезла, котировки идут, а тестер историю не видит


перегрузил терминал, пока вроде работает

 

почему в оптимизаторе в контекстном меню клик по графику оптимизации находятся имена инпут-переменных


кликаю по нижнему пункту (стрелка на рисунке) - появляется/исчезает сетка на графике..... подозреваю, что это пункт меня показать сетку?


UPD: график оптимизации опять фиг закроешь крестиком в углу, пару раз останавливал оптимизацию, теперь три графика которые хрен закроешь.... увлекательно

 

Надеюсь, вы не против, чтобы я побеспокоил вас еще одним предложением для терминала:

I hope you don't mind me bothering you with another suggestion for the terminal:

  1. In the red box the profit (Gewinn: -823.74) could be written in blue in case this number is positive or red in case it is negative like right now.
  2. There is currently an optimization running. What I miss - the blue box is empty - is the current best value (with the epoch and the pass number?) as it is logged in the tester's journal. Why not in the color it has in the result table.
  1. В красном поле прибыль (Gewinn: -823.74) может быть записана синим цветом, если это число положительное, или красным, если оно отрицательное, как сейчас.
  2. В настоящее время идет оптимизация. То, что я пропустил - синяя коробка пуста - это текущее лучшее значение (с эпохой и номером прохода?), так как оно записано в журнал тестера. Почему не в цвете, который есть в таблице результатов.
 

Терминал обновился на 2580, забэкапил новые экзешники.

Через несколько часов откатился на 2560 для проверки одного бага — подложил 3 экзешника, запустил терминал, прогнал тест.

Подключился к MQ-Demo, опять зашло обновление 2580. Но terminal64.exe загрузился другой (сравниваю тотал командером)!

У обоих цифровая подпись MQ от 21.08 16:58:27. Размер отличается на 64 байта.


Что это может быть?

 
В режиме тестера "Только цены открытия" в визуальном тестировании каждый шаг прорисовывается на ценах закрытия. Из-за этого я не вижу  показания индикатора в момент открытия бара.
 

В тестере навожу курсор на линию и получаю подсказку:

отвожу курсор и снова навожу и получаю другую подсказку:

и так далее и со всеми объектами - цена постоянно показывается каждый раз разная

(скорее всего показывается не цена объекта а цена курсора)

---------------------

P.S. на скринах курсор не прорисовался почему-то...

 
transcendreamer:

В тестере навожу курсор на линию и получаю подсказку:

отвожу курсор и снова навожу и получаю другую подсказку:

и так далее и со всеми объектами - цена постоянно показывается каждый раз разная

(скорее всего показывается не цена объекта а цена курсора)

---------------------

P.S. на скринах курсор не прорисовался почему-то...

Всегда так было, и не только в тестере.

 
Stanislav Korotky:

Всегда так было, и не только в тестере.

только сейчас заметил значит...

  
double OnTester() { return(8.38); }

Кривое отображение в отчете.

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