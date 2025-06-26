Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2560: Улучшения во встроенной системе обучения - страница 14
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Компьютер считается персональным устройством. Тем более, под вашим личным Windows аккаунтом.
Поэтому если в вашей учетной сессии/логине Windows были коннекты к чужим счетам, то регистрационные данные этого счета могут (не обязательно) попасть в реестр вашей личной учетной записи, используемой для заполнения формы открытия счета.
Да, логика очень странная.
У меня тоже в этих полях иногда появляются чьи-то данные. Хотя, под главным паролем я редко подключаюсь к посторонним счетам.
Не хотел бы, чтобы кто-то увидел мои данные после того, как я дам инвест-доступ к реальному счету.
Имя этого человека тоже из памяти стерите.
Мало ли что. Общаетесь непонятно с кем.
Имя Вася Петров ни о чем не говорит. Конкретные контактные данные - да.Не думаю, что Вы готовы выложить свой личный телефон.
Да, логика очень странная.
У меня тоже в этих полях иногда появляются чьи-то данные. Хотя, под главным паролем я редко подключаюсь к посторонним счетам.
Не хотел бы, чтобы кто-то увидел мои данные после того, как я дам инвест-доступ к реальному счету.
На инвесторских паролях доступно только имя владельца счета, его баланс и позиции. Сервер просто не выдает данных при использовании такого пароля.Ну а если кто-то таскает свою флешку с торговыми счетами и втыкает ее в чужие компьютеры, то он сам виноват. При этом мы очень хорошо защищаем базы аккаунтов, шифруя их под текущее железо.
2563 билд, проблема с сохранением шаблонов. Обьекты созданные советником не сохраняются в шаблонах....
Билд 2564 проблема не устранена...Посмотрите 2х минутную запись воспроизведения https://www.youtube.com/watch?v=GC8u5vsU0Jc
Es kann passieren, dass keine Ergebnisse im Ergebnisfenster gezeichnet werden, sie erscheinen nur (immerhin) in der Ergebnistabelle.
Das Chart, das der Tester bei Beginn der Optimierung startet ist immer noch da und daneben ist das leere Ergebnisfenster.
Еще одна досадная ошибка в тестере стратегий.
Может случиться так, что в окне результатов не будут нарисованы результаты, они только (в конце концов) появятся в таблице результатов.
График, который тестер запускает в начале оптимизации, все еще там, а рядом с ним - пустое окно результатов.
Allerdings hängt der Tester dann in einer Endlosschleife, die es nicht erlaubt, die Cache-Datei zu exportieren, obwohl im Journal bereits das Ende der Optimierung eingetragen wurde:
Однако тестер затем зависает в бесконечном цикле, что не позволяет экспортировать файл кэша, несмотря на то, что конец оптимизации уже был введен в журнал:
Wenn ich jetzt aber die Optimierung abbreche mit "Stop" unten rechts, friert das Terminal für 2 Minuten ein - nichts ist ansprechbar :(
Danach steht zwar im Journal:
Но если я сейчас остановлю оптимизацию с помощью "Stop" в правом нижнем углу, то терминал замерзнет на 2 минуты - ничего не реагирует :(
После этого в журнале будет написано.
Trotzdem läuft der Tester weiter??
Wieder hilft nur ein Neustart des ganzen Terminals - sehr ärgerlich!
Тем не менее, тестер продолжает работать?
Опять же, только перезапуск всего терминала помогает - очень раздражает!
Билд 2564 проблема не устранена...Посмотрите 2х минутную запись воспроизведения https://www.youtube.com/watch?v=GC8u5vsU0Jc
И тишина...
И тишина...
Билд 2564. Стало 102% обучения, а зеленого заполнения не стало.
Без кода для воспроизведения тишина и будет.
Видео приложил, ранее писал об ошибке которую поправили, но видать по пути не поправили другую ошибку...