Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 5
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Такой прикол видали ? Билд 2560
Это не под окна. Это глюк при применении шаблона с помощью
bool ChartApplyTemplate(
long chart_id, // идентификатор графика
const string filename // имя файла с шаблоном
);
Это значит, что Вы запустили тестирование в режиме Каждый тик на основе реальных тиков. Сделано специально.
А зачем это вообще нужно? как бы от этих линий избавиться?
Такой прикол видали ? Билд 2560
Это не под окна. Это глюк при применении шаблона с помощью
bool ChartApplyTemplate(
long chart_id, // идентификатор графика
const string filename // имя файла с шаблоном
);
Если можно настраивать каждый график, то это даже было бы полезно.
b2560. Не знаю, как получилось, но открыт чарт (работает полноценно) кастомного символа, когда его нет в Обзоре рынка.
В итоге запуск такого скрипта на нем
вызывает пятиминутное выполнение.
А зачем это вообще нужно? ***
Читать справку:
Реальные и сгенерированные тики
Читать справку:
Реальные и сгенерированные тики
Ух, справка, здорово...
А линии high-low зачем?
Renat Fatkhullin:
...
Сейчас активно работаем над и планируем показать в следующем после сегодняшнего релизе:
В настоящее время у отладчика, похоже, есть свои проблемы, с немецкого форума: https://www.mql5.com/de/forum/346642#comment_17512284
Ренат, верните пожалуйста подсветку скобок, реально стало тяжело отыскивать "открывающую/закрывающую".
Я могу жить хорошо с текущим решением:
Если кому-то нужна моя цветовая схема, вот цветовая часть из metaeditor.ini:
to Renat Fatkhullin:
Прошу решить ошибку наблюдаемую во всех новых версиях
2020.07.26 10:54:28.289 Tester expert file ....\MQL5\StochasticCCI.ex5 open error [2]
а его там нет и быть не должно
ошибку дает сетевой агент после обновления, до обновления работал нормально, на старых версиях оптимизатор не дает ошибки в эксперте, эксперт не перекомпилировался
полный снос и переустановка метатрейдера с удалением всех данных эффекта не дал
ошибка наблюдается только на двух обновленных сетевых агентах, остальные не обновленные агенты работают нормально
Вы мне оптимизацию поломали которая 10 дней идет
и еще внедрите чекбокс защиты от обновлений в настройки, то есть пользователь должен сам выбирать обновляться или нет (и даже чтобы не пытался проверить наличие обновлений), и отключите пож-та блокировку работы сетевого агента при появлении вашего обновления .... тошнит уже от ваших подарочков
вместо того чтобы сделать 1. Одно ядро -одно задание 2. Сохранение и восстановление с места сбоя оптимизации при сбое питание - вы делаете никому не нужные косметические изменения - по абсолютно большей части обновления вообще не нужны и при этом ломаете рабочие системы .... кстати я и на беты подписан ... на 2-х последних бетах эта ошибка была
Ух, справка, здорово...
А линии high-low зачем?
Чтобы видеть цену Bid и максимальную цену Ask. Пожалуйста читайте справку: