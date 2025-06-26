Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 3
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просьба - исправьте в следующем релизе Тестер - так чтобы он НЕ заглядывал в будущее и НЕ показывал котировки из него...
А если закрыть глаза может и не видно будет?
ну вот сам смотри - вот советник смотрит за МАшкой с таймшифтом в будущее - и Заранее прикидывает точку куда пойдёт цена и вычисляет примерный результат сколько пунктов пройдёт цена... посмотри три минутки видео
ну вот сам смотри - вот советник смотрит за МАшкой с таймшифтом в будущее - и Заранее прикидывает точку куда пойдёт цена и вычисляет примерный результат сколько пунктов пройдёт цена... посмотри три минутки видео
Вам уже дали ответ на Вашу глупость.
ну вот сам смотри - вот советник смотрит за МАшкой с таймшифтом в будущее - и Заранее прикидывает точку куда пойдёт цена и вычисляет примерный результат сколько пунктов пройдёт цена... посмотри три минутки видео
Отключите визуальный режим и не используйте внешних наброшенных на чарт индикаторов или шаблонов.
В визуальном режиме есть возможность схимичить, а в обычном тестере -нет.В визуальном режиме приходится давать больше свободы системе отрисовки и внешним индикаторам.
Могли бы в отчёт бэктеста добавить "Предполагаемое ожидание" в пунктах, спасибо.
P.S. если есть ветка для пожеланий работы тестера мт5, просьба направить.
Отключите визуальный режим и не используйте внешних наброшенных на чарт индикаторов или шаблонов.
В визуальном режиме есть возможность схимичить, а в обычном тестере -нет.В визуальном режиме приходится давать больше свободы системе отрисовки и внешним индикаторам.
есть какая-то особенность работы индикаторов, если задать в начале колор буфера у индикатора и испольовать его как обычный(не колор), то это колор буфера начнет брать цвета с соседних графиков/индикаторов
Данное обновление содержит серьезный баг - сегодня после апдейта часть терминалов перестала запукаться в режиме "portable", т.е. процесс запускается, но экран приложеения не прорисовывается (на панели задач приложения не появляется).
Прилагаю скрин-шот на котором вижно что из 3зх запушенных терминалов экран прорисован только 3у одного прорисован эран и он появился на панели задач.
В лог-файл такого зависшего при старте терминала ничего при этом не записыватеся.
Уберите плиз из ветки философию - тут реальный трэш творится после обновления.
Как минимум еще две проблемы :
- снова сбой "встроенного антивируса" с необоснованным удалением аккаунтов,
- спонтанное зависание терминалов (см. принт-скрин).
- так же: необоснованная нагрузка на процессор в режиме отсутствия торгов (25% в моем случае это 1 ядро 3,5Ghz процессора Core I7)
На первом старте новой версии происходит перепроверка данных и перекомпиляция мкл5 программ. Это занимает иногда существенное время.
Кроме того, антивирус явно возбудился (11% CPU, новое приложение нашел), затормозил все процессы терминалов во время их проверки.
Про «удаление аккаунтов» - вы уверены, что у вас нет смешения режима /portable и без? На скрине видно, что отдельно стоящие терминалы без /portable
Как обновлялись терминалы? Штатно автоматически или каким-либо другим способом? До обновления был режим /portable?