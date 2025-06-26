Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
BuyLimit, который указан фиолетовой стрелкой, был сбитом гэпом вниз в полночь.Счет неттинговый.
Вопрос: Будет ли брокер открывать лимитку по лучшей для клиента цене, как это произошло в тестере? Или тестер в таких случаях будет искажать результаты?
Также BuyLimit был с повышенным лотом по отношению к существующей Sell-позиции. Поэтому его сбитие, перевернуло позицию с Sell на Buy, но линия от Sell почему-то не протянулась к моменту переворота, а ушла за линию графика. Это, наверное, ошибка в отрисовке?
Вопрос: Будет ли брокер открывать лимитку по лучшей для клиента цене, как это произошло в тестере? Или тестер в таких случаях будет искажать результаты?
Если демо-исполнение (может быть включено на реале), то будет совпадение с Тестером. В других случаях среднее проскальзывание лимитника в Тестере будет больше, чем на реале.ЗЫ Своим вопросом напомнили ситуацию с реджектами.
У меня точно такой же баг, МТ5 после обновления виснет намертво, пришлось удалить папку с историей и кастом символами.
Повторить очень просто, создайте кастом USindex вот с такой формулой
pow(((USDCAD*USDCHF*USDJPY)/(AUDUSD*EURUSD*GBPUSD*NZDUSD)),(1/7))
и добавьте в подписку. При перезапуске МТ5 терминал виснет намертво. Надеюсь скоро пофиксите это, спасибо!
Не воспроизводится.
Если у Вас опять зависнет терминал, снимите пожалуйста дамп с процесса и вышлете его мне в заархивированном виде через какой-либо файлообменник.
Снять дамп с процесса можно через контекстное меню процесса в диспетчере задач
Если демо-исполнение (может быть включено на реале), то будет совпадение с Тестером. В других случаях среднее проскальзывание лимитника в Тестере будет больше, чем на реале.ЗЫ Своим вопросом напомнили ситуацию с реджектами.
Как в стандартном режиме так и portable.
Причем custom инструменты созданы на основе стандартных лишь с подгрузкой большей глубины истории котировокю
Теперь парень сказал, что работает над «ВМ с Linux Mint and Wine» https://www.mql5.com/de/forum/346642/page2#comment_17553300
Спасибо за сообщение.
В билде 2560 мы отказались от использования своей функции обхода стека и перешли на использование функции StackWalk64 от MS, видимо она некорректно реализована в Wine - буду разбираться.
Почему при обнаружении обновления терминала вырубаются сетевые агенты .... я вот не хочу обновляться ... ну не работают ваши обновленные оптимизаторы ....
Как предотвратить процесс бездумного обновления терминалов навсегда????? Я не хочу их, мне нужна стабильность ....
ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ .... хулиганы лишают нормально работающего оптимизатора ... :-)
Коллеги ... если кто знает откуда грузятся обновления терминала метатрейдера подскажите, зарежу этот вредоносный сайт фаерволом
Что вы имеете в виду под «вырубаются сетевые агенты»?
Они обновляются параллельно терминалу. Сервисные (запущенные как сервисы) не стартуют после обновления?
В ME после замены в коде символов окно сразу закрывается - неудобно, если меняешь группу разных схожих переменных - постоянно вызывать окно приходиться - раньше удобней было - верните, пожалуйста!
И после неудачного поиска