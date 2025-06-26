Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 2

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Vitaly Muzichenko:

Вообще, очень странно видеть редактор кода без фолдинга.

Прикол в том, что ME написан на С++ и всецело зависит от настроек Windows. Поэтому и существуют такие проблемы с тёмной темой. Все эти привычные опытным программистам вкусности сложно реализовывать в такой среде. Сложно, но можно и нужно. Ведь в Notepad++ (написано на С++) реализовано же много нужных фишек.

А тот же Visual Code написан на языках JavaScript, TypeScript, Node.js и построен с использованием веб-технологий и наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js.
Но код то VC открытый. Бери - не хочу.  https://github.com/microsoft/vscode
Да и большинство современных IDE тоже написаны в основном на Java и Kotlin, на которых все это хозяйство реализуется играючи. 
Так например, пожалуй, самая продвинутая IDE - IntelliJ IDEA (Android Studio, между прочим, это та же  IntelliJ IDEA) тоже написана на Java и Kotlin.
Кстати, недавно узнал, что IntelliJ IDEA и язык Kotlin - это разработка Питерской команды разработчиков.

Но, увы, MQ не будут с этим всем заморачиваться...

Хотя было бы здорово, чтобы у лучшей в мире платформы для алготрейдинга был такой же редактор кода.
 
Nikolai Semko:

Прикол в том, что ME написан на С++ и всецело зависит от настроек Windows. Поэтому и существуют такие проблемы с тёмной темой. Все эти привычные опытным программистам вкусности сложно реализовывать в такой среде. Сложно, но можно и нужно. Ведь в Notepad++ (написано на С++) реализовано же много нужных фишек.

А тот же Visual Code написан на языках JavaScript, TypeScript, Node.js и построен с использованием веб-технологий и наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js.
Но код то VC открытый. Бери - не хочу.  https://github.com/microsoft/vscode
Да и большинство современных IDE тоже написаны в основном на Java и Kotlin, на которых все это хозяйство реализуется играючи. 
Так например, пожалуй, самая продвинутая IDE - IntelliJ IDEA (Android Studio, между прочим, это та же  IntelliJ IDEA) тоже написана на Java и Kotlin.
Кстати, недавно узнал, что IntelliJ IDEA и язык Kotlin - это разработка Питерской команды разработчиков.

Но, увы, MQ не будут с этим всем заморачиваться...

Хотя было бы здорово, чтобы у лучшей в мире платформы для алготрейдинга был такой же редактор кода.

не надо из ME делать лучший IDE!!!! а то понабегут программисты, начнут его во всем мире юзать, местные фрилансеры совсем без корма насущного останутся.

это ирония, если что.))

 

Редактор улучшаем постепенно.

В сегодняшнего релизе будет доступна компиляция C/C++ проектов. Теперь можно и большие и средние проекты C/C++ собирать прямо редакторе, экономя время. Включая мгновенную компиляцию одиночных *.cpp файлов, что удобно для быстрого создания DLL файлов.

В прошлых релизах редактора:

  • расширили возможности проектов
  • полностью переработали поисковые окна
  • добавили поиск по GitHub, MSDN, Stackoverflow с возможностью выкачки проектов
  • включили поддержку *.py, *.ipynb файлов, включая запуск
  • включили поддержку SQLite баз данных


Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:

  • новым отладчиком, на голову выше прошлого
  • новой схемой показа данных под отладчиком
  • новым точным и не тормозящим профайлером, который покажет более точно узкие места
  • новыми оптимизациями исполняемой среды


Что сделаем также:

  • полностью перепишем работу навигатора для избавления от тормозов на многотысячных каталогах
  • перепишем работу MQL5 Storage
  • заменим интеллисенс
  • улучшим работу с проектами - они основа для сложных решений
  • расширим настройки, включая хоткеи
  • фолдинг скорее всего
 
Renat Fatkhullin:

Редактор улучшаем постепенно.

...

  • фолдинг скорее всего

Ренат, верните пожалуйста подсветку скобок, реально стало тяжело отыскивать "открывающую/закрывающую".

 

Добавьте пожалуйста информативность в этот режим, а именно, кол-во ошибок или сигнализацию цветом, при компиляции. Хоткеи + Esc далеко не все используют


 
Nikolai Semko:

Да что там скобки. 
Давно бы уже сделали нормальный современный редактор.

Был бы у меня доступ к C++ коду, за неделю бы сделал две такие фишки:

Это всё есть в бесплатном опенсорсовом Scintilla, бери - не хочу. Почему-то не хотят.

PS для него даже враппер есть под MFC, гуглится по naughter.com scintilla
 
Renat Fatkhullin:

Редактор улучшаем постепенно.

Это все прекрасно, но когда добавят нормальную темную тему? За 8 лет работы глаза дико устали. Хотя бы возможность изменить общий фон (навигатор, меню) на темный, а не только поле редактора. Спасибо
 
"Прикольно", если лет через 5 -10 редакторы кода вообще никому не будут нужны. :/
Но, МЕ будет у нас в сердце навсегда. Без шуток.
 
Renat Fatkhullin:


Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:

  • новым отладчиком, на голову выше прошлого
  • новой схемой показа данных под отладчиком
  • новым точным и не тормозящим профайлером, который покажет более точно узкие места
+++
 
просьба - исправьте в следующем релизе Тестер - так чтобы он НЕ заглядывал в будущее и НЕ показывал котировки из него...
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