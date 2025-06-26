Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 35
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b5276. Поиск по файлам игнорирует mq4-файлы, несмотря на явное задание их по-умолчанию.
Будет исправлено в следующем обновлении. Для поиска до выхода билда можете удалить пробел перед *.mq4.
тестер в билде 2577 работает не пойми как - вчера все работало, запустил сегодня одиночный проход:
2020.08.20 09:35:44.480 Core 1 connecting to 127.0.0.1:3000
2020.08.20 09:35:44.481 Core 1 connected
2020.08.20 09:35:44.505 Core 1 authorized (agent build 2577)
2020.08.20 09:35:44.506 Tester EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\IgorM\Algorithmic_2\Algorithmic.ex5 from 2019.05.04 00:00 to 2020.05.04 00:00
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 common synchronization completed
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 test Experts\IgorM\Algorithmic_2\Algorithmic.ex5 on EURUSD,M1 thread finished
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 prepare for shutdown
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 login (build 2577)
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 account info found with currency USD
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 initial deposit 500.00 USD, leverage 1:500
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 successfully initialized
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 163 bytes of total initialization data received
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz, 2804 MB
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 EURUSD: symbol to be synchronized
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 EURUSD: symbol synchronized already, 18 bytes received
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 EURUSD: there is no history. Please make sure that EURUSD history is available on the trade server
2020.08.20 09:35:44.511 Core 1 cannot get history EURUSD,M1
2020.08.20 09:35:44.519 Core 1 connection closed
открывал график EURUSD в терминале - история никуда не исчезла, котировки идут, а тестер историю не видит
перегрузил терминал, пока вроде работает
почему в оптимизаторе в контекстном меню клик по графику оптимизации находятся имена инпут-переменных
кликаю по нижнему пункту (стрелка на рисунке) - появляется/исчезает сетка на графике..... подозреваю, что это пункт меня показать сетку?
UPD: график оптимизации опять фиг закроешь крестиком в углу, пару раз останавливал оптимизацию, теперь три графика которые хрен закроешь.... увлекательно
Надеюсь, вы не против, чтобы я побеспокоил вас еще одним предложением для терминала:
I hope you don't mind me bothering you with another suggestion for the terminal:
Терминал обновился на 2580, забэкапил новые экзешники.
Через несколько часов откатился на 2560 для проверки одного бага — подложил 3 экзешника, запустил терминал, прогнал тест.
Подключился к MQ-Demo, опять зашло обновление 2580. Но terminal64.exe загрузился другой (сравниваю тотал командером)!
У обоих цифровая подпись MQ от 21.08 16:58:27. Размер отличается на 64 байта.
Что это может быть?
В тестере навожу курсор на линию и получаю подсказку:
отвожу курсор и снова навожу и получаю другую подсказку:
и так далее и со всеми объектами - цена постоянно показывается каждый раз разная
(скорее всего показывается не цена объекта а цена курсора)
---------------------
P.S. на скринах курсор не прорисовался почему-то...
В тестере навожу курсор на линию и получаю подсказку:
отвожу курсор и снова навожу и получаю другую подсказку:
и так далее и со всеми объектами - цена постоянно показывается каждый раз разная
(скорее всего показывается не цена объекта а цена курсора)
---------------------
P.S. на скринах курсор не прорисовался почему-то...
Всегда так было, и не только в тестере.
Всегда так было, и не только в тестере.
только сейчас заметил значит...
Кривое отображение в отчете.