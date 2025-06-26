Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 2
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Вообще, очень странно видеть редактор кода без фолдинга.
Прикол в том, что ME написан на С++ и всецело зависит от настроек Windows. Поэтому и существуют такие проблемы с тёмной темой. Все эти привычные опытным программистам вкусности сложно реализовывать в такой среде. Сложно, но можно и нужно. Ведь в Notepad++ (написано на С++) реализовано же много нужных фишек.
А тот же Visual Code написан на языках JavaScript, TypeScript, Node.js и построен с использованием веб-технологий и наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js.
Но код то VC открытый. Бери - не хочу. https://github.com/microsoft/vscode.
Да и большинство современных IDE тоже написаны в основном на Java и Kotlin, на которых все это хозяйство реализуется играючи.
Так например, пожалуй, самая продвинутая IDE - IntelliJ IDEA (Android Studio, между прочим, это та же IntelliJ IDEA) тоже написана на Java и Kotlin.
Кстати, недавно узнал, что IntelliJ IDEA и язык Kotlin - это разработка Питерской команды разработчиков.
Но, увы, MQ не будут с этим всем заморачиваться...Хотя было бы здорово, чтобы у лучшей в мире платформы для алготрейдинга был такой же редактор кода.
Прикол в том, что ME написан на С++ и всецело зависит от настроек Windows. Поэтому и существуют такие проблемы с тёмной темой. Все эти привычные опытным программистам вкусности сложно реализовывать в такой среде. Сложно, но можно и нужно. Ведь в Notepad++ (написано на С++) реализовано же много нужных фишек.
А тот же Visual Code написан на языках JavaScript, TypeScript, Node.js и построен с использованием веб-технологий и наработок проекта Atom и платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js.
Но код то VC открытый. Бери - не хочу. https://github.com/microsoft/vscode.
Да и большинство современных IDE тоже написаны в основном на Java и Kotlin, на которых все это хозяйство реализуется играючи.
Так например, пожалуй, самая продвинутая IDE - IntelliJ IDEA (Android Studio, между прочим, это та же IntelliJ IDEA) тоже написана на Java и Kotlin.
Кстати, недавно узнал, что IntelliJ IDEA и язык Kotlin - это разработка Питерской команды разработчиков.
Но, увы, MQ не будут с этим всем заморачиваться...Хотя было бы здорово, чтобы у лучшей в мире платформы для алготрейдинга был такой же редактор кода.
не надо из ME делать лучший IDE!!!! а то понабегут программисты, начнут его во всем мире юзать, местные фрилансеры совсем без корма насущного останутся.
это ирония, если что.))
Редактор улучшаем постепенно.
В сегодняшнего релизе будет доступна компиляция C/C++ проектов. Теперь можно и большие и средние проекты C/C++ собирать прямо редакторе, экономя время. Включая мгновенную компиляцию одиночных *.cpp файлов, что удобно для быстрого создания DLL файлов.
В прошлых релизах редактора:
Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:
Что сделаем также:
Редактор улучшаем постепенно.
...
Ренат, верните пожалуйста подсветку скобок, реально стало тяжело отыскивать "открывающую/закрывающую".
Добавьте пожалуйста информативность в этот режим, а именно, кол-во ошибок или сигнализацию цветом, при компиляции. Хоткеи + Esc далеко не все используют
Да что там скобки.
Давно бы уже сделали нормальный современный редактор.
Был бы у меня доступ к C++ коду, за неделю бы сделал две такие фишки:
Это всё есть в бесплатном опенсорсовом Scintilla, бери - не хочу. Почему-то не хотят.PS для него даже враппер есть под MFC, гуглится по naughter.com scintilla
Редактор улучшаем постепенно.
Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе: