Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 32
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As far as I can tell from the screenshot, the new criterion does not contradict common sense - the high points on the graphs are colored green
Насколько я могу судить по скриншоту, новый критерий не противоречит здравому смыслу и вашему пользовательскому критерию — высокие точки на графикe окрашены в зеленый цвет
Here is an excerpt of the image: Вот выдержка из изображения:
There are green and orange spots below zero and red spots far above zero.
Есть зеленые и оранжевые пятна ниже нуля и красные пятна намного выше нуля.
Beside that look at the colores of Custom in the table: Кроме того, посмотрите на цвета Custom в таблице:
Why are they red (bad) while the ones above and below are worse but green?
Почему они красные (плохие), в то время как те, что выше и ниже, хуже, но зеленые?
Why are they red (bad) while the ones above and below are worse but green?
Почему они красные (плохие), в то время как те, что выше и ниже, хуже, но зеленые?
Потому что слишком мало сделок в проходе
Можно в визуальный тестер стратегий добавить колонку с Magic Number советника? Например в одном советнике может быть несколько стратегий и каждая стратегия со своим Magic.
Сейчас такой колонки нет:
В терминале для разработки я добавил в свой индикатор еще одну линию (было 4, а стало 5).
После копирования индикатора .ex5 в папку боевого терминала 5-ая линия не появилась. Терминал упорно показывает только 4 линии. 5-ая линия может появиться только если удалить индикатор с графика и снова его добавить, но это муторно, потому что графиков много. Применение шаблона тоже выдает 4 линии.
Похоже это баг с жесткими параметрами по шаблону...
После оптимизации я могу сохранить результаты только в виде xml- или opt-файла или могу (должен) запустить один тест.
Я хотел бы иметь возможность сохранить эту настройку параметров в виде файла настроек в контекстном меню одного запуска, чтобы я мог быстро сохранить несколько интересных настроек параметров оптимизации: лучший пользователь, лучшая прибыль, лучший DD, лучший коэффициент восстановления, ...
Теперь мне нужно каждый раз запускать один тест, заканчивать его, а затем сохранять заданный файл.
After an optimization I can only save the results in total, as xml- or opt-file or I can (must) start a single test.
I would like to have the possibility to save this parameter setup as set-file in the context menu of a single run, so that I can quickly save several interesting parameter setups of an optimization: best custom, best Profit, best DD, best recov. factor, ...
Now I have to start a single test each time, finish it and then I can save the set file.
No option: Save Set-File / Без вариантов: Сохранить файл установки (b 2572)
есть вариант избежать такого сообщения при обновлениях? появилось примерно пол года назад, не понятно в антивирусе поменялось что-то или в обновлениях
используются /portable терминалы и в фаерволе стоит отметка не блокировать при изменениях запускаемых файлов, но вот конкретно это окно ссылается на системную папку обновления а не portable и там ничего не получается в игнор фаервола поместить, пока не нажмешь разрешить, терминал не видит сеть
есть вариант избежать такого сообщения при обновлениях? появилось примерно пол года назад, не понятно в антивирусе поменялось что-то или в обновлениях
используются /portable терминалы и в фаерволе стоит отметка не блокировать при изменениях запускаемых файлов, но вот конкретно это окно ссылается на системную папку обновления а не portable и там ничего не получается в игнор фаервола поместить, пока не нажмешь разрешить, терминал не видит сеть
антивирусом этим я пользуюсь всю свою жизнь, и год назад не было такого, было сообщение только на запускаемом файле, но стоило один раз поставить отметку - не обращать внимание на изменение файла и все отлично работало,
а примерно пол года назад внедрили видимо хитрую схему обновления терминала и это сообщение постоянно достает, если комп рестартанул по какой-то причине, например обновление windows 10 или свет рубанули и т.д., а до этого терминал запустил обновление, то при автозапуске фаервол не пропустит терминал, ни о какой автоматизации работы и речи быть не может, только снести антивирус или брендмаузер егонашел решение, когда выскакивает сообщение drweb, то щелкаем там на "путь" и открывается полный путь в две строки (оказывается...), НЕ закрывая окно, идем туда и видим что папки liveupdate там и нет, создаем ее сами и кидаем туда terminal64.exe, дальше в антивирусе добавляем этот файл и снимаем проверку на изменение файла, после этого можно удалять папку liveupdate, проверил, работает, но если обновление в следующий раз сменит путь, то это схема не сработает.
антивирусом этим я пользуюсь всю свою жизнь, и год назад не было такого, было сообщение только на запускаемом файле, но стоило один раз поставить отметку - не обращать внимание на изменение файла и все отлично работало,
а примерно пол года назад внедрили видимо хитрую схему обновления терминала и это сообщение постоянно достает, если комп рестартанул по какой-то причине, например обновление windows 10 или свет рубанули и т.д., а до этого терминал запустил обновление, то при автозапуске фаервол не пропустит терминал, ни о какой автоматизации работы и речи быть не может, только снести антивирус или брендмаузер егонашел решение, когда выскакивает сообщение drweb, то щелкаем там на "путь" и открывается полный путь в две строки (оказывается...), НЕ закрывая окно, идем туда и видим что папки liveupdate там и нет, создаем ее сами и кидаем туда terminal64.exe, дальше в антивирусе добавляем этот файл и снимаем проверку на изменение файла, после этого можно удалять папку liveupdate, проверил, работает, но если обновление в следующий раз сменит путь, то это схема не сработает.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2485: улучшения в iCustom и общая оптимизация в MQL5
Vladimir Karputov, 2020.06.06 05:35
2485.
Похоже на циклическое удаление какого-то бара из истории (длится уже пять минут - по кругу)
Появляется после прикрепления этого индикатора: Trend Lines Last Two Days - индикатор без индикаторных буферов, обращается к старшему таймфрейму D1 и рисует две трендовые линии.