Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 8

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BuyLimit, который указан фиолетовой стрелкой, был сбитом гэпом вниз в полночь.Счет неттинговый.

Вопрос: Будет ли брокер открывать лимитку по лучшей для клиента цене, как это произошло в тестере? Или тестер в таких случаях будет искажать результаты?

Также BuyLimit был с повышенным лотом по отношению к существующей Sell-позиции. Поэтому его сбитие, перевернуло позицию с Sell на Buy, но линия от Sell почему-то не протянулась к моменту переворота, а ушла за линию графика. Это, наверное, ошибка в отрисовке?


 
Vasiliy Pushkaryov:

Вопрос: Будет ли брокер открывать лимитку по лучшей для клиента цене, как это произошло в тестере? Или тестер в таких случаях будет искажать результаты?

Если демо-исполнение (может быть включено на реале), то будет совпадение с Тестером. В других случаях среднее проскальзывание лимитника в Тестере будет больше, чем на реале.

ЗЫ Своим вопросом напомнили ситуацию с реджектами.
Скрипты: ThirdPartyTicks
Скрипты: ThirdPartyTicks
  • 2020.03.23
  • www.mql5.com
ThirdPartyTicks: Автор: fxsaber...
 
XDiavel:

У меня точно такой же баг, МТ5 после обновления виснет намертво, пришлось удалить папку с историей и кастом символами.

Повторить очень просто, создайте кастом USindex вот с такой формулой


pow(((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/(AUDUSD*EURUSD*GBPUSD*NZDUSD)),(1/7))


и добавьте в подписку. При перезапуске МТ5 терминал виснет намертво. Надеюсь скоро пофиксите это, спасибо!

Не воспроизводится.

Если у Вас опять зависнет терминал, снимите пожалуйста дамп с процесса и вышлете его мне в заархивированном виде через какой-либо файлообменник.

Снять дамп с процесса можно через контекстное меню процесса в диспетчере задач


 
fxsaber:

Если демо-исполнение (может быть включено на реале), то будет совпадение с Тестером. В других случаях среднее проскальзывание лимитника в Тестере будет больше, чем на реале.

ЗЫ Своим вопросом напомнили ситуацию с реджектами.
Спасибо, что прояснили.
 
По мере обновления терминала MT5 в разных ДЦ намертво виснет при налияии custom инструментов.
Как в стандартном режиме так и portable.

Причем custom инструменты созданы на основе стандартных лишь с подгрузкой большей глубины истории котировокю
 
Carl Schreiber:

Теперь парень сказал, что работает над «ВМ с Linux Mint and Wine» https://www.mql5.com/de/forum/346642/page2#comment_17553300

Спасибо за сообщение.

В билде 2560 мы отказались от использования своей функции обхода стека и перешли на использование функции StackWalk64 от MS, видимо она некорректно реализована в Wine - буду разбираться.

 

Почему при обнаружении обновления терминала вырубаются сетевые агенты .... я вот не хочу обновляться ... ну не работают ваши обновленные оптимизаторы ....


Как предотвратить процесс бездумного обновления терминалов навсегда?????  Я не хочу их, мне нужна стабильность .... 


ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ .... хулиганы лишают нормально работающего оптимизатора ... :-)


Коллеги ... если кто знает откуда грузятся обновления терминала метатрейдера подскажите, зарежу этот вредоносный сайт фаерволом

Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
Автоматическое обновление - Для продвинутых пользователей - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
В платформу встроена система автоматического обновления. Она позволяет своевременно получать и устанавливать новые версии программы. Эту систему отключить нельзя. Порядок обновления При подключении к торговому серверу происходит проверка наличия обновлений платформы. Если найдено обновление какого-либо из компонентов торговой платформы...
 

Что вы имеете в виду под «вырубаются сетевые агенты»?

Они обновляются параллельно терминалу. Сервисные (запущенные как сервисы) не стартуют после обновления?

 
В ME после замены в коде символов окно сразу закрывается - неудобно, если меняешь группу разных схожих переменных - постоянно вызывать окно приходиться - раньше удобней было - верните, пожалуйста!
 
Aleksey Vyazmikin:
В ME после замены в коде символов окно сразу закрывается - неудобно, если меняешь группу разных схожих переменных - постоянно вызывать окно приходиться - раньше удобней было - верните, пожалуйста!

И после неудачного поиска

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