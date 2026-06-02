возможность, в настройках MetaEditor отключать изменение масштаба при помощи ctrl+прокрутка мыши - страница 7

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обновление терминала было, а прокрутка по прежнему не отключается( когда примерно ждать исправления?
 
Случайно мотнул график и сиди его снова настраивай...это только раздражает.

Сделайте пожалуйста кнопку - отключить прокрутку масштаба мышью в MetaEditor. (ctrl+колесо мыши)
 
MetaQuotes #:
Отключение масштаба колесом мыши скорее всего добавим.
Скажите пожалуйста, когда можно ожидать реализации этого механизма?
 
Дело в том, что в коде можно выделить слово целиком.
Для этого нужно - зажать CTRL, кликнуть по слову левой мышью, скопировать выделенное и вставить, например в обычный поиск.
А тут ваш "шедевр с колесом мыши"... Если случайно задел колесо, сиди настраивай масштаб(
кто только придумал этот бред((( и зачем... это только сбивает с мысли.
 
Pavel Verveyko #:
Дело в том, что в коде можно выделить слово целиком.
Для этого нужно - зажать CTRL, кликнуть по слову левой мышью
Без CTRL двойное нажатие левой кнопкой по слову.
 
fxsaber #:
Без CTRL двойное нажатие левой кнопкой по слову.
Можно конечно её(CTRL) вообще из компьютера выломать, что бы масштаб не менялся.
Но мне логичным кажется возможность отключения прокрутки масштаба таким способом!

Я часто и очень разнообразно использую CTRL, мне прокрутка масштаба сильно мешает, это создаёт конфликт использования горячих клавиш, в которых есть ctrl и колеса мыши. Странно что сразу не сделали отключения этого подарка.

Кто-то это отключит, кто-то включит. И вопросов нет!
 
Pavel Verveyko #:
Кто-то это отключит, кто-то включит. И вопросов нет!


Так отключится масштабирование при удержании только CTRL - если удерживать еще и ALT, например, то масштабирование будет работать.


В прицепе настройки, импортируются в HotKeyP через CTRL+O.

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  • sourceforge.net
HotkeyP files. Full list of files for HotkeyP
Файлы:
CTRL.zip  1 kb
 
fxsaber #:


Так отключится масштабирование при удержании только CTRL - если удерживать еще и ALT, например, то масштабирование будет работать.


В прицепе настройки, импортируются в HotKeyP через CTRL+O.

Идея интересная, спасибо.
У меня так реализовано управление громкостью.

Но в других программах(не код) я использую эту комбинацию. И отключать её для всех программ из-за чьей-то "недальновидности" я не могу."
Даже если можно настроить клавиши под каждую программу, зависимость от стороннего приложения не всегда удобно.

Смысл в том, что когда в ME внедряли этот "чудо-шедевр" должны были предусмотреть его отключение.
Я даже думаю, то кто это и подобное придумал, сам не использует ME(((

Зачем крутить масштаб))) Мы же не пиксели пишем, а код, который уходит за пределы монитора.
Масштаб настраивают один раз или даже никогда. Это если - общага - один комп - 20 человек, каждый по пол часа пишет в ME и крутит на радостях масштаб для себя.
 

Ctrl + колесо меняет масштаб почти везде, будь то браузер, notepad++, в Paint, редакторы Word, Excel - почти везде

а выделение с контролом бред, есть же двойной щелчок, он тоже "везде" так работает

6 лет предлагаете под вас все переиначить?


как такие люди за клавиатурой с кодом оказываются, а не за метлой 

 
lynxntech #:

Ctrl + колесо меняет масштаб почти везде, будь то браузер, notepad++, в Paint, редакторы Word, Excel - почти везде

а выделение с контролом бред, есть же двойной щелчок, он тоже "везде" так работает

6 лет предлагаете под вас все переиначить?


как такие люди за клавиатурой с кодом оказываются, а не за метлой 


Каждый использует кнопки как ему удобно, а не как удобно именно вам.

вам лично ничего не предлагаю, от вас ничего не зависит.
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