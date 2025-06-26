Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 5

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Такой прикол видали ? Билд 2560

Это не под окна.  Это глюк при применении шаблона с помощью 

bool  ChartApplyTemplate(
   long          chart_id,     // идентификатор графика
   const string  filename      // имя файла с шаблоном
   );
 
Vladimir Karputov:
Это значит, что Вы запустили тестирование в режиме Каждый тик на основе реальных тиков. Сделано специально.

А зачем это вообще нужно? как бы от этих линий избавиться?

 
Vladimir Pastushak:

Такой прикол видали ? Билд 2560

Это не под окна.  Это глюк при применении шаблона с помощью 

bool  ChartApplyTemplate(
   long          chart_id,     // идентификатор графика
   const string  filename      // имя файла с шаблоном
   );

Если можно настраивать каждый график, то это даже было бы полезно.

 

b2560. Не знаю, как получилось, но открыт чарт (работает полноценно) кастомного символа, когда его нет в Обзоре рынка.

В итоге запуск такого скрипта на нем

void OnStart() {}

вызывает пятиминутное выполнение.

2020.07.26 20:07:29.728 Scripts script Test6 (EURUSD_Custom,H1) loaded successfully
2020.07.26 20:12:37.684 Scripts initializing of Test6 (EURUSD_Custom,H1) failed with code 0
2020.07.26 20:12:37.684 Scripts script Test6 (EURUSD_Custom,H1) removed
 
transcendreamer:

А зачем это вообще нужно? ***

Читать справку: 

Реальные и сгенерированные тики

Реальные и сгенерированные тики - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Реальные и сгенерированные тики - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Для тестирования и оптимизации советников необходимы тики, так как именно по ним работает советник. Тестирование может осуществляться на реальных тиках, предоставляемых брокером, или же на тиках, сгенерированных тестером стратегий на основе минутных данных. Реальные тики # Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально...
 
Vladimir Karputov:

Читать справку: 

Реальные и сгенерированные тики

Ух, справка, здорово...

А линии high-low зачем?

 

Renat Fatkhullin:

...

Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:

  • новым отладчиком, на голову выше прошлого
  • новой схемой показа данных под отладчиком
  • новым точным и не тормозящим профайлером, который покажет более точно узкие места
  • новыми оптимизациями исполняемой среды

...

В настоящее время у отладчика, похоже, есть свои проблемы, с немецкого форума: https://www.mql5.com/de/forum/346642#comment_17512284

 

Build 2530: im Debugger werden die Werte der Variablen nicht mehr aktualisiert
Build 2530: im Debugger werden die Werte der Variablen nicht mehr aktualisiert
  • 2020.07.14
  • www.mql5.com
Ergebnis siehe Screenshot. Getestet auf zwei verschiedenen Rechnern (Linux Mint, Wine). VG...
 
Vitaly Muzichenko:

Ренат, верните пожалуйста подсветку скобок, реально стало тяжело отыскивать "открывающую/закрывающую".

Я могу жить хорошо с текущим решением:


Если кому-то нужна моя цветовая схема, вот цветовая часть из metaeditor.ini:

[Colors]
Color0=0
Color1=13948116
Color2=16777215
Color3=4194432
Color4=8388608
Color5=16776960
Color6=11842740
Color7=65280
Color8=8388352
Color9=13749760
Color10=2396927
Color11=16740351
Color12=16754431
Color13=16739071
Color14=327666
Color15=16711935
 

to Renat Fatkhullin:

Прошу решить ошибку наблюдаемую во всех новых версиях


2020.07.26 10:54:28.285 PKFDC0:30019 genetic pass (94, 1154) tested with error "OnInit returned non-zero code 1" in 0:00:00.110

2020.07.26 10:54:28.289 Tester expert file ....\MQL5\StochasticCCI.ex5 open error [2]

а его там нет и быть не должно

ошибку дает сетевой агент после обновления, до обновления работал нормально, на старых версиях оптимизатор не дает ошибки в эксперте, эксперт не перекомпилировался

полный снос и переустановка метатрейдера с удалением всех данных эффекта не дал

ошибка наблюдается только на двух обновленных сетевых агентах, остальные не обновленные агенты работают нормально

Вы мне оптимизацию поломали которая 10 дней идет

и еще внедрите чекбокс защиты от обновлений в настройки, то есть пользователь должен сам выбирать обновляться или нет (и даже чтобы не пытался проверить наличие обновлений), и отключите пож-та блокировку работы сетевого агента при появлении вашего обновления .... тошнит уже от ваших подарочков

вместо того чтобы сделать 1. Одно ядро -одно задание 2. Сохранение и восстановление с места сбоя оптимизации при сбое питание - вы делаете никому не нужные косметические изменения - по абсолютно большей части обновления вообще не нужны и при этом ломаете рабочие системы .... кстати я и на беты подписан ... на 2-х последних бетах эта ошибка была



 
transcendreamer:

Ух, справка, здорово...

А линии high-low зачем?

Чтобы видеть цену Bid и максимальную цену Ask. Пожалуйста читайте справку:

При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.

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