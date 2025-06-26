Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 6
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Чтобы видеть цену Bid и максимальную цену Ask. Пожалуйста читайте справку:
Да это понятно что спред меняется, просто не всем пользователям нужны эти линии, и зачем их насильно рисовать, только загромождает график визуально.
(можно было бы сделать опцию чтобы включать-отключить их)
Вычислительных ресурсов хватает. Диск SSD Samsung 970.
Вычислительных ресурсов хватает. Диск SSD Samsung 970.
Укажите формулы синтетиков, пожалуйста.
Без деталей для воспроизведения будут нулевые шансы для решения вопроса.
В новом релизе мы автоматически однократно конвертируем старые базы синтетиков в новый формат и в первый раз это может занять время. Это если есть база старых синтетических символов на диске.
Вычислительных ресурсов хватает. Диск SSD Samsung 970.
Проверьте работу в другом ДЦ.
Обратите внимание на билд терминала (2560) и на версию на сервере (2485). На сервере явно версия старее, чем у вашего терминала.
Проверьте работу в другом ДЦ.
Обратите внимание на билд терминала (2560) и на версию на сервере (2485). На сервере явно версия старее, чем у вашего терминала.
для того что бы запустить терминал на другом ДЦ сначала надо чтобы терминал не зависал :)
как сменить ДЦ на другой если терминал виснет сразу после запуска?
для того что бы запустить терминал на другом ДЦ сначала надо чтобы терминал не зависал :)
как сменить ДЦ на другой если терминал виснет сразу после запуска?
Самое простое - установить другой терминал - их может быть сколь угодно у вас.
Очень нужна опция просмотра истории графика какого либо периода.
Сейчас приходится в ручную как то отматывать график что бывает неудобно.
Например я сейчас хочу проверить котировки у нескольких брокеров за 3 января 2019 года. Как мне промотать историю графика на минутках до 3 января 2019 года в 1-3 клика?
P/S/ как вариант еще придумал что можно просить в символах историю за период, но далеко не все брокеры там что то выдают - часто пишет 0 баров , ограничено настройками графика.
В настоящее время у отладчика, похоже, есть свои проблемы, с немецкого форума: https://www.mql5.com/de/forum/346642#comment_17512284
Теперь парень сказал, что работает над «ВМ с Linux Mint and Wine» https://www.mql5.com/de/forum/346642/page2#comment_17553300