Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 6

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Please in new build create a MarketBookOpen (string symbol) function on mql5.
Thanks in advance.
 
Vladimir Karputov:

Чтобы видеть цену Bid и максимальную цену Ask. Пожалуйста читайте справку:

Да это понятно что спред меняется, просто не всем пользователям нужны эти линии, и зачем их насильно рисовать, только загромождает график визуально.


(можно было бы сделать опцию чтобы включать-отключить их)

 
Помогите решить проблему с запуском терминала после обновления выше Build 2530 в режиме Portable
Терминал работает без проблем если на нём нет запущенных синтетиков.
Если включаю / создаю синтетики терминал виснет намертво.
До данного обновления терминала, на терминале использовал 16 синтетиков. Всё работало нормально.
Вычислительных ресурсов хватает. Диск SSD Samsung 970.

Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В платформу встроена система автоматического обновления. Она позволяет своевременно получать и устанавливать новые версии программы. Эту систему отключить нельзя. Порядок обновления При подключении к торговому серверу происходит проверка наличия обновлений платформы. Если найдено обновление какого-либо из компонентов торговой платформы...
 
Aidas Geguzis:
Помогите решить проблему с запуском терминала после обновления выше Build 2530 в режиме Portable
Терминал работает без проблем если на нём нет запущенных синтетиков.
Если включаю / создаю синтетики терминал виснет намертво.
До данного обновления терминала, на терминале использовал 16 синтетиков. Всё работало нормально.
Вычислительных ресурсов хватает. Диск SSD Samsung 970.

Укажите формулы синтетиков, пожалуйста.

Без деталей для воспроизведения будут нулевые шансы для решения вопроса.


В новом релизе мы автоматически однократно конвертируем старые базы синтетиков в новый формат и в первый раз это может занять время. Это если есть база старых синтетических символов на диске.

 
Aidas Geguzis:
Помогите решить проблему с запуском терминала после обновления выше Build 2530 в режиме Portable
Терминал работает без проблем если на нём нет запущенных синтетиков.
Если включаю / создаю синтетики терминал виснет намертво.
До данного обновления терминала, на терминале использовал 16 синтетиков. Всё работало нормально.
Вычислительных ресурсов хватает. Диск SSD Samsung 970.

Проверьте работу в другом ДЦ.

Обратите внимание на билд терминала (2560) и на версию на сервере (2485). На сервере явно версия старее, чем у вашего терминала.

 
Artyom Trishkin:

Проверьте работу в другом ДЦ.

Обратите внимание на билд терминала (2560) и на версию на сервере (2485). На сервере явно версия старее, чем у вашего терминала.

для того что бы запустить терминал на другом ДЦ сначала надо чтобы терминал не зависал :)

как сменить ДЦ на другой если терминал виснет сразу после запуска?

 
Aidas Geguzis:

для того что бы запустить терминал на другом ДЦ сначала надо чтобы терминал не зависал :)

как сменить ДЦ на другой если терминал виснет сразу после запуска?

Самое простое - установить другой терминал - их может быть сколь угодно у вас.

 

Очень нужна опция просмотра истории графика какого либо периода.

Сейчас приходится в ручную как то отматывать график что бывает неудобно.

Например я сейчас хочу проверить котировки у нескольких брокеров за 3 января 2019 года. Как мне промотать историю графика на минутках до 3 января 2019 года в 1-3 клика?

P/S/ как вариант еще придумал что можно просить в символах историю за период, но далеко не все брокеры там что то выдают - часто пишет 0 баров , ограничено настройками графика.

 
Carl Schreiber :

В настоящее время у отладчика, похоже, есть свои проблемы, с немецкого форума: https://www.mql5.com/de/forum/346642#comment_17512284

 

Теперь парень сказал, что работает над «ВМ с Linux Mint and Wine» https://www.mql5.com/de/forum/346642/page2#comment_17553300

Build 2530: im Debugger werden die Werte der Variablen nicht mehr aktualisiert
Build 2530: im Debugger werden die Werte der Variablen nicht mehr aktualisiert
  • 2020.07.26
  • www.mql5.com
Ergebnis siehe Screenshot. Getestet auf zwei verschiedenen Rechnern (Linux Mint, Wine). VG...
 
Короче ничего полезного не сделали
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